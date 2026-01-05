SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Bolsas mundiales operan estables tras caída de Nicolás Maduro pero acciones de defensa suben con fuerza

    Los futuros bursátiles en Estados Unidos se mantuvieron estables, mientras las bolsas europeas operaban al alza y los precios del petróleo mostraban movimientos contenidos.

    David NogalesPor 
    David Nogales

    Los mercados globales iniciaron la semana con variaciones moderadas tras los acontecimientos del fin de semana en Venezuela, luego de la ofensiva de Estados Unidos que derivó en la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores.

    En las primeras operaciones, los futuros bursátiles en Estados Unidos se mantuvieron estables, mientras las bolsas europeas operaban al alza y los precios del petróleo mostraban movimientos contenidos.

    En Wall Street, los futuros del Dow Jones subían levemente, con un avance de 7 puntos, mientras que los del S&P 500 registraban un alza de 0,1% y los del Nasdaq-100 de 0,3%.

    La reacción se daba tras una sesión previa mixta, en la que el S&P 500 y el Dow Jones cerraron con ganancias, mientras el Nasdaq terminó cerca de la paridad.

    En Europa, las principales plazas abrieron en terreno positivo. El FTSE 100 de Londres avanzaba 0,5%, el CAC 40 de París subía en torno a 0,5% y el DAX de Alemania registraba un alza cercana a 0,6%. En Italia, el FTSE MIB ganaba alrededor de 0,7% en las primeras operaciones del lunes.

    Acciones de defensa al alza

    Dentro del mercado europeo, destacaron las acciones del sector defensa. Rheinmetall subía 6,8%, Leonardo avanzaba 6,2%, Hensoldt AG ganaba 5,2% y Renk cerca de 4,5%.

    En conjunto, el índice Stoxx Europe Aerospace and Defense mostraba un incremento superior a 2,5%. También se observaron movimientos relevantes en otros sectores industriales, con VAT Group liderando las alzas de la mañana con un avance de 8,7%, mientras que Johnson Matthey sumaba 7,6%.

    Qué pasa con las bolsas y mercados tras captura de Maduro

    En Asia-Pacífico, las bolsas cerraron con resultados positivos durante la sesión nocturna, en un contexto en que los inversionistas seguían de cerca el desarrollo de los acontecimientos en Venezuela, mientras los futuros estadounidenses permanecían sin grandes cambios.

    Petróleo

    En el mercado del petróleo, los precios mostraron movimientos limitados. En las primeras transacciones, el crudo registraba leves retrocesos, mientras que posteriormente los valores tendían a estabilizarse, en medio de la evaluación del impacto que la salida de Maduro podría tener sobre los envíos de crudo desde Venezuela, país miembro de la OPEP que actualmente produce menos de un millón de barriles diarios, una fracción menor de la oferta global.

    Natasha Kaneva, responsable de estrategia global de materias primas de J.P.Morgan, afirma que “la combinación de las reservas de petróleo de Venezuela, Guyana y EEUU podría proporcionar a EEUU alrededor del 30% de las reservas mundiales de petróleo si se consolidaran bajo su influencia”, informó Reuters.

    Qué pasa con las bolsas y mercados tras captura de Maduro

    Kaneva espera que Chevron, ExxonMobil y ConocoPhillips participen en Venezuela

    JPM considera que la producción de petróleo aumentará a 2,5 millones de barriles diarios en la próxima década si se produce una transición política, nuevas inversiones y reformas.

    Tras la operación del sábado, Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron trasladados a Nueva York, donde enfrentan cargos vinculados a tráfico de drogas y otros delitos. Según la acusación, estas actividades habrían beneficiado a sectores del poder político y militar del país.

    Desde el plano político, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló en una conferencia de prensa que su país “administraría” Venezuela hasta que se concrete “una transición segura, adecuada y juiciosa”.

    Además, el mandatario dijo desde su residencia en Mar-a-Lago, Florida. que grandes empresas petroleras estadounidenses invertirán “miles de millones de dólares” en el sector energético de Venezuela tras la caída de Maduro.

    Posteriormente, el secretario de Estado, Marco Rubio, matizó esos dichos, indicando que Washington utilizaría herramientas de presión para alcanzar sus objetivos y sin afirmar que Estados Unidos gobernaría directamente el país.

    Qué pasa con las bolsas y mercados tras captura de Maduro. En la imagen, Delcy Rodríguez. Facebook @delcyrodriguezv

    En el ámbito de análisis de mercado, algunos estrategas han indicado que el efecto de la intervención sobre los activos financieros podría ser acotado, considerando el actual nivel de producción petrolera venezolana y el rol de las fuerzas armadas en la estabilidad interna del país.

    Durante la semana, la atención de los inversionistas también estará puesta en la agenda macroeconómica de Estados Unidos, en particular en la publicación del informe de empleo de diciembre, para el cual economistas esperan la creación de 54.000 puestos de trabajo, de acuerdo con estimaciones recogidas por Dow Jones.

    Lee también:

    Más sobre:MercadosBolsasAccionesNicolás MaduroVenezuelaPetróleo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Voraz incendio afecta locales comerciales en Concepción

    Nicolás Maduro comparecerá este lunes ante un tribunal en Nueva York: lo que debes saber del caso

    Groenlandia se abre al diálogo con Estados Unidos pero rechaza cualquier “fantasía de anexión” de Trump

    Aguardar lo que dicte Machado y una incipiente idea de volver a casa: venezolanos en Chile proyectan futuro sin Maduro

    Analistas advierten sobre efecto que operación de Trump en Venezuela puede tener en resolución de otros conflictos

    Los efectos en el mercado del petróleo tras caída de Maduro: más producción e impacto a la baja en precios en el largo plazo

    Lo más leído

    1.
    El negocio del finiquito

    El negocio del finiquito

    2.
    SII pone en marcha norma que exige inicio de actividades a emprendedores para acceder a financiamiento y créditos

    SII pone en marcha norma que exige inicio de actividades a emprendedores para acceder a financiamiento y créditos

    3.
    Trump anuncia inversión de “miles de millones de dólares” de petroleras de EEUU en Venezuela tras caída de Maduro

    Trump anuncia inversión de “miles de millones de dólares” de petroleras de EEUU en Venezuela tras caída de Maduro

    4.
    Dónde invertir en 2026: siete expertos dan las claves en acciones, deuda y la inteligencia artificial

    Dónde invertir en 2026: siete expertos dan las claves en acciones, deuda y la inteligencia artificial

    5.
    Tribunal ambiental confirma millonaria multa contra KDM por infracciones en relleno sanitario Loma Los Colorados

    Tribunal ambiental confirma millonaria multa contra KDM por infracciones en relleno sanitario Loma Los Colorados

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    Servicios

    Controlan incendio forestal en Puerto Montt: requirió evacuación de Panitao Bajo

    Controlan incendio forestal en Puerto Montt: requirió evacuación de Panitao Bajo

    Este lunes se revelan resultados de la PAES e inician postulaciones: todo lo que hay que saber

    Este lunes se revelan resultados de la PAES e inician postulaciones: todo lo que hay que saber

    Junaeb adelanta captura de fotografía para la TNE de futuros estudiantes de educación superior

    Junaeb adelanta captura de fotografía para la TNE de futuros estudiantes de educación superior

    Voraz incendio afecta locales comerciales en Concepción
    Chile

    Voraz incendio afecta locales comerciales en Concepción

    Aguardar lo que dicte Machado y una incipiente idea de volver a casa: venezolanos en Chile proyectan futuro sin Maduro

    Congreso retoma discusión fast track de reformas políticas y aflora fórmula para salvar a Evópoli y a la FRVS

    Bolsas mundiales operan estables tras caída de Nicolás Maduro pero acciones de defensa suben con fuerza
    Negocios

    Bolsas mundiales operan estables tras caída de Nicolás Maduro pero acciones de defensa suben con fuerza

    Los efectos en el mercado del petróleo tras caída de Maduro: más producción e impacto a la baja en precios en el largo plazo

    Los tres principales temores de los mayores de 55 años: inseguridad, estabilidad económica, y problemas de salud

    Qué es la diabetes tipo 5, un nuevo tipo de esta enfermedad que no respondería a los tratamientos tradicionales
    Tendencias

    Qué es la diabetes tipo 5, un nuevo tipo de esta enfermedad que no respondería a los tratamientos tradicionales

    El misterioso hallazgo en el fondo del océano que desconcertó a los científicos

    ¿Qué es más saludable, el vino tinto o el vino blanco? Esto dice la ciencia

    Alejandro Tabilo remonta ante Yi Zhou y se instala en el cuadro principal del ATP 250 de Hong Kong
    El Deportivo

    Alejandro Tabilo remonta ante Yi Zhou y se instala en el cuadro principal del ATP 250 de Hong Kong

    La ácida crítica al Betis de Manuel Pellegrini tras goleada del Real Madrid: “En menos de una hora regaló los tres puntos”

    Matías Almeyda explica por qué Alexis Sánchez no pateó el penal en la derrota del Sevilla

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    Conflicto en Venezuela impide a DiCaprio llegar a Palm Springs para recibir premio internacional
    Cultura y entretención

    Conflicto en Venezuela impide a DiCaprio llegar a Palm Springs para recibir premio internacional

    Fallece a los 46 años Bret Hanna-Shuford, exactor de Broadway y creador de Broadway Husbands

    La niña que cuidaba a sus padres: un relato de Jaime Bayly

    Nicolás Maduro comparecerá este lunes ante un tribunal en Nueva York: lo que debes saber del caso
    Mundo

    Nicolás Maduro comparecerá este lunes ante un tribunal en Nueva York: lo que debes saber del caso

    Groenlandia se abre al diálogo con Estados Unidos pero rechaza cualquier “fantasía de anexión” de Trump

    Analistas advierten sobre efecto que operación de Trump en Venezuela puede tener en resolución de otros conflictos

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas
    Paula

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas

    Regenerar la piel desde dentro

    Año nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso