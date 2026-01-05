Acciones de las grandes petroleras se disparan tras caída de Nicolás Maduro

Los precios internacionales del petróleo anotan leves retrocesos pero las acciones de las grandes petroleras reaccionan con alzas de más de dos dígitos a la captura de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, país miembro de la Opep.

El barril Brent se transaba en torno a los US$60 en Londres, mientras que el WTI, que sirve de referencia para Chile, se ubicaba cerca de los US$57, con leves oscilaciones respecto a la última sesión.

La lectura de los expertos es que los escasos movimientos responden a que el mercado sigue bien abastecido de crudo y que pesa más el efecto de la alta oferta que la tensión geopolítica derivada de la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela.

“El petróleo registró una apertura volátil, con una caída inicial cercana al 1% mientras el mercado comenzaba a asimilar los acontecimientos geopolíticos del fin de semana en torno a Venezuela y Estados Unidos, tras el ataque estadounidense que resultó en la captura del presidente venezolano”, dijo Ignacio Mieres, head of research de XTB Latam.

Qué pasó con el petróleo tras caída de Nicolás Maduro

Las grandes petroleras

No obstante, las acciones de las principales empresas petroleras registraban fuertes alzas, en algunos casos de dos dígitos.

Chevron avanzaba cerca de 8%, mientras ExxonMobil subía en torno a 4% y ConocoPhillips escalaba alrededor de 7%, liderando los movimientos del sector energético en Wall Street antes del inicio formal de la sesión.

De acuerdo a MarketWatch, “los inversionistas están reevaluando el posicionamiento de las grandes petroleras ante un eventual cambio en el marco político y operativo de Venezuela”.

PHOTO: NICKY LOH/BLOOMBERG NEWS

Ese medio destacó además que Chevron es vista por el mercado como una de las principales beneficiadas, dado que “es la única gran petrolera estadounidense que mantiene operaciones activas en Venezuela bajo licencia”.

Natasha Kaneva, responsable de estrategia global de materias primas de J.P.Morgan, afirma que “la combinación de las reservas de petróleo de Venezuela, Guyana y EEUU podría proporcionar a EEUU alrededor del 30% de las reservas mundiales de petróleo si se consolidaran bajo su influencia”

Según reporta la agencia Reuters, Kaneva espera que Chevron, ExxonMobil y ConocoPhillips participen en Venezuela

El banco estadounidense considera que la producción de petróleo aumentará a 2,5 millones de barriles diarios en la próxima década si se produce una transición política, nuevas inversiones y reformas.

CHRIS HELGREN

En la misma línea, Barron’s indicó que las acciones de Chevron llegaron a mostrar avances cercanos a 7,7% en el premarket, en una jornada marcada por un renovado apetito por el sector energético.

“Los principales productores petroleros estadounidenses registraron avances en el pre mercado, lo que contribuye a un entorno de mayor estabilidad para el mercado, al igual que la decisión de la OPEP+ de mantener sin cambios su cuota de producción. Todo esto ocurre en un contexto en el que las exportaciones de petróleo de Venezuela se encuentran en mínimos”, agregó Mieres.

El repunte no se limitó a las grandes petroleras integradas. Según Reuters, compañías de servicios petroleros como Halliburton y SLB también registraban alzas relevantes en el comercio previo a la apertura, al igual que refinadoras estadounidenses, en un movimiento transversal del sector energético.