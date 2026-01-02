Mamdani asume la alcaldía de Nueva York y promete gobernar “de manera audaz” desde la izquierda

Algunas horas después de que Zohran Mamdani jurara como nuevo alcalde de Nueva York en un pequeño acto en la antigua estación de metro Old City Hall, el socialista demócrata celebró la toma de posesión en una ceremonia pública donde se comprometió a demostrar que la política de izquierda puede beneficiar a la gente común.

En el acto oficial frente a la alcaldía neoyorquina, que tuvo como invitados a aliados ideológicos como el senador Bernie Sanders y la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, el jefe comunal aseguró que no tenía intención de moderar su enfoque mientras fuera alcalde.

“Fui elegido como socialista democrático y gobernaré como socialista democrático”, afirmó.

“Quieren saber si la izquierda puede gobernar. Quieren saber si las luchas que los afligen pueden resolverse”, dijo el nuevo edil, para luego agregar que: “Haremos algo que los neoyorquinos hacen mejor que nadie: daremos ejemplo al mundo”.

En su discurso de 24 minutos, que dio ante miles de personas que se reunieron a pesar de las bajas temperatura, el primer alcalde musulmán de Nueva York manifestó que “a partir de hoy, gobernaremos de manera expansiva y audaz”.

Mamdani también hizo hincapié en las cuestiones del costo de vida que fueron centrales en su campaña y se comprometió a ayudar a aquellos “traicionados por el orden establecido”.

Diversos medios noticiosos además hicieron notar que en su discurso mencionó a Donald Trump sólo una vez, reflexionando sobre la diversidad de la ciudad y señalando que algunos partidarios del mandatario republicano también lo habían apoyado en la carrera por la alcaldía.

Esto luego de que el presidente de EE.UU. criticara en varias ocasiones a Mamdani, tachándolo de “lunático comunista” y amenazara con recortar drásticamente los fondos federales para Nueva York si el socialista ganaba.

Sin embargo, a finales de noviembre, el mandatario y el alcalde electo mantuvieron conversaciones inesperadamente cordiales en la Casa Blanca, donde hablaron de bienes raíces y analizaron cómo lograr que una gran empresa de servicios públicos reduzca las tarifas de electricidad.

Durante la toma de posesión del demócrata de 34 años, Sanders, quien tomó su juramento ante un ejemplar del Corán, calificó su elección como “la mayor sorpresa política en la historia moderna”.

“Gracias por darnos, de costa a costa, la esperanza y la visión de que podemos crear un gobierno que funcione para todos, no solo para los ricos y unos pocos”, afirmó el exaspirante a la presidencia.