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    OIEA informa un nuevo ataque contra la central nuclear iraní de Bushehr

    El Organismo Internacional para la Energía Atómica precisó que su reactor no sufrió daños y tampoco se registró un aumento de los niveles de radiación. Sin embargo, su director, Rafael Grossi, alertó sobre la posibilidad de provocar “un grave accidente radiológico”.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, visita Bushehr. Foto: Europa Press/Contacto/Iranian Presidency - Archivo.

    El Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA), liderado por Rafael Grossi, informó este viernes un nuevo ataque contra la central nuclear de Bushehr, en la costa sur de Irán, el tercer incidente de este tipo en los últimos diez días en el marco de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica.

    “Irán ha informado al OIEA de un nuevo ataque en el área de la central nuclear de Bushehr, el tercer incidente de este tipo en diez días”, comunicó el organismo a través de un mensaje en redes sociales, en el que aclaró que el estado de la planta, operada por la estatal rusa Rusatom, es “normal”.

    El organismo, además, precisó que el reactor de Bushehr no sufrió daños durante el ataque y tampoco se registró un aumento de los niveles de radiación. La central cuenta con un reactor de 1.000 megavatios en funcionamiento y otros dos en construcción, de la misma capacidad cada uno.

    Tras esta nueva ofensiva, Grossi expresó su preocupación por la actividad militar en las proximidades de una central nuclear, ya que podría provocar “un grave accidente radiológico” si el reactor resultase dañado, según alertó.

    En este sentido, hizo un llamado a la “máxima moderación” para evitar un incidente nuclear, al igual que en las recientes ocasiones en las que la central ha sido foco de ataques.

    La Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI) también informó sobre el ataque contra Bushehr, en un comunicado recogido por la agencia iraní de noticias Tasnim, en el que señaló como autores del mismo a EE.UU. e Israel.

    Según el informe de las autoridades nucleares iraníes, un proyectil impactó contra las instalaciones la noche de este viernes, sin provocar heridos ni daños materiales.

    Sin embargo, subrayó que esta central nuclear “contiene una cantidad significativa de materiales radioactivos”, por lo que cualquier daño contra su infraestructura podría provocar un accidente nuclear grave “con consecuencias irreparables para la región”.

    “Atacar instalaciones nucleares pacíficas constituye una clara violación de las normas internacionales sobre la inmunidad de estos centros frente a ataques militares; una acción que podría suponer graves riesgos para la seguridad de la región”, añadió.

    El ataque se produjo después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunciara una extensión de la suspensión de ataques contra centrales eléctricas de Irán por un período de diez días -hasta el próximo 6 de abril-, después de haberlos pospuesto durante cinco días y de dar un ultimátum de 48 horas a Teherán para que reabriera el estrecho de Ormuz.

    Esta nueva ofensiva a Bushehr se suma a otras registradas este viernes en territorio iraní. Una contra una planta de producción de óxido de uranio concentrado en la provincia de Yazd y otra al complejo de agua pesada en la provincia de Arak.

    Más sobre:OIEABushehrCentral nuclearIránAtaqueRafael GrossiOEAIMundo

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