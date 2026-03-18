Pezeshkian condena los ataques a infraestructura energética iraní y avisa de efectos “incontrolables” para el mundo

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, condenó este miércoles los ataques contra su infraestructura energética, tras denunciar durante la jornada un bombardeo sobre la central nuclear de Bushehr, en la costa sur del país, que está operada conjuntamente con Rusia, gobierno que también denunció los hechos.

“Condeno enérgicamente los ataques contra la infraestructura energética de Irán”, dijo en un breve mensaje en redes sociales, donde aseguró que estos “no reportarán ningún beneficio” a Estados Unidos ni Israel, como tampoco a “sus partidarios” .

Además, Pezeshkian advirtió de que los ataques sobre este tipo de instalaciones “complicarán la situación y podrían tener consecuencias incontrolables, cuyo alcance podría afectar al mundo entero”.

I strongly condemn attacking Iran’s energy infrastructure. Such aggressive acts will yield nothing for the Zionist–American enemy & their supporters. This will complicate the situation & could have uncontrollable consequences, the scope of which could engulf the entire world. https://t.co/FGtTZZjA6Y — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) March 18, 2026

Sus declaraciones llegan después de que el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) confirmara la destrucción de una estructura cercana al reactor de la central nuclear de Bushehr, a causa de un atentado en el marco de la ofensiva de EE.UU. e Israel.

Este operativo, conocido como Furia Épica, ya ha dejado más de 1.200 muertos solo en territorio iraní, según Teherán, aunque la ONG Human Rights Activists in Iran, con sede en suelo estadounidense, elevó a más de 3.000 los fallecidos, en su mayoría civiles.

El director general del OIEA, Rafael Grossi, indicó que dicha estructura se encontraba a 350 metros del reactor, si bien no dio más detalles. “Cualquier ataque en las instalaciones nucleares o en sus inmediaciones viola los siete pilares indispensables relacionados con las garantías de seguridad nuclear durante un conflicto armado y nunca debería tener lugar”, dijo Grossi en redes sociales sobre el incidente que no dejó daños materiales ni personales.