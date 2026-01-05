Los efectos en el mercado del petróleo tras caída de Maduro: más producción e impacto a la baja en precios en el largo plazo

Tras el arresto en Venezuela de Nicolás Maduro y su esposa por parte de Estados Unidos, en la llamada Operación Resolución Absoluta, surgen las dudas sobre lo que viene para el mercado del petróleo a nivel mundial.

Si bien Venezuela cuenta con las mayores reservas de petróleo del mundo, con cerca de 300 mil millones de barriles -cerca de un quinto de las reservas conocidas a nivel mundial-, su producción dista mucho de su potencial, por lo que un posible cambio de régimen y una mayor inversión de compañías extranjeras genera importantes expectativas.

Hasta el momento el gobierno de Donald Trump no ha detallado los mecanismos que utilizaría para atraer a más empresas petroleras estadounidenses a Venezuela. Sin embargo, ya hay una firma que se encuentra en Venezuela, Chevron, la que extrae en torno a un tercio de los 900 mil barriles de producción diaria de crudo venezolano, uno de los más densos.

La empresa norteamericana indicó en un comunicado publicado este sábado que sus esfuerzos actuales están centrados en la seguridad de sus trabajadores y de sus activos. Chevron y sus filiales tiene cerca de 3 mil trabajadores actualmente en ese Venezuela.

Además, ya habría otras empresas estadounidenses interesadas en instalarse. The Wall Street Journal menciona este domingo a Exxon Mobil y ConocoPhillips, que se fueron de Venezuela en 2007 cuando Hugo Chávez nacionalizó sus activos, y demandaron al régimen venezolano con sumas multimillonarias.

El liderazgo en la producción de ese país es de la firma local PDVSA, firma que tiene como principal cliente a China.

Impacto

“En el mundo existen tres tipos de densidad del petróleo: heavy, médium y light. En la última década ha aumentado bastante la producción del crudo tipo light por medio del fracking oil en Estados Unidos. Pero, las refinarías más grandes de Estados Unidos ubicadas en Texas, Luisiana y Michigan están equipadas para procesar crudo pesado (heavy oil)”, señala el director de Hermann Consultores, Jorge Hermann.

En este contexto, el economista señala que “Estados Unidos es dependiente del crudo pesado, que representa un 70% de las importaciones en el 2025. El crudo pesado proviene en su mayoría de Canadá y Venezuela. En los últimos años prácticamente desapareció la importación de crudo pesado de Venezuela y estaba siendo un problema para la refinación americana”.

De esta forma, Hermann indica que tras el cambio de régimen, EE.UU. podrá acceder y aumentar de forma importante el acceso al crudo pesado. “El diseño de una refinería de crudo pesado choca con las propiedades del crudo ligero, creando ineficiencias que elevan el costo por barril producido, lo que estaba sucediendo en Estados Unidos. Además, Venezuela produce el 1% de crudo global. Entonces, la intervención de Venezuela por parte de Estados Unidos más que afectar el precio del crudo, mejorara el costo de refinación americano, disminuyendo el precio de la gasolina internacional en el mediano plazo, que es la paridad de importación de ENAP, lo cual es una buena noticia para el bolsillo de los hogares”.

Desde XTB Latam, indican en un informe este domingo que su “escenario base es una variante altamente probable en la que la producción petrolera aumenta de forma sostenida, y la cooperación con EE.UU. permite una reintroducción rápida del crudo venezolano en los mercados. Un escenario así llevaría inevitablemente el precio del petróleo por debajo de los US$ 60″. Actualmente el crudo WTI está en US$57 el barril.

“No obstante, los centros de análisis y organismos gubernamentales ya anticipan excedentes récord de crudo en los próximos años, por lo que el precio del petróleo tendería a la baja, independientemente de la participación de Venezuela”, agregan al mencionar un escenario más prudente, con un alza de cerca de 50% de la producción en los próximos cinco años.

“La administración Trump, centrada en respaldar las fuentes de energía convencionales, debe equilibrar este interés con el objetivo de reducir los precios internos para apoyar a su industria extractiva, que necesita un rango de precios entre US$ 50 y US$ 60 para seguir desarrollándose”, señala Ignacio Mieres de XTB Latam.