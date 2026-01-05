Quién es quién en las petroleras de Estados Unidos: ¿Los reales ganadores de la intervención en Venezuela?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no ha ocultado su objetivo al intervenir militarmente en Venezuela y capturar a Nicolás Maduro. Ha señalado claramente que su interés está en el petróleo de Venezuela, país que cuenta con la mayor reserva de crudo del mundo, casi siete veces las de Estados Unidos, superando incluso a los países del Golfo Pérsico.

Según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Venezuela posee depósitos por 303 mil millones de barriles de crudo, el 17% de las reservas mundiales. Pero su petróleo es pesado y viscoso, por lo que requiere no sólo explotarlo, sino de procesos posteriores para hacerlo más operativo.

Sin embargo, la fuerte caída en la inversión durante el periodo de gobierno de Hugo Chávez y especialmente de Maduro, ha provocado un fuerte descenso en su producción. En noviembre, por ejemplo, Venezuela produjo unos 860 mil barriles diarios, según la AIE, lo que equivale a un tercio de lo que extraía hace una década y representa menos de 1% del consumo de petróleo mundial.

La industria petrolera venezolana, en todo caso, no fue nacionalizada durante estos gobiernos, sino que mucho antes. Había comenzado a ser explotada por empresas estadounidenses. En 1960, Venezuela fue uno de los países fundadores de la Organización de Países Productores de Petróleo (OPEP), el cartel de países que ha manejado la oferta y el precio del crudo en el mundo desde ese momento. Pero en 1976, tras un acuerdo político transversal, la industria petrolera venezolana fue nacionalizada y pagada a sus concesionarios, que continuaron dando servicios técnicos a las nuevas empresas como filiales de la recién creada estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA): Maraven, sucesora de Shell; Lagoven, ex Exxon; y Corpoven, exChevron y Mobil.

En su momento, PDVSA llegó a ser considerada la tercera petrolera del mundo, por detrás de Exxon y Shel.

Las principales interesadas

En la conferencia de prensa que Trump dio el sábado en su casa de Mar-a-Lago en Florida dijo que sus planes son que “las grandes compañías petroleras estadounidenses —las más grandes del mundo— inviertan miles de millones de dólares para reparar la infraestructura petrolera” venezolana.

Las petroleras norteamericanas están entre las más grandes del mundo, pero la mayor del planeta es la gigantesca saudí Aramco, con una capitalización de mercado de 5,6 billones de dólares. Hoy representa cerca del 10% del suministro mundial con 10 millones de barriles diarios. Aramco no ha tenido presencia histórica en Venezuela y sus acciones caían el lunes un 0,38%.

A considerable distancia se encuentra en segundo lugar la estadunidense Exxon Mobil, con casa matriz en Spring, Texas, cuya acción subía un 1,8% a esta hora, para acumular una capitalización de mercado de US$523 mil millones. El hombre más poderoso de la compañía, que es presidente de su directorio (chairman of the board) y presidente ejecutivo (CEO) desde 2017, es Darren Wayne Woods, quien ha trabajado en Exxon desde 1992. En 2012, llegó a ser vicepresidente y presidente de la unidad ExxonMobil Refining & Supply. En 2014 pasó a ser vicepresidente senior y en 2016, presidente de la corporación. Actualmente, es miembro del Business Roundtable, gremio que agrupa a los jefes de las principales corporaciones de Estados Unidos; al National Petroleum Council, órgano asesor del Subsecretario de Energía estadounidense; el American Petroleum Institute, el gremio que agrupa a las empresas petroleras del país; Business Council, una asociación de los presidentes ejecutivos de las mayores empresas del mundo; Center for Strategic and International Studies, centro de estudios bipartidista en EE.UU. preocupado de materias de seguridad nacional; and Oil and Gas Climate Initiative, una iniciativa de CEO de EE.UU. centrada en acelerar acciones para un futuro de emisiones cero consistente con el Acuerdo de París.

Después, en el tercer lugar global, se ubica Chevron, con sede en San Ramón, California, tiene una capitalización de $313.910 millones. Su acción subía más de 4% este lunes. Su CEO y chairman es Michael K. Wirth desde 2018. Ingeniero químico de la Universidad de Colorado, ha trabajado en la compañía 44 años, desde 1982. En 2003 fue nombrado presidente del área Global Supply and Trading. En 2006 pasó a ser vicepresidente ejecutivo de Downstream & Chemicals, donde estuvo nueve años. En 2015, llegó a ser vicepresidente del directorio y vicepresidente ejecutivo de Midstream & Development, antes de llegar a la cima. Entre sus cargos fuera de la empresa, al igual que su colega de Exxon, integra la mesa directiva del American Petroleum Institute, del Business Roundtable, del Business Council y del National Petroleum Council. También es miembro del comité ejecutivo del World Economic Forum.

Más abajo, en el séptimo lugar del mundo se sitúa ConocoPhillips, con sede en Houston, Texas, cuenta con un valor de mercado actual de US$120.700 millones, y sus títulos en la bolsa eran las que más ganaban en el mercado del lunes con un 3,3%. Su CEO y chairman desde 2012 es Ryan Lance, ingeniero en petróleo de la Montana Technological University, que cuenta con cuatro décadas de experiencia en la compañía, desde sus empresas predecesoras Arco y Phillips.

Ha trabajado en Asia, Africa, Medio Oriente y Norteamérica. Entre sus principales responsabilidades, en 2001 llegó a ser gerente general de la empresa Lower 48 y de las operaciones en Canadá de Phillips Petroleum. Tras la fusión con Conoco en 2002, pasó a ser vicepresidente de Lower 48 para ConocoPhillips y una década después asumió en lo más alto de la corporación. Fue presidente de la directiva del American Petroleum Institute y hoy integra su comité ejecutivo, y actulamente es vicepresidente del National Petroleum Council y de la mesa del Business Roundtable. Además, integra la directiva de la Fundación Nacional de Pesca y Vida Silvestre y es fideicomisario de la Fundación George y Barbara Bush.

Otras dos grandes empresas de la industria petrolera estadounidense cuya cotización subía de manera importante, alzas vinculadas a la situación venezolana, son la compañía de servicios petrolíferos Schlumberger y la petrolera Occidental Petroleum.

Schlumberger, que ganaba un 4,74% a un valor de mercado de US$60 mil millones, tiene su sede en Houston y su CEO es el francés Olivier Le Peuch desde 2019. Ingeniero eléctrico, Le Peuch ha trabajado en la compañía desde 1987. En 2010 fue nombrado vicepresidente de Engineering, Manufacturing and Sustaining, para en 2014 pasar a ser presidente de Completions, en 2017 pasó a presidir Cameron Group y en 2018 llegó a ser vicepresidente ejecutivo de Reservoir & Infrastructure. En febrero de 2019 fue designado Chief Operating Officer y en agosto del mismo año, CEO.

Occidental, también con sede en Houston, vale hoy US$41.700 millones con un papel que subía un 3% en el mercado. Su presidenta y CEO es Vicki Hollub, ingeniera en minerales de la Universidad de Alabama. Ha trabajado en esta petrolera desde 1981. En 2099 alcanzó su primer cargo de responsabilidad como gerenta de Operaciones. Dos años después asumió como presidenta y gerenta general de la unidad Oxy Permian CO2 y desde 2016 que lleva el mando de la compañía.

Como vicepresidenta de Oxy, tuvo a su cargo las operaciones en Latinoamérica, especialmente en Venezuela y Ecuador. Hoy también es directora de la empresa de armamento Lockheed Martin y del American Petroleum Institute. Además, es miembro del Oil and Gas Climate Initiative y expresidenta de la comunidad de Petróleo y Gas del World Economic Forum.