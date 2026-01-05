SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Acciones de las grandes petroleras se disparan tras caída de Nicolás Maduro

    La reacción del precio del petróleo ha sido mucho más acotada. El WTI se transaba en torno a los US$ 57 por barril.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Chevron and Hess logos are seen in this illustration taken, October 23, 2023. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration DADO RUVIC

    Los precios internacionales del petróleo anotan leves retrocesos pero las acciones de las grandes petroleras reaccionan con alzas de más de dos dígitos a la captura de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, país miembro de la Opep.

    El barril Brent se transaba en torno a los US$60 en Londres, mientras que el WTI, que sirve de referencia para Chile, se ubicaba cerca de los US$57, con leves oscilaciones respecto a la última sesión.

    La lectura de los expertos es que los escasos movimientos responden a que el mercado sigue bien abastecido de crudo y que pesa más el efecto de la alta oferta que la tensión geopolítica derivada de la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela.

    “El petróleo registró una apertura volátil, con una caída inicial cercana al 1% mientras el mercado comenzaba a asimilar los acontecimientos geopolíticos del fin de semana en torno a Venezuela y Estados Unidos, tras el ataque estadounidense que resultó en la captura del presidente venezolano”, dijo Ignacio Mieres, head of research de XTB Latam.

    Qué pasó con el petróleo tras caída de Nicolás Maduro

    Las grandes petroleras

    No obstante, las acciones de las principales empresas petroleras registraban fuertes alzas, en algunos casos de dos dígitos.

    Chevron avanzaba cerca de 8%, mientras ExxonMobil subía en torno a 4% y ConocoPhillips escalaba alrededor de 7%, liderando los movimientos del sector energético en Wall Street antes del inicio formal de la sesión.

    De acuerdo a MarketWatch, “los inversionistas están reevaluando el posicionamiento de las grandes petroleras ante un eventual cambio en el marco político y operativo de Venezuela”.

    Qué pasó con el petróleo tras caída de Nicolás Maduro Exxon’s linkup with Mobil was among the many industry megamergers of the late 1990s. PHOTO: NICKY LOH/BLOOMBERG NEWS

    Ese medio destacó además que Chevron es vista por el mercado como una de las principales beneficiadas, dado que “es la única gran petrolera estadounidense que mantiene operaciones activas en Venezuela bajo licencia”.

    Natasha Kaneva, responsable de estrategia global de materias primas de J.P.Morgan, afirma que “la combinación de las reservas de petróleo de Venezuela, Guyana y EEUU podría proporcionar a EEUU alrededor del 30% de las reservas mundiales de petróleo si se consolidaran bajo su influencia”

    Según reporta la agencia Reuters, Kaneva espera que Chevron, ExxonMobil y ConocoPhillips participen en Venezuela

    El banco estadounidense considera que la producción de petróleo aumentará a 2,5 millones de barriles diarios en la próxima década si se produce una transición política, nuevas inversiones y reformas.

    Qué pasó con el petróleo tras caída de Nicolás Maduro CHRIS HELGREN

    En la misma línea, Barron’s indicó que las acciones de Chevron llegaron a mostrar avances cercanos a 7,7% en el premarket, en una jornada marcada por un renovado apetito por el sector energético.

    “Los principales productores petroleros estadounidenses registraron avances en el pre mercado, lo que contribuye a un entorno de mayor estabilidad para el mercado, al igual que la decisión de la OPEP+ de mantener sin cambios su cuota de producción. Todo esto ocurre en un contexto en el que las exportaciones de petróleo de Venezuela se encuentran en mínimos”, agregó Mieres.

    El repunte no se limitó a las grandes petroleras integradas. Según Reuters, compañías de servicios petroleros como Halliburton y SLB también registraban alzas relevantes en el comercio previo a la apertura, al igual que refinadoras estadounidenses, en un movimiento transversal del sector energético.

    Lee también:

    Más sobre:PetróleoPetrolerasAccionesChevronExxon

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Diputado Sánchez reprocha declaración de Boric por Venezuela: “El derecho no existe para perpetuar dictaduras”

    Operación militar en Venezuela genera preocupación en Irán en medio de protestas

    Las opciones que consideró el Banco Central para la tasa de interés en un contexto de menores presiones inflacionarias

    Gobierno de Cuba confirma muerte de 32 connacionales que prestaban servicio en guardia de Maduro en Venezuela

    Valor de la droga incautada en Antofagasta en 2025 equivale a casi el total del presupuesto anual del Ministerio Público

    Lluvia en Santiago: qué comunas tendrán precipitaciones en este día nublado

    Lo más leído

    1.
    El negocio del finiquito

    El negocio del finiquito

    2.
    SII pone en marcha norma que exige inicio de actividades a emprendedores para acceder a financiamiento y créditos

    SII pone en marcha norma que exige inicio de actividades a emprendedores para acceder a financiamiento y créditos

    3.
    Dónde invertir en 2026: siete expertos dan las claves en acciones, deuda y la inteligencia artificial

    Dónde invertir en 2026: siete expertos dan las claves en acciones, deuda y la inteligencia artificial

    4.
    Trump anuncia inversión de “miles de millones de dólares” de petroleras de EEUU en Venezuela tras caída de Maduro

    Trump anuncia inversión de “miles de millones de dólares” de petroleras de EEUU en Venezuela tras caída de Maduro

    5.
    Tribunal ambiental confirma millonaria multa contra KDM por infracciones en relleno sanitario Loma Los Colorados

    Tribunal ambiental confirma millonaria multa contra KDM por infracciones en relleno sanitario Loma Los Colorados

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    Servicios

    Revisa los resultados de la PAES 2025 y cómo realizar la postulación a universidades

    Revisa los resultados de la PAES 2025 y cómo realizar la postulación a universidades

    Temblor hoy, lunes 5 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 5 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Controlan incendio forestal en Puerto Montt: requirió evacuación de Panitao Bajo

    Controlan incendio forestal en Puerto Montt: requirió evacuación de Panitao Bajo

    Diputado Sánchez reprocha declaración de Boric por Venezuela: “El derecho no existe para perpetuar dictaduras”
    Chile

    Diputado Sánchez reprocha declaración de Boric por Venezuela: “El derecho no existe para perpetuar dictaduras”

    Revisa los resultados de la PAES 2025 y cómo realizar la postulación a universidades

    Valor de la droga incautada en Antofagasta en 2025 equivale a casi el total del presupuesto anual del Ministerio Público

    Las opciones que consideró el Banco Central para la tasa de interés en un contexto de menores presiones inflacionarias
    Negocios

    Las opciones que consideró el Banco Central para la tasa de interés en un contexto de menores presiones inflacionarias

    Acciones de las grandes petroleras se disparan tras caída de Nicolás Maduro

    Bolsas mundiales operan estables tras caída de Nicolás Maduro pero acciones de defensa suben con fuerza

    Lluvia en Santiago: qué comunas tendrán precipitaciones en este día nublado
    Tendencias

    Lluvia en Santiago: qué comunas tendrán precipitaciones en este día nublado

    Qué es la diabetes tipo 5, un nuevo tipo de esta enfermedad que no respondería a los tratamientos tradicionales

    El misterioso hallazgo en el fondo del océano que desconcertó a los científicos

    José Ignacio Cornejo sigue como el mejor chileno y se ubica octavo tras la segunda etapa del Dakar
    El Deportivo

    José Ignacio Cornejo sigue como el mejor chileno y se ubica octavo tras la segunda etapa del Dakar

    Novak Djokovic sorprende y abandona el sindicato de tenistas que impulsó en 2020

    Fin de ciclo en el Manchester United: Ruben Amorim es despedido por malos resultados en la Premier League

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    Conflicto en Venezuela impide a DiCaprio llegar a Palm Springs para recibir premio internacional
    Cultura y entretención

    Conflicto en Venezuela impide a DiCaprio llegar a Palm Springs para recibir premio internacional

    Fallece a los 46 años Bret Hanna-Shuford, exactor de Broadway y creador de Broadway Husbands

    La niña que cuidaba a sus padres: un relato de Jaime Bayly

    Operación militar en Venezuela genera preocupación en Irán en medio de protestas
    Mundo

    Operación militar en Venezuela genera preocupación en Irán en medio de protestas

    Gobierno de Cuba confirma muerte de 32 connacionales que prestaban servicio en guardia de Maduro en Venezuela

    Nicolás Maduro comparecerá este lunes ante un tribunal en Nueva York: lo que debes saber del caso

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas
    Paula

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas

    Regenerar la piel desde dentro

    Año nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso