    Mundo

    Luigi Mangione no enfrentará la pena de muerte: jueza federal desestima cargos de asesinato con arma de fuego

    La jueza para el distrito sur de Nueva York, Margaret Garnett, ha descartado dos cargos en su contra, uno de ellos por violación a la ley de armamento y otro por asesinato con arma de fuego, siendo este último el que le hacía elegible para la condena a muerte,

    Por 
    Europa Press
    Luigi Mangione. Curtis Means/Pool via REUTERS CURTIS MEANS

    Luigi Mangione, el hombre de 27 años acusado por la muerte a tiros en diciembre de 2024 de Brian Thompson, consejero delegado de UnitedHealthcare, no se enfrentará a la pena de muerte después de que una jueza federal haya desestimado dos cargos en su contra que acarreaban la pena capital.

    La jueza para el distrito sur de Nueva York, Margaret Garnett, ha descartado dos cargos en su contra, uno de ellos por violación a la ley de armamento y otro por asesinato con arma de fuego, siendo este último el que le hacía elegible para la condena a muerte, según ha recogido la cadena CNN.

    Asimismo, también ha dictaminado que las pruebas recuperadas de su mochila en el momento de su arresto se incluyan en el proceso judicial. El proceso de selección de jurado comenzará el 8 de septiembre y se espera que el caso empiece el 13 de octubre.

    Mangione también enfrenta, por separado, un cargo de asesinato en un tribunal de Nueva York, estado que no tiene pena de muerte, aunque el juez no ha fijado de momento una fecha para el juicio. Se ha declarado no culpable en ambos procesos.

    El joven fue detenido en un McDonald’s de la ciudad de Altoona, en el estado de Pennsylvania, cinco días después de matar presuntamente a tiros a Thompson, de 50 años, frente al hotel Hilton Midtown de Manhattan. El empresario, con una trayectoria de dos décadas en la aseguradora, asumió en 2021 la dirección de la división de seguros de UnitedHealthcare.

    Los investigadores sospechan que Mangione actuó movido por el rencor hacia la industria de los seguros sanitarios privados en Estados Unidos, denunciada en numerosas ocasiones por rechazar casi por defecto reclamaciones de sus propios clientes.

