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    Israel lanza nuevas “operaciones terrestres limitadas” contra “bastiones clave” de Hezbolá en el sur de Líbano

    Las autoridades libanesas han elevado a 850 los muertos a causa de la oleada de bombardeos lanzada por Israel.

    Por 
    Europa Press
    Bombardeo israelí cerca del Aeropuerto Internacional Rafic Hariri en Beirut, Líbano. Foto archivo: Xinhua Bilal Jawich

    El Ejército de Israel ha lanzado este lunes nuevas “operaciones terrestres limitadas” contra “bastiones clave” del partido-milicia chií libanés Hezbolá en el sur de Líbano, en el marco de la campaña de bombardeos y operaciones terrestres contra el país durante las últimas semanas, en el contexto del conflicto en Oriente Próximo al hilo de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

    “Las tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han comenzado operaciones terrestres limitadas y selectivas contra bastiones clave de Hezbolá en el sur del Líbano, con el objetivo de mejorar la zona de defensa avanzada”, ha señalado el Ejército israelí a través de un mensaje publicado en sus redes sociales.

    “Esta actividad forma parte de unos esfuerzos defensivos más amplios para establecer y reforzar una postura defensiva avanzada, que incluye el desmantelamiento de la infraestructura terrorista y la eliminación de los terroristas que operan en la zona, con el fin de crear una capa adicional de seguridad para los residentes del norte de Israel”, ha sostenido.

    Así, ha subrayado que antes del inicio de la operación lanzó ataques con artillería y bombardeos contra “numerosos objetivos terroristas” para “eliminar amenazas”. “Las FDI seguirán operando de forma vigorosa contra la organizción terrorista Hezbolá, que ha decidido unirse a la campaña y operar bajo auspicias del régimen terrorista iraní, y no permitirán daños a los ciudadanos del Estado de Israel”, ha zanjado.

    Las autoridades libanesas han elevado a 850 los muertos a causa de la oleada de bombardeos lanzada por Israel, que ha desplegado además militares en varias zonas en el sur de Líbano en respuesta al disparo de proyectiles por parte de Hezbolá en venganza por el asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva contra el país asiático.

    Israel ya había lanzado durante los últimos meses decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegurando que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto las autoridades libanesas como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

    El alto el fuego contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por Beirut y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.

    Más sobre:IsraelHezboláLíbano

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