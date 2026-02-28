¿Qué riesgos enfrenta EE.UU. tras el lanzamiento de la operación “furia épica” contra Irán?

El amplio despliegue de sistemas antimisiles estadounidenses en Medio Oriente demostraba que Estados Unidos se estaba preparando activamente para una respuesta iraní en caso de ataque contra Irán.

Además del sistema THAAD para interceptar proyectiles de gran altitud, se han desplegado misiles PAC-3 integrados en las baterías de defensa aérea Patriot en varios países que albergan bases estadounidenses. Estos complementan los interceptores que ya se encuentran a bordo de los dos portaaviones en la región.

“Se ha establecido una especie de burbuja gigante alrededor de todo el aparato militar estadounidense”, resume David Rigoulet-Roze, editor jefe de la revista Orients Stratégiques. Esa protección se suma a la ‘burbuja’ israelí, compuesta por los sistemas Cúpula de Hierro, Honda de David y Arrow, así como el nuevo antimisiles láser Iron Beam.

“La balística es la variable clave. Precisamente por eso los estadounidenses esperaron hasta contar con un sistema lo suficientemente robusto, no solo a nivel ofensivo, sino también defensivo –continuó el especialista–. Los países de la región no querían arriesgarse a un ataque estadounidense contra Irán cuando se debatió por primera vez hace varias semanas, porque no contaban con la protección adecuada para defenderse en caso de la esperable represalia iraní. Hoy, esa protección está vigente”.

Según el Wall Street Journal, Estados Unidos ha desplegado sus mayores fuerzas en Medio Oriente desde la invasión de Irak en 2003.

After the Gerald R. Ford Carrier Strike Group transits the Atlantic, the U.S. will have 2 aircraft carriers and 15 destroyers (plus a few subs) to work with across combatant commands.



Approx. 33% of the deployed U.S. Navy fleet is represented below, which can carry 600+ TLAMs. pic.twitter.com/1vPf9akqTY — Ian Ellis (@ianellisjones) February 16, 2026

Pero frente a esta formidable armada distribuida en el Golfo, y a pesar de que la “Guerra de los Doce Días” de junio de 2025 entre Irán e Israel puso de relieve el desequilibrio militar entre Irán y sus principales adversarios tras las cuantiosas pérdidas infligidas por Israel y Estados Unidos, la amenaza iraní sigue siendo grave.

“Saturar el espacio aéreo del adversario”

Los misiles balísticos y los drones son el principal activo de Irán. Durante el conflicto con Israel, Teherán disparó unos 550 misiles y 1.000 drones, según el Ejército israelí, con una tasa de interceptación cercana al 90%.

Según el grupo de monitorización de conflictos ACLED, 36 impactos directos en zonas pobladas provocaron al menos 28 muertes de civiles y 3.000 heridos. El periódico Haaretz contabilizó 480 edificios dañados en Tel Aviv en cinco lugares distintos.

“La estrategia de Irán es saturar el espacio aéreo del adversario”, enfatiza Rigoulet-Roze. Esta conocida y temida estrategia, también bautizada “ataque de enjambre” por un capitán de la Marina estadounidense que habló con la BBC, busca superar las defensas aéreas cercanas de los buques estadounidenses mediante el lanzamiento de una gran cantidad de drones de alto poder explosivo y lanchas torpederas rápidas contra uno o más objetivos.

“Las tripulaciones navales iraníes han centrado gran parte de su entrenamiento en la guerra no convencional o ‘asimétrica’, buscando maneras de superar o eludir las ventajas tecnológicas de su principal adversario, la Quinta Flota de la Armada estadounidense”, informa la BBC.

Bases estadounidenses dentro del alcance de los misiles

A principios de febrero, el ayatolá Alí Jamenei amenazó con una “guerra regional” en caso de un ataque estadounidense. Irán ha señalado repetidamente que “numerosas” bases estadounidenses en la región se encuentran dentro del alcance de sus misiles.

“El arsenal iraní de misiles de mediano y largo alcance se ha reabastecido a un ritmo acelerado”, señala Rigoulet-Roze. “Por lo tanto, la amenaza de los misiles balísticos a nivel regional no es teórica, y algunos misiles iraníes podrían incluso alcanzar el flanco sureste de Europa hoy en día”.

“Cualquier misil llevado a su máximo alcance inevitablemente pierde eficacia”, especialmente en términos de precisión, rebate Étienne Marcuz, especialista en armas e investigador asociado de la Fundación para la Investigación Estratégica (FRS), entrevistado por Le Parisien.

Irán posee una amplia gama de misiles balísticos: el Sejil (2.000 km), el Emad (1.700 km), el Jorramshahr (2.000 km) y el Ghadr (1.950 km), que ponen las bases israelíes y estadounidenses a su alcance.

US bases within range of Iranian ballistic missiles.



AFP Infographic with a map showing the range of Iran's main intermediate-range ballistic missiles and the location of major US bases and infrastructure housing American personnel in the Middle East. Ranges are approximate as… pic.twitter.com/ilewg6e2lp — AFP News Agency (@AFP) February 9, 2026

También en la mira de Teherán está Israel, su enemigo declarado desde el establecimiento de la República Islámica en 1979, ubicado aproximadamente a 2.000 kilómetros de distancia. Esto es especialmente cierto dado que el Estado judío podría seguir los pasos de Washington si Donald Trump decide atacar.

Un riesgo para la infraestructura clave en los países del Golfo

Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Omán, Kuwait… todos los países que albergan bases o emplazamientos estadounidenses están expuestos a ataques indirectos, según la retórica oficial iraní.

Sin embargo, persiste la incertidumbre sobre el alcance de estos ataques. ¿Se limitaría Teherán a objetivos militares estadounidenses o también atacaría infraestructura regional crítica? El precedente de 2019, con el ataque masivo a las instalaciones petroquímicas de Saudi Aramco en Arabia Saudita, atribuido a una milicia iraquí apoyada por Irán, demostró la vulnerabilidad del reino a los misiles iraníes.

BREAKING:



The Islamic Regime in Iran has fired ballistic missiles on all Gulf states apart from Oman pic.twitter.com/7kMgsqjix2 — Visegrád 24 (@visegrad24) February 28, 2026

Según Filippo Dionigi, especialista en Medio Oriente y profesor de la Universidad de Bristol, Teherán también podría tener una respuesta “proporcionada”, como en el pasado. “Irán siempre ha respondido; de lo contrario, su credibilidad militar y como Estado se habrían visto completamente socavadas. Hasta ahora, su reacción ha consistido en contrarrestar el ataque sufrido, sin intentar provocar una mayor escalada”.

Por ejemplo, el pasado junio, en respuesta al bombardeo de sus instalaciones nucleares, Irán lanzó misiles hacia la base aérea de Al-Udeid en Qatar una vez que había sido evacuada, luego de que Estados Unidos fuera advertido. Tras el asesinato de Qassem Soleimani en 2020, Teherán también tomó represalias limitadas contra una base estadounidense en Irak, sin causar víctimas.

Pero esta vez, la situación no tiene precedentes. El despliegue de la Armada estadounidense no tiene precedentes, Irán ha perdido a sus proxies -grupos aliados instalados en otros países- y su régimen, debilitado y desafiado por su población, está contra las cuerdas. Por lo tanto, la estrategia iraní podría verse alterada.

“Esta vez, Irán dejará de lado estas consideraciones y optará por respuestas que le causarán pérdidas”, advirtió Hamzeh Safavi, hijo de un asesor militar de alto rango del líder supremo Alí Jamenei, al portal de noticias Entekhab, según el Financial Times.

Para Filippo Dionigi, “Irán no tiene ningún interés en involucrarse en una guerra que tendría pocas posibilidades de ganar y que debilitaría aún más al régimen, haciéndolo más vulnerable de lo que ya es. Lo que busca, por el contrario, es aislar la zona de conflicto tanto como sea posible”.

¿Es vulnerable el USS Abraham Lincoln?

Mientras tanto, las autoridades iraníes lanzan todo tipo de amenazas. Por ejemplo, el líder supremo iraní advirtió el 17 de febrero que el portaaviones estadounidense desplegado en el Golfo, el USS Abraham Lincoln, podría ser hundido. Mientras tanto, un segundo portaaviones estadounidense, el USS Gerald R. Ford, el más grande del mundo, ha llegado a las costas israelíes en el Mediterráneo.

A finales de enero, un portavoz del ejército iraní mencionó “graves vulnerabilidades” en los portaaviones estadounidenses.

🚨 Breaking: USS Abraham Lincoln strike group is now attacking Iran's navy pic.twitter.com/CD9rTMWucv — Dr. Eli David (@DrEliDavid) February 28, 2026

¿Son los gigantes desplegados en la región realmente tan vulnerables como afirman los iraníes? “Siempre existe el riesgo... Pero atacar un portaaviones es harina de otro costal”, afirma David Rigoulet-Roze, enfatizando que estos buques operan a varios cientos de kilómetros de la costa iraní. Una ofensiva contra un buque de estas características constituiría una gran humillación, pero el escenario sigue siendo muy improbable.

¿Estados Unidos está en el rango de ataque de Irán?

Del lado estadounidense, Donald Trump destacó otras supuestas amenazas de Irán. Durante su discurso sobre el Estado de la Unión ante el Congreso el martes, el jefe de la Casa Blanca afirmó que Teherán está trabajando para desarrollar misiles capaces de alcanzar suelo estadounidense, aunque Irán nunca ha expresado tal intención.

Según Rigoulet-Roze, “actualmente, los misiles iraníes no podrían alcanzar Estados Unidos de ninguna manera”. El investigador cree que Trump utiliza la retórica como parte de una estrategia de comunicación que “anticipa un ataque para legitimarlo ante la opinión pública estadounidense”. En otras palabras, el presidente estadounidense intenta “preparar a la opinión pública, y en particular a su base MAGA, para algo que está destinado a suceder”.

En una nota publicada en 2025, la Fundación para la Defensa de las Democracias advirtió sobre el programa espacial iraní, estimando que podría utilizarse para desarrollar misiles con un alcance de más de 5.500 kilómetros, capaces de llegar a Europa o Estados Unidos.

Según el experto Étienne Marcuz, citado por Le Parisien, Teherán podría conseguir misiles balísticos intercontinentales en aproximadamente un año, si decidiera desarrollarlos, aunque aún quedan por demostrar pasos técnicos clave, como la supervivencia de la carga útil durante el reingreso atmosférico. Irán, en tanto, sostiene que su programa espacial siempre ha sido pacífico.

Cierre del Estrecho de Ormuz

Un riesgo aún más grave es la amenaza que plantea la Guardia Revolucionaria iraní de bloquear el Estrecho de Ormuz, un punto de tránsito clave para el suministro energético mundial.

Entre el 20% y el 25% del petróleo mundial y aproximadamente el 20% del gas natural licuado lo atraviesan. El riesgo de interrupciones en los mercados petroleros podría perjudicar la economía estadounidense, así como a los países del Golfo.

Para demostrar su capacidad de causar daño, Irán realizó ejercicios militares de 24 horas, cerrando parcialmente el corredor marítimo el 16 de febrero.

🛢Estrecho de Ormuz: una ruta petrolera clave, en la mira ante represalias de Irán en la región



Ante las respuestas de Irán, el Estrecho de Ormuz vuelve a estar en la mira. Al ser una ruta esencial para el transporte de petróleo https://t.co/y4xHXmcmy3 pic.twitter.com/zpAC9ec7Im — RT en Español (@ActualidadRT) February 28, 2026

“Cerrar el Estrecho de Ormuz no sería necesariamente el factor más decisivo en términos militares. La Armada estadounidense tiene la capacidad de reabrirlo –comenta Rigoulet-Roze–. En 1988, al final de la guerra entre Irán e Irak, los iraníes minaron el estrecho y atacaron petroleros en tránsito. Esta situación llevó a los estadounidenses a intervenir como parte de la Operación ‘Mantis Religiosa’, destruyendo casi un tercio de la flota iraní de ese momento en dos días”.

Sin embargo, señala el investigador, la situación no es la misma hoy en día, “porque la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica ha desarrollado una estrategia naval asimétrica con buques rápidos capaces de realizar ataques en enjambre, pero con las limitaciones inherentes de este tipo de arma”.

Células durmientes en Europa

Una última y significativa amenaza se avecina: la activación de redes en el extranjero que atacan intereses de Estados Unidos. Hasta el momento, los objetivos han sido principalmente israelíes, pero funcionarios estadounidenses citados por el New York Times temen que Irán pueda activar a sus grupos aliados para llevar a cabo ataques terroristas contra objetivos estadounidenses en Medio Oriente, así como en Europa.

“En Europa, existe preocupación por la posibilidad de células latentes de Hezbolá”, escribe el periódico. Aunque no se ha detectado ningún complot específico, un aumento en las comunicaciones interceptadas sugiere que hay preparativos en marcha.

Amb. Huckabee to Newsmax: Iran's Hezbollah 'Sleeper Cells' Concern for US | https://t.co/krJD1y8jr7 https://t.co/XLhJuS7qCi — Ambassador Mike Huckabee (@GovMikeHuckabee) February 7, 2026

Entre junio y octubre de 2024, una empresa y la embajada de Israel en Suecia recibieron repetidas amenazas. Algunos sospechosos fueron arrestados. El Mossad y los servicios de inteligencia suecos sospecharon de la participación iraní. Israel cree que el régimen iraní está utilizando a bandas suecas como intermediarios.

En Francia, en enero, se solicitó una pena de ocho años de prisión para un miembro de la DZ Mafia, una banda de narcotraficantes con sede en Marsella, acusado de incendiar dos negocios vinculados a capitales israelíes, cerca de Toulouse y Lyon. La Fiscalía Nacional Antiterrorista (PNAT) está investigando la posible participación iraní en el caso.