    ¿Por qué el maestro ajedrecista Garry Kasparov vuelve a estar en la mira de Moscú?

    El régimen de Vladimir Putin ya llevaba años persiguiendo de manera cada vez más seria a quien fue campeón mundial de ajedrez.

    Bastián DíazPor 
    Bastián Díaz
    Garry Kasparov en una conferencia. Foto: Archivo

    “Apología al terrorismo”. Bajo este cargo, el excampeón mundial de ajedrez Garry Kasparov fue objeto de una orden de arresto, emitida por un tribunal de Moscú. Esto, a causa de sus reiteradas críticas al régimen del presidente ruso Vladimir Putin y su guerra en Ucrania, lo que lo han llevado a tener que vivir en el extranjero.

    Los delitos, en particular, de los que se acusa a uno de los mejores ajedrecistas de la historia, son “apología e incitación al terrorismo”, con la agravante de hacerlo a través de medios de comunicación. Estos delitos pueden acarrear penas de hasta siete años de cárcel.

    El tribunal determinó una pena de prisión preventiva contra Kasparov, de mínimo dos meses desde el momento en que el activista sea detenido o extraditado a Rusia. El ajedrecista había formado parte del Comité Antibélico y “La Otra Rusia”, una coalición opositora a Putin. Desde el inicio de la guerra en Ucrania, ha dado una serie de entrevistas criticando las acciones de Moscú.

    Garry Kasparov en una conferencia. Foto: Archivo

    Desde hace años que Kasparov está en la mira del Kremlin. En una entrevista reciente en The Guardian, el ajedrecista explicó: “No he parado mi lucha contra el régimen. No voy a bajar mi voz. Putin no es solo un imperialista ruso, tiene una agenda más grande: es una amenaza existencial para el mundo libre”.

    Nacido en 1963 en Azerbaiyán, que era parte de la Unión Soviética entonces, Kasparov se destacó en el ajedrez, llegando a ser campeón mundial en 1985. Sin embargo, desde hace más de una década que ha usado su plataforma para criticar a Vladimir Putin, cuestionándolo en sus entrevistas y redes sociales.

    En 2023, llegó a afirmar que Alexei Navalny, el opositor ruso que murió en prisión, habría sido víctima del régimen: “Putin es el asesino de Navalni”, declaró entonces.

    Los primeros problemas que enfrentó con el Kremlin tuvieron lugar en 2007, fecha en la que fue encarcelado por cinco días.

    Garry Kasparov

    En 2012, la policía lo golpeó fuertemente en medio de una protesta pacífica. Ya en diciembre pasado, en el contexto de la Conferencia de la Libertad de Berlín, continuó criticando a Putin y a la guerra ucraniana. “Esto no es una partida de ajedrez en la que te puedes dar la mano, y las partes se dicen ‘okey, bien, es una solución diplomática, podemos ir a casa’”, declaró entonces.

    Kasparov también criticó las colaboraciones que Putin ha hecho con los regímenes autoritarios del mundo, incluyendo Corea del Norte, Irán y Venezuela, además de China y Cuba. “Putin se sienta en Corea del Norte, Irán, los ayatolas iraníes, el régimen de Maduro. Todos ellos están trabajando juntos. No es de extrañar que, al igual que hay soldados norcoreanos y cubanos en Ucrania luchando del lado de Putin, China esté financiando la guerra de Putin e Irán esté enviando drones”, especuló el ajedrecista.

    De Deep Blue y Kasparov a los modelos generativos: la frenética evolución de la inteligencia artificial. Stringer .

    Ya en octubre, el régimen de Vladimir Putin había recrudecido su persecución contra los oponentes rusos en el exilio. Esto, abriendo una causa penal contra el fundador del Comité Antibélico de Rusia (CAR), Mikhail Khodorkovsky, contra el ajedrecista Garry Kasparov, y otros 21 miembros más de la plataforma.

    Los dos casos que alimentan esta causa tienen que ver con “intento de toma violenta del poder”, luego de que Khodorkovsky se mostrara entusiasta frente al intento de golpe del difunto Yevgeny Prigozhin en 2023, y otro por participar en una “organización terrorista”: esto, ya que el documento fundacional del CAR establece “la necesidad de eliminar el actual gobierno ruso”.

    Asimismo, Moscú les acusa de “financiar y realizar actividades de reclutamiento de unidades paramilitares nacionalistas ucranias”.

    El Comité Antibélico de Rusia lo explica así en su página web: “Coordinamos esfuerzos, apoyamos a los rusos pacifistas y creamos un espacio de solidaridad, acción y apoyo mutuo para quienes se oponen a la guerra desatada por el Kremlin. Esta guerra no la inició el pueblo ruso, sino un dictador que ha perdido el contacto con la realidad”. Agrega que “el silencio o la disidencia pasiva son inaceptables ante tal tragedia”.

    La mayoría de los activistas que habían sido perseguidos en ese entonces estaban bajo la etiqueta de “agentes extranjeros”, lo que les prohíbe entrar en política, los obliga a declarar el origen de todos sus ingresos y los proscribe de dar conferencias en Rusia. De todos modos, Kasparov estaba en esa lista desde mayo de 2022, y hace más de una década que vive fuera del país.

