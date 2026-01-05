SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Los efectos en el mercado del petróleo tras caída de Maduro: más producción e impacto a la baja en precios en el largo plazo

    En el mercado esperan que un posible aumento de la producción de crudo venezolano mantenga los precios del petróleo bajo los US$60. Una compañía estadounidense ya extrae casi un tercio del total diario.

    Rodrigo CárdenasPor 
    Rodrigo Cárdenas
    Carlos Garcia Rawlins

    Tras el arresto en Venezuela de Nicolás Maduro y su esposa por parte de Estados Unidos, en la llamada Operación Resolución Absoluta, surgen las dudas sobre lo que viene para el mercado del petróleo a nivel mundial.

    Si bien Venezuela cuenta con las mayores reservas de petróleo del mundo, con cerca de 300 mil millones de barriles -cerca de un quinto de las reservas conocidas a nivel mundial-, su producción dista mucho de su potencial, por lo que un posible cambio de régimen y una mayor inversión de compañías extranjeras genera importantes expectativas.

    Hasta el momento el gobierno de Donald Trump no ha detallado los mecanismos que utilizaría para atraer a más empresas petroleras estadounidenses a Venezuela. Sin embargo, ya hay una firma que se encuentra en Venezuela, Chevron, la que extrae en torno a un tercio de los 900 mil barriles de producción diaria de crudo venezolano, uno de los más densos.

    La empresa norteamericana indicó en un comunicado publicado este sábado que sus esfuerzos actuales están centrados en la seguridad de sus trabajadores y de sus activos. Chevron y sus filiales tiene cerca de 3 mil trabajadores actualmente en ese Venezuela.

    Además, ya habría otras empresas estadounidenses interesadas en instalarse. The Wall Street Journal menciona este domingo a Exxon Mobil y ConocoPhillips, que se fueron de Venezuela en 2007 cuando Hugo Chávez nacionalizó sus activos, y demandaron al régimen venezolano con sumas multimillonarias.

    El liderazgo en la producción de ese país es de la firma local PDVSA, firma que tiene como principal cliente a China.

    Impacto

    “En el mundo existen tres tipos de densidad del petróleo: heavy, médium y light. En la última década ha aumentado bastante la producción del crudo tipo light por medio del fracking oil en Estados Unidos. Pero, las refinarías más grandes de Estados Unidos ubicadas en Texas, Luisiana y Michigan están equipadas para procesar crudo pesado (heavy oil)”, señala el director de Hermann Consultores, Jorge Hermann.

    En este contexto, el economista señala que “Estados Unidos es dependiente del crudo pesado, que representa un 70% de las importaciones en el 2025. El crudo pesado proviene en su mayoría de Canadá y Venezuela. En los últimos años prácticamente desapareció la importación de crudo pesado de Venezuela y estaba siendo un problema para la refinación americana”.

    De esta forma, Hermann indica que tras el cambio de régimen, EE.UU. podrá acceder y aumentar de forma importante el acceso al crudo pesado. “El diseño de una refinería de crudo pesado choca con las propiedades del crudo ligero, creando ineficiencias que elevan el costo por barril producido, lo que estaba sucediendo en Estados Unidos. Además, Venezuela produce el 1% de crudo global. Entonces, la intervención de Venezuela por parte de Estados Unidos más que afectar el precio del crudo, mejorara el costo de refinación americano, disminuyendo el precio de la gasolina internacional en el mediano plazo, que es la paridad de importación de ENAP, lo cual es una buena noticia para el bolsillo de los hogares”.

    Desde XTB Latam, indican en un informe este domingo que su “escenario base es una variante altamente probable en la que la producción petrolera aumenta de forma sostenida, y la cooperación con EE.UU. permite una reintroducción rápida del crudo venezolano en los mercados. Un escenario así llevaría inevitablemente el precio del petróleo por debajo de los US$ 60″. Actualmente el crudo WTI está en US$57 el barril.

    “No obstante, los centros de análisis y organismos gubernamentales ya anticipan excedentes récord de crudo en los próximos años, por lo que el precio del petróleo tendería a la baja, independientemente de la participación de Venezuela”, agregan al mencionar un escenario más prudente, con un alza de cerca de 50% de la producción en los próximos cinco años.

    “La administración Trump, centrada en respaldar las fuentes de energía convencionales, debe equilibrar este interés con el objetivo de reducir los precios internos para apoyar a su industria extractiva, que necesita un rango de precios entre US$ 50 y US$ 60 para seguir desarrollándose”, señala Ignacio Mieres de XTB Latam.

    Más sobre:EmpresasPetróleoVenezuelaChevronPDVSA

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Voraz incendio afecta locales comerciales en Concepción

    Nicolás Maduro comparecerá este lunes ante un tribunal en Nueva York: lo que debes saber del caso

    Groenlandia se abre al diálogo con Estados Unidos pero rechaza cualquier “fantasía de anexión” de Trump

    Bolsas mundiales operan estables tras caída de Nicolás Maduro pero acciones de defensa suben con fuerza

    Aguardar lo que dicte Machado y una incipiente idea de volver a casa: venezolanos en Chile proyectan futuro sin Maduro

    Analistas advierten sobre efecto que operación de Trump en Venezuela puede tener en resolución de otros conflictos

    Lo más leído

    1.
    El negocio del finiquito

    El negocio del finiquito

    2.
    SII pone en marcha norma que exige inicio de actividades a emprendedores para acceder a financiamiento y créditos

    SII pone en marcha norma que exige inicio de actividades a emprendedores para acceder a financiamiento y créditos

    3.
    Trump anuncia inversión de “miles de millones de dólares” de petroleras de EEUU en Venezuela tras caída de Maduro

    Trump anuncia inversión de “miles de millones de dólares” de petroleras de EEUU en Venezuela tras caída de Maduro

    4.
    Dónde invertir en 2026: siete expertos dan las claves en acciones, deuda y la inteligencia artificial

    Dónde invertir en 2026: siete expertos dan las claves en acciones, deuda y la inteligencia artificial

    5.
    Tribunal ambiental confirma millonaria multa contra KDM por infracciones en relleno sanitario Loma Los Colorados

    Tribunal ambiental confirma millonaria multa contra KDM por infracciones en relleno sanitario Loma Los Colorados

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    Servicios

    Controlan incendio forestal en Puerto Montt: requirió evacuación de Panitao Bajo

    Controlan incendio forestal en Puerto Montt: requirió evacuación de Panitao Bajo

    Este lunes se revelan resultados de la PAES e inician postulaciones: todo lo que hay que saber

    Este lunes se revelan resultados de la PAES e inician postulaciones: todo lo que hay que saber

    Junaeb adelanta captura de fotografía para la TNE de futuros estudiantes de educación superior

    Junaeb adelanta captura de fotografía para la TNE de futuros estudiantes de educación superior

    Voraz incendio afecta locales comerciales en Concepción
    Chile

    Voraz incendio afecta locales comerciales en Concepción

    Aguardar lo que dicte Machado y una incipiente idea de volver a casa: venezolanos en Chile proyectan futuro sin Maduro

    Congreso retoma discusión fast track de reformas políticas y aflora fórmula para salvar a Evópoli y a la FRVS

    Bolsas mundiales operan estables tras caída de Nicolás Maduro pero acciones de defensa suben con fuerza
    Negocios

    Bolsas mundiales operan estables tras caída de Nicolás Maduro pero acciones de defensa suben con fuerza

    Los efectos en el mercado del petróleo tras caída de Maduro: más producción e impacto a la baja en precios en el largo plazo

    Los tres principales temores de los mayores de 55 años: inseguridad, estabilidad económica, y problemas de salud

    Qué es la diabetes tipo 5, un nuevo tipo de esta enfermedad que no respondería a los tratamientos tradicionales
    Tendencias

    Qué es la diabetes tipo 5, un nuevo tipo de esta enfermedad que no respondería a los tratamientos tradicionales

    El misterioso hallazgo en el fondo del océano que desconcertó a los científicos

    ¿Qué es más saludable, el vino tinto o el vino blanco? Esto dice la ciencia

    Alejandro Tabilo remonta ante Yi Zhou y se instala en el cuadro principal del ATP 250 de Hong Kong
    El Deportivo

    Alejandro Tabilo remonta ante Yi Zhou y se instala en el cuadro principal del ATP 250 de Hong Kong

    La ácida crítica al Betis de Manuel Pellegrini tras goleada del Real Madrid: “En menos de una hora regaló los tres puntos”

    Matías Almeyda explica por qué Alexis Sánchez no pateó el penal en la derrota del Sevilla

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    Conflicto en Venezuela impide a DiCaprio llegar a Palm Springs para recibir premio internacional
    Cultura y entretención

    Conflicto en Venezuela impide a DiCaprio llegar a Palm Springs para recibir premio internacional

    Fallece a los 46 años Bret Hanna-Shuford, exactor de Broadway y creador de Broadway Husbands

    La niña que cuidaba a sus padres: un relato de Jaime Bayly

    Nicolás Maduro comparecerá este lunes ante un tribunal en Nueva York: lo que debes saber del caso
    Mundo

    Nicolás Maduro comparecerá este lunes ante un tribunal en Nueva York: lo que debes saber del caso

    Groenlandia se abre al diálogo con Estados Unidos pero rechaza cualquier “fantasía de anexión” de Trump

    Analistas advierten sobre efecto que operación de Trump en Venezuela puede tener en resolución de otros conflictos

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas
    Paula

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas

    Regenerar la piel desde dentro

    Año nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso