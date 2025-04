“¿Qué me aflige? El dolor ajeno”. La inédita entrevista en que el Papa Francisco habla de su salud y el cónclave que lo eligió

Era una conversación prevista para 20 minutos, pero terminó prolongándose por casi una hora. En una entrevista realizada en 2018, el Papa Francisco le reveló al periodista y médico neurólogo argentino Nelson Castro, algunos secretos sobre su salud, sus neurosis, sus temores y el cónclave que lo eligió como jefe de la Iglesia Católica en 2013. La nota, que le sirvió a Castro para escribir su libro La salud de los Papas (2021), quedó guardada por orden del propio Jorge Bergoglio, quien pidió publicarla recién después de su muerte.

Y ahora que el Papa Francisco ha fallecido, Castro decidió hacer públicos estos audios. Lo hizo la noche de este martes, mientras cubría desde el Vaticano los distintos pormenores de la despedida del Pontífice argentino para la cadena de televisión El Trece de Buenos Aires.

La charla, que duró más de 50 minutos, muestra a un Bergoglio terrenal, destaca el diario Clarín. En un tono muy cálido, el ahora fallecido Papa se sinceró sobre las presiones de liderar la Iglesia Católica, hasta su salud mental y su lucha contra el rencor.

Portada del libro “La salud de los Papas”, de Nelson Castro.

“Yo le voy a hablar de mi neurosis”, fue lo que le dijo Francisco a Castro, “Nunca creí que la entrevista se haría. Pero se hizo”, admitió el conductor de Telenoche. “Me dijo: ‘comencemos a hablar’. Y empezó esa entrevista histórica, increíble, única”, relató.

La primera consulta del periodista fue respecto al cónclave que lo eligió, sobre si tenía ansiedad o indicios que podía tocarle. “No, para nada. Una paz. La noche anterior no lo sabía porque el mecanismo del cónclave uno no sabe, hay varios que pueden ser”, respondió el Papa.

“Y la primera elección es muy dispersa. Así que dormí fenómeno”, aseguró: “Yo me di cuenta, yo salí elegido la segunda de la tarde, y me di cuenta que algo pasaba después de las dos primeras de la mañana en el almuerzo. Porque algunos venían a hablar conmigo, me preguntaban cosas. Pero dormí la siesta lo más bien. Rezaba el rosario tranquilo, una paz. Terminada la tercera votación de la tarde, donde ya era evidente que podía pasar, el que tenía al lado, que era el cardenal (Cláudio) Hummes, me dijo: ‘no te preocupes, el Espíritu Santo actúa así‘. Y después ya apenas salí, aplaudían y siguió el escrutinio”, contó Francisco.

En la entrevista, el Papa recordó el momento en el que decidió su nombre: “Ya apenas que se llega a los dos tercios, aplaudieron y siguió el escrutinio. Hummes se me acercó, me besó y me dijo: ‘no te olvides de los pobres’. Me quedé pensando en los pobres y ahí, ¡pam!, San Francisco. Se me vino el nombre”.

Una entrevista inédita de Nelson Castro al Papa Francisco. El Sumo Pontifice autorizó al periodista a publicarla tras su fallecimiento. La voz de Bergoglio en #Telenoche.@telenoche pic.twitter.com/Sa0XLpYpNy — eltrece (@eltreceoficial) April 23, 2025

Bergoglio también habló sobre su rutina. “¿Sueña, tiene pesadillas?”, le preguntó Castro. “No, a veces sueño cosas lindas, o recuerdos, pero no cosas que me torturen. No soy de soñar mucho, no toda la noche”, contestó el Papa. Aseguró que dormía “como un tronco” sin necesidad de tomar ninguna medicación. “A eso de las nueve voy a la cama, leo hasta las 10, apago la luz a las 10 y a las cuatro estoy levantado. Tengo el despertador, pero lo que es el mecanismo... ¿Por qué me despierto tres minutos antes que suene el despertador? Porque el cerebro tiene un reloj especial”.

Entre las claves de la conversación se encontraba la salud mental. Así, Francisco admitió haber estado bajo tratamiento psicológico, “en tiempo de la dictadura”. “Durante seis meses, cuando era provincial, que era un momento muy difícil porque estaba… era el tiempo de la dictadura y todo el problema de rescatar gente, bueno, todo eso que ya se sabe porque es público. Llevar gente escondida y eso… había cosas que no sabía manejar bien. Entonces fui a ver a una señora, una gran mujer. Era psiquiatra y me ayudaba con explicaciones, consejos, o sea, a hondazo limpio me ubicaba. Fueron seis meses en los que me ayudó muchísimo por los miedos que me venían. Llevar escondido en el auto a una persona, tapada con una frazada y pasar tres controles de Campo de Mayo, la tensión era difícil”, confesó Bergoglio.

“Creo que todo sacerdote debe saber algo de la psicología humana. A veces algunos lo saben por sabiduría natural, porque son sabios. Pero estudiar psicología hoy en día es necesario para la pastoral y esta posición que fui tomando con el tiempo”, agregó.

También reflexionó sobre su salud mental. “¿Alguna vez se sintió deprimido o muy triste, angustiado?, consultó Castro en otro pasaje de la nota. “Tuve tristeza en muchas ocasiones, con la muerte de mamá o papá, son tristezas hondas. O también tristeza o preocupaciones en momentos difíciles, históricos que nos tocó vivir”, respondió el Pontífice. “Si uno es auténtico con un sufrimiento tiene que decir, bueno, estoy sufriendo, decirse la verdad, pero el sufrimiento no se va”, reconoció.

Los secretos de Francisco en Telenoche. pic.twitter.com/3JtJCpXhw1 — Telenoche (@telenoche) April 22, 2025

“Los pude manejar, pero a veces me manejaron ellos a mí. Hay que cebarle mate a la neurosis, hay que acariciarlas porque son compañeras de toda la vida. Una vez leí un libro que me he reído a carcajadas: ‘Alégrese de ser neurótico’. Es decir, conviene saber dónde le chillan los huesos espirituales, digamos, dónde le pica el mate. La neurosis es querer hacer todo rápido. No, frenate. Uno la va conociendo. Hay que estar atento a la neurosis porque son parte constitutiva de la persona”, comentó Bergoglio.

Francisco también admitió haber sufrido de ansiedad, aunque en la entrevista aseguró que la tenía “domada”, “he logrado no dejarla entrar”. Con todo, advirtió: “Es peligrosísimo dejarse llevar por la ansiedad, o cuando viene el espíritu de la tristeza, porque no puede resolver un problema, o porque se le murió alguien querido”.

¿Cómo controlar la ansiedad? “Hay que saber frenar”, sostuvo Francisco, quien confesó que, en esos momentos, escuchaba música, específicamente la del compositor alemán Johann Sebastian Bach. “Me serena y me ayuda a analizar los problemas de una manera mejor”.

Vista del féretro del difunto Papa Francisco durante la procesión desde la capilla de Santa Marta hasta la basílica de San Pedro, el 23 de abril de 2025, en el Vaticano. Foto: AFP HANDOUT

Respecto a su reacción ante situaciones complejas, manifestó: “Me arrabio. A veces digo ‘Pucha, ¿por qué pasó esto? Qué salame’. Pero de ahí no pasa, no guardo rencores. Por ahí una cosa me disgusta, pero o me la callo para siempre sin rencor o lo enfrento. No me gusta andar chusmeando, me hace daño”.

En otro pasaje, Francisco dio detalles sobre su salud y el origen de su sobrepeso: “No me cuido, pero tengo una dieta. Surgió por un desequilibrio entre el páncreas y el hígado, entonces empecé una dieta que regula eso. No hacer esa dieta continuada con la dieta cardíaca era algo que, de alguna manera, me hizo tener sobrepeso”.

Ante la consulta sobre sus principales preocupaciones, el Papa argentino señaló: “¿Qué me aflige? El dolor ajeno. Pensemos en los chicos, ¿no? Los chicos que están muriendo de hambre. Y en países que podrían solucionar el problema. Chicos soldados. A mí el problema de los niños me toca mucho y el problema de los ancianos también, los ancianos abandonados”.

Desde Roma, Nelson Castro se mostró conmovido en el último adiós al Papa Francisco desde adentro de la basílica de San Pedro. “Estuvimos al lado del féretro del Papa. La cantidad de gente es impresionante, hay una emoción tremenda y un silencio desde el respeto profundo y absoluto que hay por esta figura tan querida”, relató sobre lo que vivió en la despedida al Pontífice.

Castro, según el canal Todo Noticias, describió así la sensación que tuvo al estar frente al cuerpo del Papa argentino: “La emoción que transmite estar ahí adentro, a centímetros del féretro. Es una situación conmovedora”.

“Es un momento conmovedor e histórico. Estamos transmitiendo desde aquí, profundamente emocionados y dándoles a ustedes lo que transmite este momento de enorme emoción”, dijo Castro en una salida exclusiva desde el interior de la basílica de San Pedro.