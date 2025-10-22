SUSCRÍBETE
Mundo

La armada de Pakistán incauta drogas por valor de casi US$1.000 millones en el mar Arábigo

Los narcóticos fueron decomisados en dos operativos separados realizados en 48 horas, que fueron realizados la semana pasada como parte de una misión multinacional coordinada por Arabia Saudita.

Por 
Lya Rosen
Decomiso Armada Pakistán. Imagen de @dgprPaknavy en X.

La armada paquistaní, que opera como parte de las Fuerzas Marítimas Combinadas (CMF) lideradas por Arabia Saudita, anunció este miércoles la confiscación de narcóticos por un valor de casi US$1.000 millones de dos barcos que navegaban por el mar Arábigo.

El buque Yarmook fue el que llevó a cabo la operación, dijo la marina de Pakistán en un comunicado en el que además detalló que esta fue realizada la semana pasada como parte de una misión multinacional coordinada por Arabia Saudita.

Buque Yarmook. Imagen de @dgprPaknavy en X.

En esta, junto a la armada paquistaní, también participan fuerzas de España, Francia y Estados Unidos, bajo el mando de la Fuerza de Tarea Combinada (CTF) 150.

La operación, denominada Al Masmak, logró interceptar dos dhows (embarcaciones tradicionales de vela utilizadas en el océano Índico y el golfo Pérsico), en menos de 48 horas, en una de las mayores incautaciones registradas en la zona, indicó la CTF en su comunicado

“La tripulación abordó el primer dhow y decomisó más de dos toneladas de metanfetamina cristalina, con un valor estimado de US$822,4 millones. Menos de dos días después, abordaron un segundo y hallaron 350 kilogramos adicionales de metanfetamina, valorados en US$140 millones, además de 50 kilogramos de cocaína por un valor de US$10 millones”, detalló.

Decomiso Armada Pakistán. Imagen de @dgprPaknavy en X.

La CMF no proporcionó más detalles sobre el origen de las embarcaciones, pero agregó que fueron identificadas “como sin nacionalidad”.

Las operaciones se llevaron a cabo en apoyo directo de la CTF liderada por Arabia Saudita, que dijo que “el éxito de esta operación enfocada resalta la importancia de la colaboración multinacional”.

“Fue una de las incautaciones de narcóticos más exitosas para CMF”, dijo el comodoro de la armada saudita, Fahad Aljoiad, comandante de la fuerza de tarea que llevó a cabo la operación.

La CMF es una asociación naval de 47 naciones encargada de inspeccionar más de 3,2 millones de millas cuadradas (aproximadamente 829 millones de hectáreas) de aguas, incluidas algunas de las rutas marítimas más importantes del mundo, para prevenir el contrabando, agregó el comunicado.

Más sobre:PakistánIncautaciónDrogasMar ArábigoArmadaFuerzas Marítimas Combinadas

COMENTARIOS

