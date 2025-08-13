SUSCRÍBETE
Mundo

La ONU alerta que julio fue el mes más mortífero en Ucrania desde el inicio de la invasión rusa

La organización confirmó 286 muertos y 1.388 heridos, superando así las cifras de junio de 2025, lo que lleva a alcanzar un nuevo récord de víctimas desde que comenzó la invasión en febrero de 2022.

Por 
Europa Press
Bomberos extinguen un incendio en viviendas particulares dañadas tras un ataque ruso en la región de Kiev el 25 de mayo de 2025, en medio de la invasión rusa a Ucrania. Foto: AFP SERGEI SUPINSKY

Naciones Unidas alertó este miércoles de que durante julio se registró el mayor número de víctimas civiles mensuales desde que comenzó la invasión rusa de Ucrania, el 24 de febrero de 2022 por orden del presidente de Rusia, Vladimir Putin.

La Misión de Observación de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos en Ucrania (HRMMU, por sus siglas en inglés) confirmó 286 muertos y 1.388 heridos, superando así las cifras de junio de 2025, que hasta entonces fueron también las más altas desde el inicio del conflicto.

“Por segundo mes consecutivo, el número de víctimas civiles en Ucrania alcanza un nuevo récord en tres años. Solo en los tres primeros meses tras el lanzamiento de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, hubo más muertos y heridos que en el último mes”, señaló la directora de la misión, Danielle Bell.

El elevado número de bajas en julio continuó así la tendencia de aumento constante de víctimas civiles en 2025. El número de estas durante los primeros siete meses del año ha sido un 48 por ciento mayor que en el mismo periodo de 2024.

Durante julio, HRMMU verificó bajas civiles en 18 de las 24 regiones del país. El uso de armas de largo alcance causó casi el 40 por ciento de las bajas, mientras que los drones de corto alcance fueron la segunda causa de bajas civiles, con el 24 %. Mientras, las bombas aéreas provocaron el mayor aumento de víctimas civiles en comparación con el mes anterior.

La misión recordó además que el 31 de julio un ataque con misiles contra Kiev causó el mayor número verificado de víctimas civiles en la capital desde 2022, con 31 muertos y 171 heridos. Sin embargo, el aumento del número de víctimas civiles este mes se produjo principalmente a lo largo de la línea del frente.

