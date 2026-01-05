Cobre vuelve a anotar un máximo histórico en medio de temores por escasez y caída de Maduro

Como ya es tendencia, el cobre volvió a registrar un nuevo máximo histórico. En esta oportunidad se impulsó por miedo a que haya mayor escasez del mineral y por la caída del líder venezolano, Nicolás Maduro.

El precio al contado del cobre en la Bolsa de Metales de Londres subió US$2,49 a US$5,84 la libra, su mayor valor registrado en la historia. Así, la tonelada llega a US$12.840.

En la jornada en la bolsa británica pesaron los miedos de mayor escasez. Esto ante interrupciones de mineras como la de la mina Grasberg de Freeport McMoRan, que sigue en su reinicio gradual tras su accidente en septiembre del año pasado, y la huelga en la mina de cobre Mantoverde de Capstone Copper en el norte.

Según resaltó Reuters, analistas de Citi estiman la producción de cobre refinado en 26,9 millones de toneladas este año, lo que indica un déficit de 308.000 toneladas.

Otro factor de la jornada es la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. Reuters apunta que, para el caso del cobre, la movida del presidente Donald Trump generó temor por el abastecimiento de minerales críticos en general.

“Los metales, incluido el cobre, están subiendo impulsados por la temática de los minerales críticos y la seguridad de las cadenas de suministro en el nuevo orden mundial, algo que queda aún más claro con los últimos acontecimientos en Venezuela”, afirmó Duncan Hobbs, director de investigación de Concord Resources.

JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Dólar cae

El dólar en Chile logró caer en medio de las bajas iniciales de las monedas de América Latina frente a la divisa de Estados Unidos. Un debilitamiento de las divisas de la zona frente al dólar por los temores por el desarrollo de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela tras la captura de Maduro.

Además, el mercado de divisas estaba a la espera de una batería de datos de Estados Unidos, señales para definir sus nuevas proyecciones para el futuro de la política monetaria de la superpotencia, donde el dato clave final serán las cifras de empleo que se van a conocer este viernes.

De esta forma, el dólar caía $2,25 respecto al cierre del viernes pasado en la Bolsa Electrónica y llegaba a un valor de $903,75 la unidad, cerca de mínimos del día. Por momentos llegó a subir y anotó un máximo de $908,15.

“El tipo de cambio se mantuvo acotado pese al ruido geopolítico del fin de semana, ya que las preocupaciones inmediatas por Venezuela perdieron intensidad y el mercado dejó de ampliar la prima de refugio que, en un primer momento, había favorecido al billete verde”, dijo Emanoelle Santos, analista de mercados de la plataforma XTB Latam.