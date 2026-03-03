OIEA dice que “no hay pruebas” de que Irán fabrique una bomba nuclear, pero alerta por negativa a inspecciones

El director de la OIEA, Rafael Grossi, señaló que no información suficiente de que Irán está fabricando una bomba nuclear.

El director general del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, afirmó este martes que “no hay pruebas de que Irán esté fabricando una bomba nuclear”.

Esto, en contraposición a la conducta iraní, de no permitir “pleno acceso” a los inspectores de la agencia para verificar las instalaciones nucleares que mantiene el país, lo que imposibilita que se respalde el fin pacífico del uso de la energía nuclear.

A través de su cuenta en X, Grossi señaló que “he sido muy claro y consecuente en mis informes sobre el programa nuclear iraní: si bien no hay pruebas de que Irán esté fabricando una bomba nuclear, su gran arsenal de uranio enriquecido de grado casi bélico y la negativa a conceder pleno acceso a mis inspectores son motivo de grave preocupación”.

En esa línea, Grossi expresó que requiere de la colaboración de Teherán para “resolver los problemas de salvaguardias pendientes”, dado que en la actualidad, la OIEA “no podrá garantizar que el programa nuclear iraní tenga fines exclusivamente pacíficos”.

El director del OIEA reforzó el punto con la cadena CNN, asegurando que si bien hay “muchos elementos” que son “motivo de grave preocupación” -como la acumulación de enormes cantidades de material de grado casi militar o la falta de transparencia en inspecciones- no tienen información que indique que hay “un programa estructurado para construir un arma nuclear”.

“Sí, hay muchas razones para preocuparse, pero no iba a haber una bomba mañana o pasado mañana. Obviamente muchos países, ese es el caso de Estados Unidos o Israel y de otros, pueden tener la impresión de que todas estas actividades están dirigidas directamente a la fabricación de un arma nuclear”, explicó, afirmando, no obstante, que el OIEA no “juzga propósitos”.

El ejército israelí aseguró esta jornada que sus fuerzas han atacado un complejo “secreto” parcialmente subterráneo ubicado cerca de la capital de Irán, Teherán, en el que científicos iraníes trabajaban supuestamente para desarrollar armas nucleares.