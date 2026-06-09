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    El panorama Latinoamericano para la industria aérea: Chile aún no recupera el número de rutas del 2019

    Según cifras de la Iata, Chile tiene 11 rutas menos que el año previo a la pandemia. El organismo cree que Chile, que concentra una gran demanda en el verano, debe crecer en la temporada de otoño e invierno.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega
    15.10.2023 Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez Foto Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

    La evaluación del escenario en Chile de la industria de líneas aéreas ha sido positiva. Desde distintos actores han destacado en el encuentro anual de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (Iata) la estabilidad de los impuestos, versus otros países que han impulsado nuevos políticas que dificultan el crecimiento como es el caso de Perú y Brasil.

    El vicepresidente regional de Iata para América Latina y el Caribe, Peter Cerda, destacó que han tenido buenas conversaciones con el gobierno chileno, y que el país es “un país sumamente libre de transporte aéreo. Es un país donde los pocos países en los que el ciudadano viaja por lo menos una vez por cápita”.

    De esta forma, declaró: “Queremos seguir creciendo y traer más conectividad al país con un buen marco regulatorio”.

    De acuerdo a los números de Iata, los arribos internacionales suman 6 millones, de los cuales 2,3 millones corresponden a viajes aéreos. Con esto, Chile se posiciona en el octavo lugar de las Américas, y el quinto sólo considerando América Latina. El país supera a otros como Perú, Uruguay y Guatemala, pero lo anteceden Estados Unidos, México, Canadá, Brasil, República Dominicana, Argentina y Colombia.

    Cerda expuso respecto a la recuperación de los países de América luego de la pandemia en materia de conectividad, dando cuenta de una avance dispar. “Vemos que los mercados como Colombia, Chile y República Dominicana están creciendo fuertemente, pero países como Brasil, México y Argentina todavía están por debajo de los niveles récord de 2019″, declaró.

    Países como Colombia, República Dominicana y Ecuador están por sobre los niveles del 2019 tanto en rutas, como en frecuencias y oferta de asientos. “El cambio real para nuestra región será la conectividad intrarregional. Hace años se ha perdido, pero ahora vemos que las aerolíneas se expanden a las ciudades secundarias”, dijo Cerda.

    Chile, por su parte, al cierre de 2025 presentaba un incremento de 4,6% de las frecuencias, y de 12,2% en número de asientos. Pese a ello, el número de rutas sigue por debajo de los niveles prepandemia con una brecha de 8,5%, con 11 menos que en el 2019.

    Respecto a esto último, el personero de la Iata dijo “lo que tenemos que intentar es que Chile no sea un destino excepcional internacional, que podamos convertirlo en un destino todo el año. Sabemos que en el verano vamos a tener una gran demanda, pero en la temporada de invierno-otoño, vemos una reducción. Y allí es donde tenemos que ir trabajando con el turismo, con economía, para encontrar incentivos, maneras de que podamos estimular esa conectividad”.

    “Hay un buen plan con este gobierno. Tenemos una buena dinámica de conversación. Y también tengo que decir que hay mucho interés del sector para ir ampliando la red”, añadió.

    Los desafíos de la región

    El VP regional de Iata expresó que Latinoamérica “sigue teniendo espacio para expandirse y competir a nivel mundial”. “Las condiciones políticas y mercados importan si queremos estimular a los turistas en nuestra región”, advirtió.

    El ejecutivo comentó como principales limitantes para el crecimiento de la región “las tarifas altas, las restricciones de infraestructura y las regulaciones complejas”. En ese sentido, para América Latina y el Caribe, los impuestos representan el 29% del precio promedio de los pasajes. En casi la totalidad del mundo es inferior a un 20%, excepto en Europa, donde es de 25%.

    Con esto, América Latina el monto promedio de impuestos que se va a los costos de cada pasaje es de US$44, mientras que en el resto del mundo no es más de US$38. Esto con cifras del 2023 y sin considerar las nuevas trabas impositivas que se están impulsando en distintos países como Brasil y Perú.

    En el caso de Brasil, que quiere incrementar el valor del IVA, Cerda advirtió que tendrá un gran impacto en el país “pero también en toda la región, porque es un país de gran tamaño”. La medida, según las estimaciones de Iata, reducirá en un 30% la demanda, y generará mayores precios tanto en vuelos internacional como nacionales “en un país que apenas llega a un viaje per cápita”.

    Respecto a las nuevas tarifas impuestas en Perú para vuelos de conexión en Lima, Cerda declaró que serán los ciudadanos de dicho país “los que sufrirán más, porque perderán la conectividad”. Por su parte, Argentina, si bien ha hecho un buen trabajo en la apertura en los últimos años, aún tiene altas tarifas de seguridad, que incluso lo convierte en uno de los países más caros para volar.

    Más sobre:TransporteAerolíneasIataPeter CerdaLatinoamérica

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