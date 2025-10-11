Joe Biden se somete a radioterapia para tratar su cáncer de próstata

El expresidente de Estados Unidos, Joe Biden (82), comenzó un tratamiento hormonal y de radioterapia para el cáncer de próstata que padece.

Voceros del exmandatario dijeron a NBC News y a CNN este sábado que “como parte de un plan de tratamiento para el cáncer de próstata, el presidente Biden se encuentra actualmente sometido a radioterapia y tratamiento hormonal”.

El tratamiento de radiación, según reporta NBC, debería extenderse por al menos cinco semanas. Antes de este nuevo hito, Biden ya había estado sometido a un tratamiento hormonal administrado por píldoras.

El referente del Partido Demócrata reveló en mayo de este año que le habían diagnosticado una “forma agresiva” de cáncer, que ya había hecho metástasis en sus huesos. “El cáncer nos afecta a todos. Como muchos de ustedes, Jill (su esposa) y yo hemos aprendido que somos más fuertes en los momentos difíciles. Gracias por apoyarnos con amor”, dijo en X después de compartir su diagnóstico.

Dos semanas después se mostró optimista en conversación con CNN. “No está en ningún órgano, está en… mis huesos están fuertes, no ha penetrado. Así que me siento bien”, dijo.