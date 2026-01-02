SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Mamdani asume la alcaldía de Nueva York y promete gobernar “de manera audaz” desde la izquierda

    En una ceremonia multitudinaria frente al ayuntamiento, el nuevo edil reafirmó su identidad como socialista democrático, rodeado de referentes progresistas y con un discurso centrado en el costo de la vida y la diversidad de la ciudad.

    Por 
    Lya Rosen

    Algunas horas después de que Zohran Mamdani jurara como nuevo alcalde de Nueva York en un pequeño acto en la antigua estación de metro Old City Hall, el socialista demócrata celebró la toma de posesión en una ceremonia pública donde se comprometió a demostrar que la política de izquierda puede beneficiar a la gente común.

    En el acto oficial frente a la alcaldía neoyorquina, que tuvo como invitados a aliados ideológicos como el senador Bernie Sanders y la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, el jefe comunal aseguró que no tenía intención de moderar su enfoque mientras fuera alcalde.

    “Fui elegido como socialista democrático y gobernaré como socialista democrático”, afirmó.

    “Quieren saber si la izquierda puede gobernar. Quieren saber si las luchas que los afligen pueden resolverse”, dijo el nuevo edil, para luego agregar que: “Haremos algo que los neoyorquinos hacen mejor que nadie: daremos ejemplo al mundo”.

    En su discurso de 24 minutos, que dio ante miles de personas que se reunieron a pesar de las bajas temperatura, el primer alcalde musulmán de Nueva York manifestó que “a partir de hoy, gobernaremos de manera expansiva y audaz”.

    Mamdani también hizo hincapié en las cuestiones del costo de vida que fueron centrales en su campaña y se comprometió a ayudar a aquellos “traicionados por el orden establecido”.

    Diversos medios noticiosos además hicieron notar que en su discurso mencionó a Donald Trump sólo una vez, reflexionando sobre la diversidad de la ciudad y señalando que algunos partidarios del mandatario republicano también lo habían apoyado en la carrera por la alcaldía.

    Esto luego de que el presidente de EE.UU. criticara en varias ocasiones a Mamdani, tachándolo de “lunático comunista” y amenazara con recortar drásticamente los fondos federales para Nueva York si el socialista ganaba.

    Sin embargo, a finales de noviembre, el mandatario y el alcalde electo mantuvieron conversaciones inesperadamente cordiales en la Casa Blanca, donde hablaron de bienes raíces y analizaron cómo lograr que una gran empresa de servicios públicos reduzca las tarifas de electricidad.

    Durante la toma de posesión del demócrata de 34 años, Sanders, quien tomó su juramento ante un ejemplar del Corán, calificó su elección como “la mayor sorpresa política en la historia moderna”.

    Gracias por darnos, de costa a costa, la esperanza y la visión de que podemos crear un gobierno que funcione para todos, no solo para los ricos y unos pocos”, afirmó el exaspirante a la presidencia.

    Más sobre:Estados UnidosZohran MamdaniNueva YorkAlcaldeSocialista demócrata

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Maduro afirma que Venezuela está abierta a conversar con EE.UU. pese a ataques militares

    Catástrofe de Año Nuevo en Suiza: incendio en bar de centro de esquí deja más de 40 muertos en los Alpes

    El primer alcalde musulmán de Nueva York, Zohran Mamdani, asume el cargo

    Taiwán promete defender su soberanía tras el ejercicio militar de China

    Calor extremo en el país: Conaf reporta 16 incendios forestales en combate a nivel nacional

    Corte Suprema brasileña niega nueva petición de prisión domiciliaria para Bolsonaro

    Lo más leído

    1.
    Milei anuncia la formación de un bloque regional contra el “socialismo del siglo XXI”

    Milei anuncia la formación de un bloque regional contra el “socialismo del siglo XXI”

    2.
    Tragedia en centro de esquí suizo: sobrevivientes relatan pánico y fallas en la evacuación tras incendio en Año Nuevo

    Tragedia en centro de esquí suizo: sobrevivientes relatan pánico y fallas en la evacuación tras incendio en Año Nuevo

    3.
    Al menos dos muertos durante el quinto día consecutivo de manifestaciones antigubernamentales en Irán

    Al menos dos muertos durante el quinto día consecutivo de manifestaciones antigubernamentales en Irán

    4.
    Maduro afirma que Venezuela está abierta a conversar con EE.UU. pese a ataques militares

    Maduro afirma que Venezuela está abierta a conversar con EE.UU. pese a ataques militares

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué el petrolero perseguido por EEUU ahora tiene pintada la bandera de Rusia en un costado, según reportes

    Por qué el petrolero perseguido por EEUU ahora tiene pintada la bandera de Rusia en un costado, según reportes

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Cómo contener a tu perro durante los fuegos artificiales de Año Nuevo, según un veterinario

    Cómo contener a tu perro durante los fuegos artificiales de Año Nuevo, según un veterinario

    Cómo identificar un golpe de calor y cómo reaccionar si enfrentas uno, según un especialista

    Cómo identificar un golpe de calor y cómo reaccionar si enfrentas uno, según un especialista

    Servicios

    Incendios forestales en la zona centro-sur: declaran alerta roja para Maule y Angol

    Incendios forestales en la zona centro-sur: declaran alerta roja para Maule y Angol

    Los beneficios que entrarán en vigencia durante el primer semestre de 2026

    Los beneficios que entrarán en vigencia durante el primer semestre de 2026

    Controlan incendio forestal en límite de Machalí y Rancagua

    Controlan incendio forestal en límite de Machalí y Rancagua

    Calor extremo en el país: Conaf reporta 16 incendios forestales en combate a nivel nacional
    Chile

    Calor extremo en el país: Conaf reporta 16 incendios forestales en combate a nivel nacional

    Declaran alerta roja en Paine por incendio forestal en ladera de cerro y cercano a viviendas

    Trágico inicio de año: investigan deceso de cuatro menores en incendio en Melipilla

    Toesca acuerda la compra del 100% de Frontal Trust AGF
    Negocios

    Toesca acuerda la compra del 100% de Frontal Trust AGF

    Los tres principales índices de Wall Street suben en el 2025 y anotan tres años consecutivos de ganancias

    Madesal presenta proyecto para expandir su centro logístico en la Región del Biobío por más de US$100 millones

    El estudio poco ético que demostró por qué los cuervos son rencorosos con quienes les hacen daño
    Tendencias

    El estudio poco ético que demostró por qué los cuervos son rencorosos con quienes les hacen daño

    Cuáles fueron las 5 peores películas del 2025, según los críticos de The Washington Post

    Por qué se desencadenó una ola de protestas contra el gobierno en Irán

    Ruy Barbosa ya está listo para debutar en el Dakar: Estoy feliz... Soñé mucho tiempo con esto"
    El Deportivo

    Ruy Barbosa ya está listo para debutar en el Dakar: Estoy feliz... Soñé mucho tiempo con esto"

    Celebra el Arsenal: Manchester City y Liverpool decepcionan en sus primeros encuentros del año y se alejan del líder

    La emotiva despedida de Tomás Asta-buruaga de la UC: “Cierro una etapa importante de mi carrera”

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero
    Finde

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    La ruta de cenas y fiestas del Centro Histórico de Santiago para Año Nuevo

    El regreso de Michael J. Fox: liberan imágenes de su rol en serie con Harrison Ford y Jason Segel
    Cultura y entretención

    El regreso de Michael J. Fox: liberan imágenes de su rol en serie con Harrison Ford y Jason Segel

    Die’ced: la nueva apuesta del cine de terror que llega a las salas chilenas

    Maya Rudolph: “Como esta serie trata sobre el mundo de los multimillonarios, las posibilidades son infinitas”

    Maduro afirma que Venezuela está abierta a conversar con EE.UU. pese a ataques militares
    Mundo

    Maduro afirma que Venezuela está abierta a conversar con EE.UU. pese a ataques militares

    Mamdani asume la alcaldía de Nueva York y promete gobernar “de manera audaz” desde la izquierda

    Catástrofe de Año Nuevo en Suiza: incendio en bar de centro de esquí deja más de 40 muertos en los Alpes

    Predicciones 2026: los hitos astrológicos más importantes del nuevo año
    Paula

    Predicciones 2026: los hitos astrológicos más importantes del nuevo año

    Datos Paula: LOLA Bar, coctelería botánica y cocina para compartir

    Hablemos de amor: otra forma de celebrar