Rafael Grossi: “Irán tiene suficiente uranio para fabricar diez armas nucleares”

El director general de la Organización Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, asiste a una conferencia de prensa durante una reunión de la Junta de Gobernadores en la sede del OIEA en Viena, Austria, el 7 de junio de 2021.

Tras diez días de guerra en Irán, diez días de ataques israelíes y estadounidenses contra el país, como jefe de la OIEA, ¿cuál es hoy su principal preocupación?

Mi preocupación es que la situación en lo que respecta a los activos nucleares de Irán permanece en el mismo estado en el que estaba antes de la guerra. Es decir, existe un stock de uranio enriquecido al 60%, de más de 440 kilogramos, una cantidad suficiente para fabricar una decena de armas nucleares. También hay capacidades tecnológicas e industriales que siguen existiendo. Esto significa que, más allá del conflicto -que tendrá su propia lógica y que espero llegue a negociaciones, ojalá lo antes posible-, será necesario volver a la mesa de negociaciones y encontrar de una vez por todas una solución duradera a estos conflictos y a esta historia que nos afecta desde hace más de veinte años.

Usted mencionó esos 440 kilos de uranio enriquecido de los que disponían los iraníes antes de la guerra de junio de 2025. ¿Se sabe dónde se encuentra hoy ese material y si está en un lugar seguro?

No sé si se puede calificar ese lugar como “seguro”. Lo que puedo decir es que existe un amplio consenso en torno a la idea de que el material se encuentra donde estaba en junio de 2025. Es decir, en los túneles del complejo nuclear de Isfahán, y también en parte en el complejo de Natanz. Pero hoy sigue siendo una pregunta sin respuesta, y habrá que encontrarla.

Esta imagen satelital tomada el 10 de marzo de 2003, muestra la planta de enriquecimiento nuclear de Natanz, en el centro de Irán. -

Para ser claros, y sin querer ser alarmista, si un ataque llegara a impactar ese stock de uranio enriquecido, ¿qué ocurriría?

Desde ese punto de vista no habría tantos problemas. Las consecuencias radiológicas de un impacto directo sobre un material de ese tipo podrían existir, pero serían muy limitadas, más bien del tipo de una intoxicación química. No habría una consecuencia nuclear en el sentido en que normalmente se imagina. Desde el punto de vista técnico no sería un gran problema. Esta situación plantea más bien problemas estratégicos y políticos, es decir, la amenaza que representa la posibilidad de desarrollar armamento nuclear. Esa posibilidad existe y, por supuesto, no ha desaparecido.

Recuérdenos cuáles fueron los daños causados por los ataques contra los sitios nucleares iraníes durante los bombardeos del pasado junio. ¿Tienen pruebas de daños en algunos de esos sitios?

Sí, sí, estamos seguros. Pero quisiera subrayar que hay una diferencia bastante marcada entre este episodio y lo que ocurrió en junio de 2025. El año pasado se trataba claramente de ataques dirigidos a las instalaciones nucleares. El objetivo eran realmente esas instalaciones. Ahora, y es evidente, los objetivos han sido políticos e industriales. Es diferente. Ha habido dos ataques en Isfahán y uno en Natanz, pero nada realmente importante. Creo que, en cuanto a los daños, esas instalaciones están muy deterioradas.

Miembros del Consejo de Seguridad de la ONU escuchan a Rafael Grossi hablar por video durante una reunión sobre amenazas a la paz y la seguridad internacionales, en la sede de las Naciones Unidas, el 22 de junio de 2025, en Nueva York. MICHAEL M. SANTIAGO

¿Ha tenido contactos con las autoridades iraníes desde el inicio de estos ataques, es decir, desde el 28 de febrero?

Sí, no hemos perdido el contacto. Pero está claro que hay una guerra y que están siendo bombardeados. Por lo tanto, la posibilidad de reanudar una negociación no se menciona en este momento. Pero creo que ese momento llegará, y cuanto antes mejor. Creo que hay que hacerlo. Existe la posibilidad de que algunos sectores más radicalizados sostengan que, dadas las circunstancias, la solución sería finalmente dotarse de armamento nuclear. Y esa es la hipótesis que me preocupa. Es una hipótesis que hay que descartar.