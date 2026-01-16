SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    La Casa Blanca asegura que “hasta ahora” Delcy Rodríguez “ha cumplido con todas las demandas” de EE.UU.

    La portavoz de la Administración Trump, Karoline Leavitt, además confirmó la liberación de cinco estadounidenses que estaban encarcelados en Venezuela y remarcó que las autoridades de este país "han sido extremadamente cooperativas".

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press

    Este jueves la Casa Blanca aseguró que “hasta ahora” la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, “ha cumplido con todas las demandas” de Estados Unidos, después del acercamiento entre ambas administraciones que siguió al ataque estadounidense a Caracas, que dejó un centenar de muertos y permitió la captura del ahora depuesto mandatario venezolano, Nicolás Maduro.

    “Hasta ahora, han cumplido con todas las demandas y solicitudes de Estados Unidos y del presidente. Hemos logrado un acuerdo energético de US$500 millones, en gran parte gracias a la cooperación de Rodríguez”, declaró la portavoz, Karoline Leavitt, durante una rueda de prensa.

    Además, Leavitt confirmó que las autoridades venezolanas liberaron esta semana a cinco ciudadanos de su país en el marco de la excarcelación de presos políticos de varias nacionalidades.

    “Al presidente le complace lo que está viendo y espera que la cooperación continúe”, expresó la portavoz, tras insistir en que “han sido extremadamente cooperativos”.

    Estas declaraciones llegan un día después de que Trump y Rodríguez mantuvieran la primera llamada telefónica conocida desde que la vicepresidenta jurara el cargo como jefa de Estado encargada de Venezuela ante la ausencia de Maduro.

    De hecho, Leavitt reveló que el secretario de Estado, Marco Rubio, y otros miembros de la Administración Trump “han estado en constante comunicación” con el Gobierno venezolano.

    EE.UU. reafirma que Machado no puede gobernar por falta de apoyo

    La portavoz de la Casa Blanca efectuó su rueda de prensa al mismo tiempo que Trump estaba reunido con la opositora venezolana María Corina Machado, e insistió en que la también premio Nobel de la Paz no puede gobernar Venezuela por falta de apoyo dentro de su país.

    “Es una evaluación realista basada en lo que el presidente ha escuchado y visto a través de sus asesores. Su opinión no ha cambiado hasta el momento”, afirmó al ser consultada al respecto por la prensa.

    No obstante, señaló en ese momento que el presidente estadounidense “esperaba con interés esta reunión y que fuera una conversación positiva y fructífera con Machado, quien es una voz realmente destacada y valiente para gran parte del pueblo venezolano”.

    Poco después, a la salida de dicha cita, fue la misma líder opositora quien se refirió a esta, asegurando que cuenta con el apoyo de Trump, “para la libertad de Venezuela” y que le presentó la medalla del Nobel, aunque no se refirió sí él la aceptó o no.

    Además, recalcó lo impresionada que quedó con “lo claro que está” el mandatario norteamericano, “cómo conoce la situación” y “cómo le importa lo que está sufriendo el pueblo de Venezuela”.

    “Está comprometido con la libertad de todos los presos políticos en Venezuela, y con la libertad de todos los venezolanos”, destacó.

    Rodríguez: “Si me tocase ir a Washington, lo haré de pie”

    Durante esta misma jornada, Delcy Rodríguez aseguró que si “algún día” tuviera que ir a la Casa Blanca lo haría “de pie, no arrastrada”, en referencia a su situación ante EE.UU. después del ataque del 3 de enero pasado.

    “Si algún día me tocase como presidenta encargada ir a Washington, lo haré de pie, caminando, no arrastrada. Lo haré con la bandera tricolor, con el ‘gloria al bravo pueblo’ marcando el ritmo de mi corazón. Será de pie, nunca reptando ni arrastrándose. Es lo que corresponde como venezolano o venezolana”, expresó durante el mensaje anual a la nación ante la Asamblea Nacional.

    La presidenta encargada de Venezuela además afirmó “encarar diplomáticamente a través del diálogo político” la situación en el país, a pesar de que hay “una mancha” en las relaciones entre su gobierno y al Administración Trump desde que “cruzaron la línea roja: atacaron, agredieron, mataron, invadieron y secuestraron al presidente y a la primera dama (Cilia Flores)”.

    En este sentido, la que fuera la número dos de Maduro negó que “este nuevo capítulo” se deba a “una muestra de debilidad por la situación tan compleja que vive Venezuela”.

    “No es que la presidenta encargada tenga miedo porque está amenazada. No: toda Venezuela está amenazada. Por eso llamo a la unión nacional, para que, con la soberanía por delante, demos la batalla diplomática”, señaló.

