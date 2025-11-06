Israel recibe el cuerpo de otro rehén entregado por Hamas en Gaza

Las autoridades israelíes recibieron este miércoles el cuerpo de otro de los rehenes que permanecían en la Franja de Gaza desde los ataques del 7 de octubre de 2023 por parte de Hamas y otras milicias palestinas, en el marco del proceso mediado por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

“El féretro del rehén fallecido, escoltado por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), cruzó recientemente la frontera hacia territorio israelí y se dirige al Centro Nacional de Medicina Forense para llevar a cabo el proceso de identificación”, anunció el ejército de Israel.

Al mismo tiempo, la oficina del primer ministro de israelí, Benjamin Netanyahu, indicó que “Israel recibió a través de la Cruz Roja el féretro de un rehén fallecido que fue entregado a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dentro” del enclave palestino.

“El esfuerzo por rescatar a nuestros rehenes continúa y no cesará hasta que el último rehén sea rescatado”, indicó Netanyahu a través de un comunicado en el que además pidió al público que respete la privacidad de la familia.

El acuerdo, que incluyó un alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre, incluyó la liberación de los 20 rehenes que seguían con vida tras ser secuestrados el 7-O, así como la entrega de los cadáveres de 28 rehenes fallecidos. Hasta el momento han sido entregados los restos de 22 israelíes.

Por su parte, el gobierno israelí liberó a cerca de 2.000 palestinos que estaban en sus cárceles y entregó 285 cadáveres en línea con el citado acuerdo. Todo en medio de acusaciones cruzadas sobre violaciones del alto el fuego, incluido el cierre del paso de Rafah, en la frontera con Egipto, para el ingreso de ayuda humanitaria.

El ejército israelí desató una cruenta ofensiva contra Gaza tras los citados ataques que han dejado hasta la fecha más de 68.800 muertos y 170.600 heridos, como denunciaron las autoridades gazatíes controladas por Hamas.

Aunque se teme que la cifra sea mayor, ya que siguen hallándose cadáveres en las zonas de las que las tropas israelíes se replegaron en los últimos días.