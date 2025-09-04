Las autoridades de Gaza elevan a 370 los palestinos muertos por hambre a raíz de la ofensiva de Israel

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este jueves a 370 los palestinos muertos por hambre a causa de la ofensiva militar de Israel contra el enclave y las restricciones israelíes a la entrega de ayuda humanitaria a la población.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha señalado en un comunicado publicado en su cuenta en Telegram que durante las últimas horas se han confirmado otros tres fallecimientos por esta causa, antes de resaltar que entre la cifra total de muertos por hambre y desnutrición figuran 131 niños.

Asimismo, ha recalcado que 92 personas, entre ellas 16 niños, han muerto desde que la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (IPC) designara en agosto la Franja como una zona de hambruna.

La ofensiva israelí, desatada tras los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023 por diversas facciones palestinas, ha dejado hasta la fecha más de 63.700 palestinos muertos, según las autoridades gazatíes, en medio de las denuncias internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel en el enclave, especialmente en torno al bloqueo a la entrega de ayuda.