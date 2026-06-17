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    Israel lanza nuevos bombardeos contra el sur de Líbano a pesar del acuerdo preliminar entre Estados Unidos e Irán

    Durante la jornada del martes murieron al menos siete personas en el sur de Líbano, entre ellas seis en bombardeos israelíes y una por el estallido de un artefacto explosivo no detonado.

    Por 
    Europa Press
    Soldados israelíes en el histórico castillo de Beaufort, en Líbano. Imagen @News_Makan.

    El Ejército de Israel ha lanzado este miércoles nuevos bombardeos contra puntos del sur de Líbano, según han denunciado medios estatales libaneses, a pesar del acuerdo preliminar alcanzado el domingo por Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto en Oriente Próximo, desatado por la ofensiva estadounidense-israelí lanzada el 28 de febrero contra el país asiático.

    Según las informaciones recogidas por la agencia estatal libanesa de noticias, NNA, los ataques han alcanzado Nabatiye e Iqlim al Tufá, así como los alrededores de Kafr Tibnit, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas y sin que el Ejército de Israel se haya pronunciado sobre los bombardeos.

    Durante la jornada del martes murieron al menos siete personas en el sur de Líbano, entre ellas seis en bombardeos israelíes y una por el estallido de un artefacto explosivo no detonado previamente, tal y como ha informado el diario libanés ‘L’Orient-Le Jour’, unas acciones que ponen en duda la viabilidad del acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

    Pakistán, que ha ejercido labores de mediación, anunció el domingo un memorando de entendimiento entre Washington y Teherán --confirmado por ambas partes-- para poner fin a la guerra abierta en Medio oriente a causa de la citada ofensiva, iniciada en medio de negociaciones entre Estados Unidos e Irán para alcanzar un nuevo acuerdo nuclear.

    Las partes han confirmado que el viernes se celebrará en Suiza un acto para la firma del memorando de entendimiento, tras lo que se abrirá un proceso de 60 días para negociar los detalles de un acuerdo de paz definitivo, entre advertencias de Irán sobre los ataques de Israel contra Líbano, que considera como una violación de lo pactado con Washington.

    Más sobre:LíbanoIsraelAtaquesIránEstados Unidos

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