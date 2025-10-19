Ladrones del Louvre pierden una de las joyas de la emperatriz Eugenia al escapar del museo

La mañana del domingo se registró un robo en el Museo del Louvre, en París, donde un grupo de delincuentes sustrajo nueve joyas pertenecientes a la colección de Napoleón y de la emperatriz Eugenia.

Ahora bien, la ministra francesa de Cultura, Rachida Dati, afirmó que los ladrones perdieron en su huida una de las joyas sustraídas.

De acuerdo a DW, se trataría de la corona de la emperatriz Eugenia. Pero, según el mismo medio, la corona estaría fracturada.

Además, la ministra de Cultura señaló que “todo ha sido muy rápido” y que los autores son “profesionales”.

Sobre el costo de las joyas, la ministra indicó que se está haciendo una evaluación de lo sustraído. Sin embargo, admitió que la colección de Napoleón y de los reyes franceses tiene un valor “incalculable”.

En la misma línea, el ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, explicó que “tres o cuatro” ladrones ingresaron al museo desde el exterior, usando un “brazo articulado” que estaba en un camión para acceder a la “sala Apolo”.

Allí estuvieron unos “siete minutos” y saquearon “dos vitrinas”, precisó.

Si bien el Louvre cuenta con estrictas medidas de seguridad, el incidente recuerda a otros robos célebres, como el de la Mona Lisa en 1911, sustraída por Vincenzo Peruggia y recuperada dos años después en Italia.