Lentes de contacto especiales y una mesa de rayos X: cómo el escándalo de las apuestas demuestra la evolución de la mafia de Nueva York

John Gotti fue un gánster estadounidense y jefe de la familia criminal Gambino de Nueva York. Foto: Archivo

Cuando las autoridades estadounidenses dieron a conocer el jueves pasado dos impactantes investigaciones sobre apuestas deportivas ilegales, describieron las operaciones como algo “que recuerda a una película de Hollywood”.

Las tramas, en las que supuestamente estaban involucradas estrellas de la NBA, lentes de contacto especiales, cartas marcadas, una mesa de rayos X y pérdidas por valor de 7 millones de dólares, llevaron a la detención de 31 personas en 11 estados, entre ellas miembros de la organización mafiosa italo-siciliana La Cosa Nostra.

Según la acusación, ya en 2019, las organizaciones criminales organizaron partidas ilegales de póker en las que utilizaron diversas tecnologías para hacer trampa. Los acusados utilizaron barajadoras manipuladas para amañar las barajas y un “analizador de bandejas de fichas” que lee las cartas en secreto mediante cámaras ocultas.

Las autoridades federales detuvieron al jugador de la NBA Terry Rozier, de los Miami Heat.

En un detalle que recuerda más a “Misión Imposible” que a “Miller’s Crossing” (“De paseo a la muerte”) se acusa a los jugadores de llevar lentes de contacto o gafas especiales que los ayudaban a ver las cartas marcadas previamente.

Sal Piacente, presidente de Universal Game Protection Development, Inc., experto en diversas formas de hacer trampa y consultor de casinos de todo el mundo, explicó a CNN que los sistemas de rayos X utilizan cámaras integradas en la mesa, que miran hacia arriba a través del fieltro. Cuando las cartas se colocan con precisión, las cámaras pueden identificar cada carta y transmitir esa información a las máquinas barajadoras.

Las máquinas barajadoras parecían estar aleatorizando las cartas. En realidad, estaban alteradas para leer la baraja y predecir quién obtenía la mejor mano, según la acusación.

Una máquina barajadora inalterada contiene cámaras que alertan al casino, al crupier o a la casa si falta una carta y garantiza que la baraja esté ordenada correctamente, afirma Piacente.

La NBA anunció que había suspendido de forma inmediata a Chauncey Billups de su cargo de entrenador de los Portland Trail Blazers.

Los fiscales alegan que la información obtenida ilegalmente se transmitía a un participante externo, que a su vez enviaba los detalles a un cómplice sentado en la mesa de póker. Los jugadores que participaban en la trama se hacían señales entre sí a medida que avanzaba el juego, explica la BBC.

Según los fiscales, se reclutó a antiguos atletas profesionales de la NBA como “ganchos” para atraer a jugadores desprevenidos a participar en el juego.

La NBA anunció que había suspendido de forma inmediata a Chauncey Billups de su cargo de entrenador de los Portland Trail Blazers. Las autoridades federales también detuvieron al jugador de la NBA Terry Rozier, de los Miami Heat, y al exjugador de la NBA Damon Jones, según los fiscales del Distrito Este de Nueva York.

Las cinco familias

“En la ciudad de Nueva York, al parecer, las cinco familias de la mafia aún tienen algunas cartas que jugar”, ironizó el diario The New York Times.

Y es que, en la Gran Manzana, cinco importantes familias de la mafia italoamericana -los Bonanno, Colombo, Gambino, Genovese y Lucchese- han dominado durante mucho tiempo el crimen organizado. Cuatro de esas cinco familias están involucradas en las tramas, según la fiscalía.

Trece miembros y allegados de esas familias se encuentran entre los acusados ​​en ambos casos, según Christopher Raia, subdirector a cargo de la Oficina Local del FBI en Nueva York. Raia afirmó que una operación de juego ilegal creó una “vía de financiamiento” para La Cosa Nostra.

“Reunir a cuatro de las cinco familias en una sola acusación formal es extraordinariamente raro”, declaró la comisaria de policía Jessica Tisch en una conferencia de prensa. “Revela cuánto dinero había en juego”.

La mafia italiana, conocida como La Cosa Nostra, “sigue vigente en el área de la ciudad de Nueva York; simplemente cambiaron algunos de sus métodos de operación”, dijo el supervisor del FBI, Mike Mullahy, un veterano investigador de la mafia que supervisó a los agentes que presentaron el caso del póker.

“Ser descarados y directos en su forma de operar no siempre les ha funcionado bien”, añadió, “por lo que han cambiado sus métodos y modos de operación, y nosotros hemos cambiado nuestro método de investigación”.

Durante décadas, la mafia neoyorquina actuó como fondos de cobertura rivales, cada uno protegiendo su propia cuota de mercado. Ahora, se asemejan más a una red de oficinas familiares que aúnan capital, tecnología y poder para obtener beneficios compartidos.

Esa cooperación, apunta la agencia Bloomberg, quedó patente en la exhaustiva acusación formal presentada la semana pasada por los fiscales de Brooklyn, que dio cuenta de una vasta red de apuestas deportivas. Los funcionarios describieron lo que llamaron una alianza sin precedentes entre cuatro de las cinco familias mafiosas de la ciudad -los Genovese, Gambino, Bonanno y Lucchese-, que colaboraban para manipular partidas de póker de alto riesgo y estafar millones a grandes apostadores.

El caso detalla cómo la mafia que una vez dividió la ciudad por barrios ahora funciona con ganancias compartidas y tecnología compartida. Barajadores de cartas modificados y mesas de rayos X complementan los cuchillos y pistolas del pasado, aunque los métodos de control siguen siendo familiares.

“Utilizaban amenazas, intimidación y violencia”, dijo Tisch. “Es el mismo patrón que hemos visto durante décadas”.

“La mafia se mueve con la tecnología”

El juego ilegal ha sido durante mucho tiempo un lucrativo recurso básico de la mafia, con sus consiguientes delitos de usura y extorsión, y sigue siendo una importante fuente de ingresos para las cinco familias, según los investigadores. Pero el esquema descrito en la acusación de póker lo llevó a otro nivel, sin dejar nada al azar, destaca The New York Times.

En definitiva, la sofisticación del plan y la participación de cuatro de las cinco familias de Nueva York indican claramente que la mafia sigue prosperando, apunta el periódico. Ha seguido funcionando en segundo plano mientras las prioridades de las fuerzas del orden se han desplazado hacia otras áreas: hacia el terrorismo tras los atentados del 11 de septiembre y, más recientemente, hacia la aplicación de la ley migratoria bajo la administración de Donald Trump.

“Tras 15 años de experiencia trabajando directamente con estas familias, puedo asegurarles que nunca desaparecieron”, declaró Seamus McElearney, agente retirado del FBI que supervisó casos contra tres familias criminales y ha escrito un libro sobre su experiencia investigando a la mafia. “Se adaptan y encuentran la manera de sacar provecho”.

“Estas familias siguieron existiendo y pasaron a dedicarse a actividades mucho más lucrativas y con muchos menos riesgos para ellas, en términos de los años de prisión a los que se podían enfrentar”, señaló Drew Rolle, exjefe en funciones de la sección de crimen organizado y pandillas del Distrito Este de Nueva York.

La mafia ahora se dedica al fraude de valores, los juegos de azar, las apuestas deportivas en línea y las llamadas operaciones de “boiler room” (un término en inglés que en español podría traducirse como hervidero), que consisten en elaboradas estafas telefónicas, añadió.

El uso por parte de la mafia de tecnología de punta, incluidas cámaras ocultas y rayos X, no debería sorprender a nadie, dijo a NBC News el autor y exmafioso de los Gambino, Louis Ferrante, porque un jefe de la mafia puede recurrir a expertos tan fácilmente como cualquier otra persona.

“La mafia se mueve con la tecnología”, afirmó Ferrante. “No piensen que algún capo está haciendo estos movimientos. Están contratando a algún geek que sabe de tecnología y él lo hace por ellos”.

Y el póker no es diferente del combustible, el hormigón y la construcción cuando se trata de la participación de los mafiosos, según Ferrante, autor de “Borgata: Clash of Titans: a History of the American Mafia” (Borgata: Furia de Titanes: Una Historia de la Mafia Americana).

“La mafia solo involucra a varias familias cuando se trata de algo como la gasolina, cuando se mueven en negocios multimillonarios”, dijo Ferrante. “El hormigón, cuando se vertía todo el hormigón en Nueva York; las ventanas, cuando se instalaban las nuevas ventanas de eficiencia energética en los años 90; ahí es cuando todas las familias se involucran, porque es tan grande y hay tanto dinero en juego que una sola familia no puede guardárselo para sí misma”, destaca.

Añadió: “Así que cuando ves a cuatro familias (de las cinco del crimen) involucradas, sabes que se trata de un negocio de gran envergadura”.

“El crimen organizado sigue activo y representa una amenaza tanto a nivel nacional como internacional”, declaró Robert Boyce, exjefe de detectives del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) y veterano de 35 años en la fuerza. El caso de las apuestas “es una prueba de que las fuerzas del orden están vigilantes y bien coordinadas, tanto a nivel federal como local, en la lucha contra estas organizaciones criminales”.

Si bien CNN asegura que la mafia ya no ejerce la influencia nacional que tenía antes, el FBI advierte que sigue siendo una amenaza importante en el área metropolitana de Nueva York, así como en Nueva Inglaterra, Filadelfia, Chicago y Detroit.