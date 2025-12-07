VOTA INFORMADO por $1100
    Mundo

    ONU advierte que el escudo protector de Chernobyl ya no contiene la radiación tras un ataque con drones

    El director general de la OIEA, Rafael Grossi, además recomendó una importante renovación de la estructura para “prevenir una mayor degradación y garantizar la seguridad nuclear a largo plazo”.

    Por 
    Lya Rosen

    Este sábado, el Organismo Internacional de Energía Atómica de las Naciones Unidas (OIEA) informó que el escudo protector que rodea un reactor de la planta nuclear de Chernobyl, en Ucrania, ya no puede cumplir su función de contener los residuos radiactivos como consecuencia de un ataque con drones a principios de este año.

    Según la entidad, el denominado Nuevo Confinamiento Seguro (NSC), la estructura de acero construida en 2019 para confinar las emisiones radiactivas del reactor destruido en el desastre de 1986, resultó “gravemente dañado” luego del impacto recibido el 14 febrero que provocó un incendio y dañó su revestimiento.

    En el comunicado, dado a conocer después de que su personal completara una evaluación en el reactor número cuatro de Chernobyl, la OIEA detalla que la NSC “perdió sus funciones de seguridad primarias, incluida la capacidad de confinamiento”.

    Ante esto, el organismo de control nuclear recomendó una importante renovación de la enorme estructura de acero que se instaló para permitir las operaciones de limpieza, además de garantizar la seguridad del lugar casi cuatro décadas después del peor accidente de una central nuclear de la historia.

    “Se han llevado a cabo reparaciones temporales limitadas en el techo, pero una restauración oportuna e integral sigue siendo esencial para prevenir una mayor degradación y garantizar la seguridad nuclear a largo plazo”, dijo el director general de la OIEA, Rafael Grossi.

    El representante añadió que no se produjeron daños permanentes en las estructuras portantes ni en los sistemas de monitorización del NSC, asegurando que la entidad que encabeza “seguirá haciendo todo lo posible para apoyar las labores de restauración integral de la seguridad nuclear”.

    En febrero, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky fue uno de los primeros en dar a conocer el ataque del dron ruso, afirmando que este causó daños al escudo protector, pero que los niveles de radiación se mantuvieron normales tras el incidente. Poco después Moscú negó su implicación, afirmando que no ataca infraestructuras nucleares.

    Como detalló CNN, esta no es la primera vez que Chernobyl está en el foco durante los casi cuatro años de guerra entre Rusia y Ucrania. En los primeros días de la invasión a gran escala de Moscú en 2022, las fuerzas rusas se apoderaron de la central nuclear y tomaron como rehenes al personal. Un mes después la abandonaron y le devolvieron el control a los funcionarios ucranianos.

    El desastre de Chernobyl

    El 26 de abril de 1986, uno de los reactores nucleares de la central de Chernobyl, el número cuatro, fue destruido por una explosión en lo que entonces era la Unión Soviética, extendiendo la radiactividad por amplias zonas de Ucrania, Bielorrusia, Rusia y otros países.

    Más de 30 personas murieron en la cercana ciudad de Pripyat, Ucrania, y muchas otras han sufrido desde entonces síntomas derivados de la exposición a la radiación, según el OIEA y la Organización Mundial de la Salud.

    Alrededor de la planta se estableció un radio de 20 millas prohibido a la habitación humana, pero fuera de la llamada “zona de exclusión”, alrededor de 5 millones de personas aún viven en tierras contaminadas que han enfermado a muchos de ellos. Las tasas de defectos congénitos y cáncer entre sus residentes siguen siendo elevadas.

    En 2010, diez años después de que el último reactor de la planta cerrara, se empezó a construir el NSC, con un costo US$1.600 millones, quedando listo en 2019. La enorme estructura de acero en forma de arco fue diseñada para durar 100 años y ha desempeñado un papel crucial en la seguridad del emplazamiento.

