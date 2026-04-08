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    Quién es Shehbaz Sharif, el primer ministro de Pakistán que ejerció un rol clave en el alto al fuego entre Estados Unidos e Irán

    Pakistán ejerció como intermediario entre Estados Unidos e Irán con el fin de lograr un acuerdo que pusiera un alto al conflicto.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    Shehbaz Sharif, el primer ministro de Pakistán, se ha convertido en una de las figuras clave del alto al fuego de dos semanas alcanzado entre Estados Unidos e Irán.

    Pakistán ejerció como intermediario entre Estados Unidos e Irán durante las últimas semanas, con el fin de alcanzar un acuerdo que pueda poner fin al conflicto y fue el mismo Sharif, que faltando minutos para que se cumpliera el plazo del “ultimátum” dado por Trump, dio a conocer que se había llegado a un acuerdo.

    “Me complace anunciar que la República Islámica de Irán y Estados Unidos, junto con sus aliados, han acordado un alto el fuego inmediato en todo el territorio, incluyendo Líbano y otros lugares, con efecto inmediato”, publicó en redes sociales.

    En el mensaje, además agradeció a los líderes de ambos países apuntando a “una notable sabiduría y comprensión” y un compromiso “constructivo en la promoción de la paz y la estabilidad”.

    ¿Quién es Shehbaz Sharif?

    Shehbaz Sharif es un político y empresario que ejerce como primer ministro de Pakistán.

    Nacido en 1951, Shehbaz Sharif (74), es hermano de Nawaz Sharif, quien se desempeño como jefe de Gobierno de Pakistán en tres ocasiones.

    En 2018, luego de que su hermano fuera inhabilitado por corrupción y exiliado, es que Sharif asumió el liderazgo de Liga Musulmana de Pakistán, y posteriormente en 2022 se convirtió en primer ministro tras la destitución de Imran Khan.

    Tras el inicio del conflicto, Sharif asumió un rol relevante en la mediación de las partes y previo al acuerdo alcanzado pidió a EE.UU. extender el ultimátum militar para dar espacio a la diplomacia, a la vez que solicitó a Irán el reabrir el estrecho de Ormuz con el fin de facilitar un acuerdo.

    Próximas Conversaciones

    Tras ser anunciado el alto al fuego, Sharif ha invitado a las delegaciones de ambos países a reunirse el próximo viernes 10 de abril en Islamabad con el fin de “continuar las negociaciones y alcanzar un acuerdo definitivo”.

    Según detallan desde BBC, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, reconoció que existen conversaciones sobre la posibilidad de reunirse, aunque apuntó “nada es definitivo hasta que lo anuncie el Presidente o la Casa Blanca”.

    Más sobre:Shehbaz SharifIránPakistánEstados Unidos

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