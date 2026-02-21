Nuevo presidente de Perú desmiente oficialmente que esté evaluando indultar a Pedro Castillo

El nuevo presidente de Perú, José María Balcázar, desmintió que esté estudiando otorgar algún tipo de gracia, indultos incluidos, a favor de personas procesadas o condenadas, en una disimulada referencia al exmandatario Pedro Castillo.

“Se informa al país que en la agenda de la Presidencia de la Republica del Perú no se encuentra pendiente ni programado el otorgamiento de gracia alguna, como indultos, a favor de persona procesada o condenada” , explica un comunicado oficial.

Como apunta el texto, esta aclaración busca “evitar interpretaciones tergiversadas respecto del mandato constitucional asumido al prestar juramento como Presidente de la República ante el Congreso”.

De la misma forma, la declaración detalla que la gestión de Balcázar “estará exclusivamente orientada a garantizar la seguridad nacional, la realización de elecciones libres, limpias y transparentes, así como la estabilidad económica del país. ¡Nada mas!”.

El expresidente Pedro Castillo, condenado 11 años y 5 meses de cárcel por rebelión al haber intentado sin éxito un golpe de Estado a fines de 2022, presentó el 19 de febrero una solicitud formal de indulto presidencial.

LUCY NICHOLSON

Como informó el medio El Comercio, la petición, remitida a la oficina presidencial, llevaba la firma de Castillo y fue tramitada por su exministro de Defensa y abogado, Walter Ayala.

El indulto alega que la sentencia aún no es firme y apela al “principio de humanidad” y a la “palabra empeñada” por el presidente Balcázar, el cual antes de ser escogido para dirigir el Gobierno de transición peruano había deslizado la posibilidad de conceder el indulto al exjefe de Estado.

“(Balcázar) ha sido nombrado presidente interino con el discurso de que iba a indultar a Pedro Castillo, y lo han escuchado millones de peruanos que votaron por Castillo y muchos congresistas que simpatizan con él”, señaló Ayala a los periodistas cuando dejó la solicitud en el Palacio de Gobierno de Lima.

Luego de esto, el propio Balcázar ya había descartado que fuera a indultar al sentenciado Castillo durante una conferencia de prensa en las instalaciones del Congreso, afirmando que no está entres sus planes ese beneficio al exmandatario.