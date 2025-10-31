OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
Mundo

OIEA informa de daños críticos para la seguridad nuclear en Ucrania a causa de la actividad militar

El organismo dio a conocer que las centrales nucleares del sur del territorio ucraniano perdieron el acceso a una de sus líneas eléctricas externas y alertó de daños en la central de Zaporiyia al restablecerse su energía después de un mes desconectada.

Por 
Europa Press
 
Lya Rosen

El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) informó que la actividad militar en Ucrania durante las primeras horas del viernes local provocó daños críticos para la seguridad nuclear en el país, afectando a dos centrales nucleares en el noroeste y una en el norte del territorio, tras haber detectado también daños adicionales en la central nuclear de Zaporiyia, en el suroeste.

“El OIEA fue informado de actividad militar en Ucrania esta madrugada que provocó daños en subestaciones críticas para la seguridad nuclear en Ucrania”, indicó el organismo en un comunicado publicado en su sitio web. En este precisó que las centrales nucleares del sur de Ucrania, en el meridional óblast de Mikolaiv, y de Jmelnitski, en el noroccidental óblast homónimo, perdieron el acceso a una de sus líneas eléctricas externas.

Asimismo, el OIEA aseguró que su equipo en las instalaciones de Jmelnitski “tuvo que refugiarse en su hotel durante varias horas esta mañana”.

“Los peligros para la seguridad nuclear siguen siendo muy reales y constantes”, declaró el director de la entidad, Rafael Grossi, quien hizo “un llamado a la máxima moderación militar en las inmediaciones de las instalaciones nucleares y al pleno respeto de los siete pilares indispensables para la seguridad nuclear”.

De la misma forma, Grossi afirmó que el organismo “está ayudando a Ucrania no solo a mantener la seguridad nuclear, sino también a responder a los impactos ambientales y sanitarios de la inundación de la represa de Kajovka”.

“Incluso en tiempos de guerra, fortalecer la capacidad nacional con herramientas de origen nuclear es fundamental para proteger a la población y los ecosistemas”, manifestó.

En su comunicado, notificó también que “durante los trabajos de reparación para restablecer el suministro eléctrico externo a la central, tras un mes completo sin electricidad externa, el OIEA confirmó la detección de daños adicionales en la línea de respaldo Ferosplavna-1, ubicada a unos 1,8 kilómetros de la subestación de la Central”.

Además, la entidad apuntó a que las negociaciones “se centran en el restablecimiento completo” de esta línea, una de las diez a las que la central tenía acceso antes del conflicto y una de las dos que aún utilizaba la central.

Sin embargo, la Ferosplavna-1 “se perdió el 7 de mayo, mientras que la línea Dniprovska se desconectó a finales del mes pasado”, explicó el OIEA, señalando que “ambas partes atribuyen los daños a la actividad militar”.

“Seguimos trabajando intensamente para crear las condiciones necesarias para que comiencen estas reparaciones adicionales”, afirmó Grossi, quien aseveró que “restablecer esta línea eléctrica es fundamental para mejorar la frágil situación de seguridad nuclear en la planta”.

El comunicado aparece una semana después de que el propio organismo anunciase que la central de Zaporiyia recuperaba el suministro externo, después de 30 días de apagón y tras los trabajos de reparación de las líneas dañadas realizados por sus equipos.

Más sobre:OIEAUcraniaSeguridad NuclearDañosActividad MilitarCentral Nuclear

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Boric participa en la sesión de apertura del diálogo entre líderes de la APEC y llama a manifestarse a favor del multilateralismo

Detienen a delincuente vinculado a robo que terminó con adulta mayor fallecida tras asalto a su vivienda en San Bernardo

Harold Mayne-Nicholls dice que “no se arrepiente” de pelea con Antonio Neme: “Si me lo hace de nuevo, de nuevo”

Familiares de las víctimas de las redadas policiales protestan frente a la morgue de Río de Janeiro

Renuncia de Cataldo, dificultad para respaldar a Kaiser en balotaje y apoyo a Bachelet en la ONU: las definiciones de Mario Desbordes

Presidente de Bolivia ante dichos de Kaiser sobre cierre de frontera: “Es una torpeza e inmadurez política”

Lo más leído

1.
Senador electo de Bolivia responde a Kaiser: “Si quiere hablar de otro país, por lo menos que aprenda cuál es la capital”

Senador electo de Bolivia responde a Kaiser: “Si quiere hablar de otro país, por lo menos que aprenda cuál es la capital”

2.
Oposición propina mazazo a fondos para el porvenir de Boric y rechaza asignaciones para expresidentes

Oposición propina mazazo a fondos para el porvenir de Boric y rechaza asignaciones para expresidentes

3.
Los detalles de la denuncia por agresión de Antonio Neme contra Harold Mayne-Nicholls

Los detalles de la denuncia por agresión de Antonio Neme contra Harold Mayne-Nicholls

4.
Coloma, Lagos Weber y García: los grandes articuladores ausentes en el día más negro de la Ley de Presupuestos

Coloma, Lagos Weber y García: los grandes articuladores ausentes en el día más negro de la Ley de Presupuestos

5.
Satu Rämö, escritora best seller de novela negra en Europa: “Hay demasiados personajes masculinos en los libros de crímenes”

Satu Rämö, escritora best seller de novela negra en Europa: “Hay demasiados personajes masculinos en los libros de crímenes”

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Servicios

Los horarios de los cementerios por el Día de Todos los Santos

Los horarios de los cementerios por el Día de Todos los Santos

Rating del miércoles 29 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del miércoles 29 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Las Guerreras K-Pop llegan al cine: anuncian preventa de entradas para este fin de semana largo

Las Guerreras K-Pop llegan al cine: anuncian preventa de entradas para este fin de semana largo

Boric participa en la sesión de apertura del diálogo entre líderes de la APEC y llama a manifestarse a favor del multilateralismo
Chile

Boric participa en la sesión de apertura del diálogo entre líderes de la APEC y llama a manifestarse a favor del multilateralismo

Detienen a delincuente vinculado a robo que terminó con adulta mayor fallecida tras asalto a su vivienda en San Bernardo

Harold Mayne-Nicholls dice que “no se arrepiente” de pelea con Antonio Neme: “Si me lo hace de nuevo, de nuevo”

Reajuste del sector público: trabajadores pretenden pedir alza salarial cercana al 7%
Negocios

Reajuste del sector público: trabajadores pretenden pedir alza salarial cercana al 7%

Economistas proyectan que Imacec de septiembre habría crecido hasta 4%

Dipres: ingresos fiscales se recuperan y acumulan alza de 6,8% a septiembre

Los nuevos iPad Pro y MacBook Pro con chip M5 ya se venden en Chile
Tendencias

Los nuevos iPad Pro y MacBook Pro con chip M5 ya se venden en Chile

5 funciones que puedes hacer más rápido con la IA de la tablet de Samsung

Acusan a un hombre de apuñalar a dos adolescentes en pleno vuelo de Lufthansa: esto es lo que se sabe

Palmeiras hace historia: golea a Liga de Quito y se instala en la final de la Libertadores con una remontada inédita
El Deportivo

Palmeiras hace historia: golea a Liga de Quito y se instala en la final de la Libertadores con una remontada inédita

“Manden fotos de búhos”: las múltiples burlas de Lanús contra la U tras el polémico partido en la Copa Sudamericana

El particular análisis de Michael Clark tras la eliminación de la U y la polémica con la ANFP: “A la FIFA, nomás”

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”
Finde

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao

Héctor Noguera es despedido en masivo funeral en el que reaparece Cristián Campos
Cultura y entretención

Héctor Noguera es despedido en masivo funeral en el que reaparece Cristián Campos

“Kathryn Bigelow es una de las grandes cineastas de todos los tiempos”: a fondo en Una Casa de Dinamita

Nebraska o cómo la historia de un asesino llevó a Bruce Springsteen a desafiar al éxito

OIEA informa de daños críticos para la seguridad nuclear en Ucrania a causa de la actividad militar
Mundo

OIEA informa de daños críticos para la seguridad nuclear en Ucrania a causa de la actividad militar

Familiares de las víctimas de las redadas policiales protestan frente a la morgue de Río de Janeiro

Petro acusa que EE.UU. lo “humilló” al impedir a su avión reabastecer combustible en su viaje a Qatar

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week
Paula

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week

Mujeres que impactan: Evelyn Cordero y la neurociencia como motor de cambio educativo

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”