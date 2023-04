Príncipe Harry asistirá a la coronación del rey Carlos III aunque sin Meghan

El Palacio de Buckingham informó que el príncipe Harry asistirá a la coronación del rey Carlos III, pero su esposa Meghan Markle no estará presente en el evento que se extenderá del 6 al 8 de mayo próximo.

El príncipe se unirá así a más de 2000 invitados que se congregarán en la Abadía de Westminster el 6 de mayo y, según indicó la BBC, será la primera vez que se lo verá con la Familia Real desde el lanzamiento de sus memorias “En la Sombra”, que produjo una suerte de alejamiento con su familia.

La prensa británica recordó que Meghan no ha regresado a Reino Unido desde el funeral de la reina Isabel en septiembre del año pasado y ahora permanecerá en la casa de la pareja en Montecito, California, con los dos hijos de la pareja, Archie, de tres, y Lilibet, de uno.

El rey Carlos de Gran Bretaña y el príncipe Harry, duque de Sussex, asisten al funeral de estado y entierro de la reina Isabel en Londres, Reino Unido, el 19 de septiembre de 2022. Foto: Reuters

Según el diario The Telegraph, hubo muchos factores que influyeron en la decisión de la duquesa de no asistir a la coronación, pero el principal de ellos fue el deseo de celebrar el cuarto cumpleaños de Archie, que coincide con la ceremonia de coronación el 6 de mayo. En todo caso, Archie y Lilibet no fueron invitados formalmente a la coronación.

El periódico dice que el Príncipe Harry esperaba una disculpa que le pidió a su familia a través de entrevistas televisivas en enero, cuando insistió en que quería reconciliarse con su padre, el rey Carlos III y su hermano, el príncipe de Gales. Sin embargo, desde entonces no ha habido ningún contacto significativo entre las dos partes.

El príncipe Harry y Meghan, duquesa de Sussex, salen de Westminster Hall en Londres, el miércoles 14 de septiembre de 2022. Foto: Reuters

“Se entiende que tanto el Rey como el Príncipe William se sienten profundamente traicionados por las muchas revelaciones familiares personales que el Duque ha hecho en sus memorias, En la Sombra y en varias entrevistas”, indicó The Telegraph.

Se dijo que el Rey estaba demasiado “ocupado” para ver a su hijo a principios de este mes cuando realizó una visita sorpresa a Reino Unido para asistir a una audiencia en el Tribunal Superior sobre su reclamo contra el editor del Daily Mail.