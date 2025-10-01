Marruecos: chocan manifestantes y fuerzas del orden durante las marchas de la “Generación Z”

En Marruecos, estas movilizaciones, inicialmente pacíficas, han tomado un cariz más tenso en las últimas horas. Hay videos que muestran autos de policía incendiados o volcados, especialmente en los suburbios de Agadir, en el sur del país.

Según activistas de derechos humanos contactados por RFI, se han producido enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden en el noreste, en Uchda, y en el centro, en Beni Melal.

In Morocco 🇲🇦, Generation Z protests are growing in many cities against government overspending on sports and stadiums while health and education are neglected.



Members of a youth-led movement called "GenZ 212" say they will continue their protests despite the arrests of dozens… pic.twitter.com/f1YPIjfe3y — Africa View Facts (@AfricaViewFacts) September 29, 2025

Hasta ahora, las sentadas se habían caracterizado por la calma. Pero ahora son dispersadas sistemáticamente por la policía, que cada noche procede a decenas de detenciones. Las organizaciones de defensa de los derechos humanos denuncian “detenciones violentas y arbitrarias”.

En Rabat, más de 200 manifestantes han sido detenidos en los últimos tres días durante estas concentraciones prohibidas y dispersadas por la policía, pero que hasta el martes habían sido pacíficas. La mayoría de los manifestantes han sido puestos en libertad, según la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH).

En un comunicado del martes, la coalición gubernamental liberal y de centroderecha afirmó “estar a la escucha y comprender las reivindicaciones sociales” de estos jóvenes y “estar dispuesta a responder de manera positiva y responsable”.

GenZ 212 se describe como un “espacio de discusión” sobre “cuestiones que conciernen a todos los ciudadanos, como la salud, la educación y la lucha contra la corrupción”, y afirma rechazar “la violencia” y actuar por “amor a la patria y al rey” Mohammed VI.

Violent clashes have erupted between protesters and security forces in Morocco, as youth-led demonstrations continued for a fourth day. Hundreds marched through the streets across Morocco on Tuesday night, demanding better social services. https://t.co/1RJx4zfGaK pic.twitter.com/PVEEahCNSM — BBC News Africa (@BBCAfrica) October 1, 2025

En Marruecos, las desigualdades sociales siguen siendo un problema importante con fuertes disparidades regionales y una brecha entre los sectores público y privado.

Se han llevado a cabo manifestaciones en varias ciudades estas últimas semanas para denunciar un deterioro de los servicios públicos, después de una primera protesta en Agadir que había seguido al anuncio en los medios del fallecimiento de 8 mujeres embarazadas ingresadas en el hospital público para cesáreas.

El origen del movimiento es un colectivo nacido en la plataforma Discord, Gen Z 212, sin líder declarado.