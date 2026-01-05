Países de Europa expresan su apoyo a Groenlandia tras comentarios de Trump

Vista de la Base Espacial Pituffik en Groenlandia, la única instalación militar estadounidense en el Ártico.

Los mandatarios de Francia, Reino Unido y Alemania han salido en apoyo de Groenlandia, el territorio autónomo danés, por los comentarios que emitió este lunes el presidente de Estados Unidos. Y es que durante la mañana, a bordo de su avión presidencial, Donald Trump comentó que durante las próximas semanas se replanteará la importancia estratégica del control de la isla para su país.

Para el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, lo que suceda con la isla no es decisión de Estados Unidos: “El futuro debe ser para Groenlandia, para el Reino de Dinamarca, y solo para Groenlandia y el Reino de Dinamarca”, consignó el portal de noticias británico Sky News luego de una entrevista con el mandatario.

En Francia, de acuerdo a una publicación de Le Monde, un vocero de gobierno expresó que “las fronteras no se pueden cambiar por la fuerza”. Y en Alemania, el ministro de Asuntos Exteriores manifestó en un punto de prensa que, por ser Groenlandia parte de Dinamarca, la isla debe ser defendida por la OTAN.

Países nórdicos como Noruega, Suecia, Finlandia e Islandia, que guardan profundas relaciones con Dinamarca por motivos culturales y geográficos, también manifestaron su apoyo a través de redes sociales y sus respectivos encargados de Relaciones Exteriores.

A través de su cuenta de X, Jonas Gahr Støre, primer ministro de Noruega, expresó que “Groenlandia es parte del Reino de Dinamarca. Noruega apoya plenamente al Reino de Dinamarca”.

El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, habla durante una conferencia de prensa en Estocolmo, Suecia, el 1 de agosto de 2023. Foto: Archivo Caisa Rasmussen

A través de la misma plataforma, el primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, escribió que solo Dinamarca y Groenlandia pueden decidir sobre asuntos que les conciernen, y que “Suecia defiende plenamente a su país vecino”.

Los países bálticos no se quedaron atrás en la ola de respuestas a los comentarios de Trump. Autoridades de Lituania, Letonia y Estonia comunicaron su preocupación y manifestaron su apoyo a la isla más grande del Ártico.

Los comentarios de Trump

Luego del operativo estadounidense en Venezuela durante la madrugada del sábado, que terminó con la captura del mandatario Nicolás Maduro, el presidente Trump realizó diferentes advertencias a países como Cuba, Colombia, México y Groenlandia.

El día siguiente a la intervención militar, Trump manifestó que Cuba “está a punto de caer” debido a una falta del petróleo de Venezuela. Por otra parte, desde la apertura de los mercados, las acciones de grandes petroleras estadounidenses se han disparado este lunes.

En cuanto a la situación de Groenlandia, desde 2019 que Trump manifiesta su interés en ejercer un control sobre la isla ubicada en el Océano Ártico. De acuerdo al mandatario, su objetivo es aumentar la seguridad de Estados Unidos potenciando sus bases militares en Groenlandia.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, durante una rueda de prensa, el 9 de febrero de 2022, en Berlín, Alemania. Foto: Archivo MICHELE TANTUSSI

En ese entonces, no pasó mucho tiempo antes de que el gobierno de Groenlandia zanjara la discusión: “No, gracias, no estamos a la venta”, afirmaron las autoridades de la isla.

Ahora, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, redobló esos comentarios: “Insto firmemente a que Estados Unidos detenga las amenazas contra un aliado históricamente cercano y contra otro país y otro pueblo que han dicho muy claramente que no están en venta”.