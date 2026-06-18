Estados Unidos e Irán firman acuerdo y Trump promete liberar fondos congelados y aliviar las sanciones a Teherán

Estados Unidos e Irán firmaron electrónicamente un acuerdo provisional que extiende su alto el fuego y ofrece concesiones a la república islámica. “Lo firmé en Versalles”, dijo el mandatario el miércoles al salir de la cena que había celebrado en el palacio con el presidente francés Emmanuel Macron.

Según un informe de la prensa oficial iraní, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, afirmó que el presidente iraní había firmado digitalmente el memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán, y que la ceremonia de firma prevista para el viernes en Suiza finalmente no se celebraría, indicó The New York Times.

Un alto funcionario estadounidense declaró a principios de esta semana que el presidente Trump, el vicepresidente JD Vance y Mohammad Bagher Ghalibaf, principal negociador de Irán, firmaron el documento el domingo.

Baghaei también afirmó que los equipos negociadores de ambas partes estarían en Suiza, lo que sugiere que las conversaciones contempladas en el memorándum podrían comenzar.

Horas antes de que se conociera la firma, el presidente estadounidense había declarado que Washington liberaría los fondos iraníes congelados y levantaría las sanciones “en cuanto se comporten”.

“Nos hemos quedado con su dinero, es su dinero”, dijo Trump en la cumbre del G7 al defender el memorando de entendimiento que su administración firmó con Irán para reabrir el estrecho de Ormuz. “Si no se lo devolviéramos, nadie volvería a invertir en el dólar”.

Los detalles del acuerdo provisional publicados por la administración Trump indicaron que Estados Unidos “pondría fin a todo tipo de sanciones” contra Irán, incluidas las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, como parte de un acuerdo final que incluye un acuerdo nuclear.

“Tenemos sanciones que jamás les permitirán reconstruirse”, dijo Trump. “Habría pobreza. Entonces 91 millones de personas morirían de hambre”. El levantamiento de las sanciones para Irán llegaría “tan pronto como se comporten”, afirmó.

Joyce N. Boghosian

También dijo que permitiría a Irán conservar algunos de sus misiles balísticos. “Tienen que tener algunos, porque otros países también los tienen”.

Estados Unidos concederá a Irán una exención para exportar petróleo durante una prórroga de 60 días del alto el fuego del 8 de abril. Estados Unidos levantará el bloqueo de los puertos iraníes, según los términos del acuerdo.

Un acuerdo definitivo dependería de que Estados Unidos e Irán llegaran a un acuerdo nuclear .

El acuerdo provisional consiste en un memorando de entendimiento que extendería el alto el fuego del 8 de abril por 60 días, propiciaría la reapertura gradual del estrecho de Ormuz y sentaría las bases para negociaciones nucleares cruciales. El desbloqueo de los activos dependería del progreso hacia un acuerdo definitivo. El plazo de 60 días podría prorrogarse.

La sombra de Obama

Como si fuera su peor pesadilla, Trump ha debido hacer frente a la sombra de Barack Obama, producto de las comparaciones entre su acuerdo para poner fin a la guerra de Estados Unidos con Irán y el pacto nuclear de su predecesor con Teherán.

“Aquello fue un camino hacia un arma nuclear”, dijo el presidente estadounidense refiriéndose al acuerdo de Obama de 2015, que criticó duramente durante años y que anuló durante su primer mandato. “El mío es un muro contra un arma nuclear”.

El acuerdo de Trump para poner fin al conflicto con Irán puede haber allanado el camino para la reanudación del tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz, aliviando los precios del petróleo e impulsando los mercados bursátiles, pero los críticos han señalado que crecen las dudas sobre si las concesiones que hizo Teherán justificaron cuatro meses de guerra, miles de millones de dólares en costos, el agotamiento de las reservas de armas estadounidenses y las fricciones con los aliados.

También señalan que su acuerdo es similar al Plan de Acción Integral Conjunto, que se acordó durante la administración Obama y que limitaba el programa nuclear de Irán a cambio del levantamiento de las sanciones, y que ha sido un tema recurrente para los conservadores durante años.

Obama ha intervenido para decir que su pacto con Teherán se basaba esencialmente en los mismos términos que el de Trump. “Es dudoso que cualquier acuerdo que surja vaya a ser significativamente diferente, o una mejora significativa, del acuerdo que teníamos en primer lugar, y que funcionó durante un largo período de tiempo antes de que nosotros, Estados Unidos, nos retiráramos de él”, dijo Obama en una entrevista con ABC que se emitirá el miércoles.

Trump defendió el miércoles su acuerdo diciendo que quería evitar una “catástrofe económica” que podría haber resultado si el conflicto que Estados Unidos inició hubiera continuado.

Trump afirmó que el alza del mercado de valores influyó en su búsqueda de una solución al conflicto. Añadió que no quería que lo compararan con el expresidente Herbert Hoover, quien gobernó durante el crac bursátil de 1929 que desencadenó la Gran Depresión.

“Siempre fue alguien a quien no quería ser”, dijo Trump a los periodistas en el Hôtel Royal, donde él y otros líderes mundiales se reunieron para la cumbre del G7. “No quería ver una catástrofe económica”.

Esta fotografía, tomada el 20 de abril de 2026, muestra una bandera nacional de Irán ondeando en un edificio dañado por los ataques estadounidenses-israelíes en Teherán, Irán. Foto: Xinhua Shadati

Detalles del acuerdo

El texto del borrador del memorándum de 14 puntos fue filtrado a la prensa, entre ellos la agencia Bloomberg y el diario The New York Times.

Según los detalles descritos el miércoles por un alto funcionario estadounidense a The New York Times, los términos del acuerdo preliminar entre Estados Unidos e Irán contemplan, un plan de 300.000 millones de dólares para la reconstrucción de Irán y el levantamiento de las restricciones a las exportaciones de petróleo del país.

Varias personas participan en una concentración para llorar la muerte del líder supremo iraní Ali Khamenei y jurar lealtad al actual líder supremo Mojtaba Jamenei en Teherán, Irán, el 7 de mayo de 2026. Foto: Xinhua Sha Dati

El acuerdo preliminar también contempla el fin de las operaciones militares en el Líbano, donde Israel ha estado librando una campaña contra Hezbolá, si bien Israel ha declarado no ser parte del acuerdo.

Respecto al estrecho de Ormuz, que Irán cerró de facto al inicio de la guerra, provocando un fuerte aumento de los precios del petróleo, el acuerdo establece que Omán e Irán mantendrán conversaciones sobre su administración, además de que Irán reabrirá gradualmente el paso.

El diario señaló que un alto funcionario estadounidense, que prefirió mantener el anonimato, leyó los términos en voz alta durante una teleconferencia con periodistas, siguiendo las normas establecidas por la Casa Blanca. Los medios estatales iraníes publicaron un borrador idéntico más tarde ese mismo miércoles.

El texto decía que Irán “reafirma que no adquirirá ni desarrollará armas nucleares”, un punto que Trump enfatizó en una extensa conferencia de prensa en la cumbre del G7. Durante la cumbre, Trump afirmó repetidamente estar dispuesto a atacar a Irán nuevamente si fuera necesario. “Si no se logra en 60 días, no hay problema, volveremos a bombardear”, dijo en su discurso de clausura.

Foto: Xinhua

También dijo que Estados Unidos trabajaría en un “esfuerzo paralelo con las naciones del Golfo para abordar cuestiones no nucleares”, como los misiles balísticos convencionales de Irán.

“Tienen que tener algunos porque otros los tienen, ustedes también tienen que tenerlos”, dijo el Sr. Trump. Y añadió: “¿Qué voy a hacer? ¿Voy a dejar que Arabia Saudita tenga misiles, pero ellos no pueden tenerlos?”.

Además, reprendió al primer ministro Benjamin Netanyahu por la campaña de Israel contra el grupo militante Hezbolá, aliado de Irán, en el Líbano. “No digo que no deban protegerse, sino que si lanzan dos drones al desierto y caen sin causar daño, no es necesario derribar edificios en Beirut”, afirmó. “Podrían comportarse mejor y, francamente, podrían hacer un mejor trabajo”.

El hecho de que Trump no haya publicado el texto del acuerdo ha inquietado a muchos republicanos en el Congreso. Por ejemplo, Joni Ernst, senadora republicana de Iowa, declaró: “Un acuerdo de esta magnitud merece una revisión exhaustiva.

“Es fundamental que el Senado tenga la oportunidad de examinar los detalles, plantear preguntas difíciles y garantizar la protección de los intereses de Estados Unidos y de nuestros aliados”, indicó. Cuando el diario Financial Times preguntó si confiaba en que Irán renunciaría a sus ambiciones nucleares, John Kennedy, senador republicano de Luisiana, respondió: “A menos que te haya educado en casa un bebedor empedernido, nadie confía en que Irán vaya a hacer nada”.

Además del escepticismo sobre si su acuerdo es lo suficientemente estricto como para frenar las ambiciones nucleares de Irán, Trump se enfrenta a críticas de los conservadores por el posible levantamiento de las sanciones a Teherán, la posible inclusión de un fondo de inversión de 300.000 millones de dólares que se crearía para la república islámica y las restricciones a las acciones de Israel en el Líbano.

La revista conservadora National Review le pidió el lunes en un editorial que “publicara el texto” del pacto y afirmó: “En definitiva, existe la posibilidad de que Trump vuelva a involucrar a Estados Unidos en el fallido acuerdo con Irán de Obama, que Trump, con toda razón, rompió en su primer mandato, lo que tendría todos los ingredientes de una humillación después de todas las duras declaraciones del presidente”.

Los demócratas ya están atacando el acuerdo. “Si bien deseamos que termine, este acuerdo será una prueba fehaciente para el pueblo estadounidense de lo absolutamente desastrosa que ha sido esta guerra de principio a fin”, dijo el martes Chris Murphy, senador demócrata de Connecticut.