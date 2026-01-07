SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    La Casa Blanca defiende que el asalto al Capitolio, del que se cumplen cinco años, fue una invención demócrata

    “Los demócratas revirtieron magistralmente la realidad después del 6 de enero", apuntaron desde la Casa Blanca, agregando que "no había evidencia de rebelión armada o intención de derrocar al Gobierno"

    Por 
    Europa Press
    . Foto: La Tercera/Archivo

    La Administración de Donald Trump ha vuelto a defender este martes que el asalto al Capitolio fue una invención del Partido Demócrata, en una página web lanzada por la Casa Blanca cuando se cumplen cinco años del ataque al Congreso por partidarios del ahora presidente estadounidense que no reconocían la victoria de Joe Biden en las elecciones de 2020.

    “Los demócratas revirtieron magistralmente la realidad después del 6 de enero, tildando a los manifestantes patrióticos pacíficos de ‘insurrectos’ y enmarcando el evento como un intento de golpe de Estado violento orquestado por Trump, a pesar de que no había evidencia de rebelión armada o intención de derrocar al Gobierno”, recoge la web, que reitera ideas promovidas por Trump sobre este suceso como, por ejemplo, que este fue en realidad una “marcha pacífica”.

    Asimismo, la página web de la Casa Blanca acusa a la Policía del Capitolio de disparar “agresivamente gases lacrimógenos, granadas aturdidoras y munición de goma contra la multitud de manifestantes pacíficos, hiriendo a muchos y aumentando deliberadamente la tensión”.

    “Las pruebas en vídeo muestran a los agentes retirando inexplicablemente barricadas, abriendo las puertas del Capitolio e incluso haciendo señas a los asistentes para que entraran al edificio -acciones que facilitaron la entrada- mientras simultáneamente desplegaban fuerza violenta contra otros. Estas tácticas incoherentes y provocadoras convirtieron una manifestación pacífica en un caos”, asegura la Presidencia estadounidense.

    Poco después de acceder a su segundo mandato en enero de 2025, Trump indultó a casi 1.270 personas condenadas por el asalto al Capitolio, ordenó al Departamento de Justicia que desestime unos 300 casos penales y pidió la liberación de unos 14 acusados que fueron imputados en casos de sedición graves.

    Algo más de 2.000 personas irrumpieron en enero de 2021 en el Capitolio para tratar de impedir que los congresistas confirmaran la victoria de Biden en las presidenciales de noviembre de 2020, después de que el propio Trump alentase a sus seguidores a dirigirse al Congreso y “luchar con todas sus fuerzas” contra unos comicios que ha denunciado en repetidas ocasiones como fraudulentos.

    Más sobre:Estados UnidosCapitolioAsaltoDonald Trump

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cuatro incendios forestales se mantienen en combate a nivel nacional

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: el regreso del “frío” en la Región Metropolitana y la zona central

    Cómo la IA está mejorando Chile: los 4 ganadores del Premio Nacional de Inteligencia Artificial

    Temporada de araña de rincón: cómo reconocerla, síntomas y cómo actuar ante una mordedura

    Superhéroes, odiseas y secuelas: las 15 películas más esperadas de 2026

    Jennifer Lopez se convierte en la Mujer Araña: “Este es el papel para el que nací”

    Lo más leído

    1.
    Groenlandia se abre al diálogo con Estados Unidos pero rechaza cualquier “fantasía de anexión” de Trump

    Groenlandia se abre al diálogo con Estados Unidos pero rechaza cualquier “fantasía de anexión” de Trump

    2.
    Venezuela: El panorama del petróleo, el gas y la minería después de Maduro

    Venezuela: El panorama del petróleo, el gas y la minería después de Maduro

    3.
    Operativo de Estados Unidos en Venezuela: Trump afirma que están listos para “hacer un segundo ataque si es necesario”

    Operativo de Estados Unidos en Venezuela: Trump afirma que están listos para “hacer un segundo ataque si es necesario”

    4.
    Qué es la doctrina Monroe y por qué Trump la invocó tras la incursión de Estados Unidos en Venezuela

    Qué es la doctrina Monroe y por qué Trump la invocó tras la incursión de Estados Unidos en Venezuela

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La “inusual” calma sísmica en Santiago y la zona central: qué significa, según un geofísico

    La “inusual” calma sísmica en Santiago y la zona central: qué significa, según un geofísico

    Vuelve la lluvia a Santiago: cuándo y en qué comunas habrá chubascos

    Vuelve la lluvia a Santiago: cuándo y en qué comunas habrá chubascos

    Más potencia y experiencia gamer: lo nuevo de ROG, la línea gaming de Asus, en el CES 2026

    Más potencia y experiencia gamer: lo nuevo de ROG, la línea gaming de Asus, en el CES 2026

    El misterioso hallazgo en el fondo del océano que desconcertó a los científicos

    El misterioso hallazgo en el fondo del océano que desconcertó a los científicos

    Servicios

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Suben peajes y TAG desde enero: estas son las nuevas tarifas para 2026

    Suben peajes y TAG desde enero: estas son las nuevas tarifas para 2026

    Pet Shop Boys en el Movistar Arena: revisa la fecha y cuándo comienza la venta de entradas

    Pet Shop Boys en el Movistar Arena: revisa la fecha y cuándo comienza la venta de entradas

    Cuatro incendios forestales se mantienen en combate a nivel nacional
    Chile

    Cuatro incendios forestales se mantienen en combate a nivel nacional

    En riesgo vital dueño de casa herido de bala al resistirse a asalto en su domicilio de Peñalolén

    Detienen en Estación Central a guardia que se mantenía prófugo desde 2022 por homicidio al interior de supermercado

    Trump afirma que “autoridades interinas” de Venezuela entregarán a EE.UU. “entre 30 y 50 millones” de barriles de petróleo
    Negocios

    Trump afirma que “autoridades interinas” de Venezuela entregarán a EE.UU. “entre 30 y 50 millones” de barriles de petróleo

    Grau ingresa proyecto de reajuste del sector público con “norma de amarre” y surgen dudas de parlamentarios sobre financiamiento

    Familia Piñera vende su participación en colombiana Terpel en más de US$40 millones

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: el regreso del “frío” en la Región Metropolitana y la zona central
    Tendencias

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: el regreso del “frío” en la Región Metropolitana y la zona central

    Cómo la IA está mejorando Chile: los 4 ganadores del Premio Nacional de Inteligencia Artificial

    Temporada de araña de rincón: cómo reconocerla, síntomas y cómo actuar ante una mordedura

    Sevilla aborda el interés del Internacional de Porto Alegre por fichar a Alexis Sánchez
    El Deportivo

    Sevilla aborda el interés del Internacional de Porto Alegre por fichar a Alexis Sánchez

    Jimmy Martínez recuerda su paso por la U en su presentación en la UC: “Cada club me ha dejado una enseñanza”

    “Soy más raro que la mierda”: la llamativa y sincera reflexión de Lionel Messi en torno a su personalidad

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto
    Finde

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Superhéroes, odiseas y secuelas: las 15 películas más esperadas de 2026
    Cultura y entretención

    Superhéroes, odiseas y secuelas: las 15 películas más esperadas de 2026

    Jennifer Lopez se convierte en la Mujer Araña: “Este es el papel para el que nací”

    Greentea Peng, la voz más fresca del neosoul, confirma su debut en Chile

    Colombia pide “mesura” a sus ciudadanos en un contexto de “alta sensibilidad” tras ataque de Estados Unidos a Caracas
    Mundo

    Colombia pide “mesura” a sus ciudadanos en un contexto de “alta sensibilidad” tras ataque de Estados Unidos a Caracas

    La Casa Blanca defiende que el asalto al Capitolio, del que se cumplen cinco años, fue una invención demócrata

    Marco Rubio aclara a legisladores que Trump busca “comprar” Groenlandia y no invadirla

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas
    Paula

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas

    Regenerar la piel desde dentro

    Año nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso