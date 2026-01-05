Bolsas mundiales operan estables tras caída de Nicolás Maduro pero acciones de defensa suben con fuerza

Los mercados globales iniciaron la semana con variaciones moderadas tras los acontecimientos del fin de semana en Venezuela, luego de la ofensiva de Estados Unidos que derivó en la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores.

En las primeras operaciones, los futuros bursátiles en Estados Unidos se mantuvieron estables, mientras las bolsas europeas operaban al alza y los precios del petróleo mostraban movimientos contenidos.

En Wall Street, los futuros del Dow Jones subían levemente, con un avance de 7 puntos, mientras que los del S&P 500 registraban un alza de 0,1% y los del Nasdaq-100 de 0,3%.

La reacción se daba tras una sesión previa mixta, en la que el S&P 500 y el Dow Jones cerraron con ganancias, mientras el Nasdaq terminó cerca de la paridad.

En Europa, las principales plazas abrieron en terreno positivo. El FTSE 100 de Londres avanzaba 0,5%, el CAC 40 de París subía en torno a 0,5% y el DAX de Alemania registraba un alza cercana a 0,6%. En Italia, el FTSE MIB ganaba alrededor de 0,7% en las primeras operaciones del lunes.

Acciones de defensa al alza

Dentro del mercado europeo, destacaron las acciones del sector defensa. Rheinmetall subía 6,8%, Leonardo avanzaba 6,2%, Hensoldt AG ganaba 5,2% y Renk cerca de 4,5%.

En conjunto, el índice Stoxx Europe Aerospace and Defense mostraba un incremento superior a 2,5%. También se observaron movimientos relevantes en otros sectores industriales, con VAT Group liderando las alzas de la mañana con un avance de 8,7%, mientras que Johnson Matthey sumaba 7,6%.

Qué pasa con las bolsas y mercados tras captura de Maduro

En Asia-Pacífico, las bolsas cerraron con resultados positivos durante la sesión nocturna, en un contexto en que los inversionistas seguían de cerca el desarrollo de los acontecimientos en Venezuela, mientras los futuros estadounidenses permanecían sin grandes cambios.

Petróleo

En el mercado del petróleo, los precios mostraron movimientos limitados. En las primeras transacciones, el crudo registraba leves retrocesos, mientras que posteriormente los valores tendían a estabilizarse, en medio de la evaluación del impacto que la salida de Maduro podría tener sobre los envíos de crudo desde Venezuela, país miembro de la OPEP que actualmente produce menos de un millón de barriles diarios, una fracción menor de la oferta global.

Natasha Kaneva, responsable de estrategia global de materias primas de J.P.Morgan, afirma que “la combinación de las reservas de petróleo de Venezuela, Guyana y EEUU podría proporcionar a EEUU alrededor del 30% de las reservas mundiales de petróleo si se consolidaran bajo su influencia”, informó Reuters.

Kaneva espera que Chevron, ExxonMobil y ConocoPhillips participen en Venezuela

JPM considera que la producción de petróleo aumentará a 2,5 millones de barriles diarios en la próxima década si se produce una transición política, nuevas inversiones y reformas.

Tras la operación del sábado, Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron trasladados a Nueva York, donde enfrentan cargos vinculados a tráfico de drogas y otros delitos. Según la acusación, estas actividades habrían beneficiado a sectores del poder político y militar del país.

Desde el plano político, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló en una conferencia de prensa que su país “administraría” Venezuela hasta que se concrete “una transición segura, adecuada y juiciosa”.

Además, el mandatario dijo desde su residencia en Mar-a-Lago, Florida. que grandes empresas petroleras estadounidenses invertirán “miles de millones de dólares” en el sector energético de Venezuela tras la caída de Maduro.

Posteriormente, el secretario de Estado, Marco Rubio, matizó esos dichos, indicando que Washington utilizaría herramientas de presión para alcanzar sus objetivos y sin afirmar que Estados Unidos gobernaría directamente el país.

Qué pasa con las bolsas y mercados tras captura de Maduro. En la imagen, Delcy Rodríguez. Facebook @delcyrodriguezv

En el ámbito de análisis de mercado, algunos estrategas han indicado que el efecto de la intervención sobre los activos financieros podría ser acotado, considerando el actual nivel de producción petrolera venezolana y el rol de las fuerzas armadas en la estabilidad interna del país.

Durante la semana, la atención de los inversionistas también estará puesta en la agenda macroeconómica de Estados Unidos, en particular en la publicación del informe de empleo de diciembre, para el cual economistas esperan la creación de 54.000 puestos de trabajo, de acuerdo con estimaciones recogidas por Dow Jones.