Mundo

Las autoridades de Gaza cifran en más de 61.700 los muertos por la ofensiva israelí

Desde el Ministerio de Sanidad de Gaza han cifrado en 123 los muertos y 437 los heridos que han llegado a los hospitales en el último día.

Por 
Europa Press
Foto: MSF MSF

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) han cifrado este miércoles en más de 120 los muertos en las últimas 24 horas en el enclave, lo que eleva el balance total de víctimas mortales a más de 61.700 desde los ataques de las milicias palestinas el 7 de octubre de 2023.

En concreto, el Ministerio de Sanidad de Gaza ha cifrado en 123 los muertos y 437 los heridos que han llegado a los hospitales en el último día, lo que sitúa el recuento de víctimas en 61.722 y 154.525, respectivamente, si bien las cifras podrían ser mayores debido a que numerosas personas siguen todavía bajo los escombros.

Las autoridades gazatíes han señalado además que desde que Israel rompiera el alto el fuego suscrito el pasado mes de marzo con Hamas, han fallecido más de 10.200 palestinos, mientras que más de 42.400 han resultado heridos en el marco de la ofensiva israelí.

Asimismo, 21 personas han muerto y 165 han resultado heridas en las últimas 24 horas en el enclave por disparos del Ejército de Israel en las colas para recibir ayuda humanitaria, lo que sitúa el total de víctimas en 1.859 y en 13.594, respectivamente.

Los hospitales de Gaza también han registrado otras ocho muertes, incluyendo tres niños, debido a la inanición en las últimas horas. En total, según el balance de las autoridades gazatíes, han fallecido ya por hambre 235 personas, incluidos 106 niños.

