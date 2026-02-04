Rubio dice que conversaciones con Teherán deben abordar el programa de misiles balísticos iraní

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, se refirió a las negociaciones con Irán.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó este miércoles que para que las conversaciones entre Washington y Teherán sean “significativas” se deberían abordar puntos clave, como el programa de misiles balísticos iraní.

“Creo que para que las conversaciones realmente conduzcan a algo significativo, deberán incluir ciertos aspectos, como el alcance de sus misiles balísticos, su patrocinio a organizaciones terroristas en la región, el programa nuclear y el trato a su propia población”, expresó en declaraciones a la prensa.

PART 2 @SecRubio on meaningful talks with Iran: "... they will have to include certain things, and that includes the range of their ballistic missiles ... their sponsorship of terrorist organizations across the region ... the nuclear program ... the treatment of their own… pic.twitter.com/gHCqz7jbTE — Department of State (@StateDept) February 4, 2026

Rubio señaló que la Administración Trump está dispuesta a “hablar, reunirse y dialogar con cualquier persona del mundo”. “No consideramos las reuniones como una concesión ni una legitimación mínima (de ningún régimen)”, indicó.

En este sentido, reiteró que Washington está abierto a llevar a cabo negociaciones, incluso si se celebran en un formato directo. “Creíamos que teníamos un foro de discusión acordado en Turquía. Ayer vi informaciones contradictorias del lado iraní que decían que no se había acordado eso, pero aún así se trabaja en ello”, subrayó.

Irán confirma negociaciones

Las palabras de Rubio se dan en paralelo a una información de la agencia de noticias iraní Tasnim, que señaló esta jornada que se efectuarán negociaciones indirectas entre las partes en la capital de Omán, Mascate.

Una información que durante la tarde fue confirmada por el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, en un un breve mensaje que publicó en redes sociales.

“Está previsto que las conversaciones nucleares con Estados Unidos se celebren en Mascate alrededor de las 10 de la mañana del viernes”, escribió en su publicación en su cuenta de la red X.

Nuclear talks with the United States are scheduled to be held in Muscat on about 10 am Friday.



I'm grateful to our Omani brothers for making all necessary arrangements. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) February 4, 2026

El canciller iraní además aprovechó en el texto de agradecer a sus homólogos de Omán “por haber hecho todos los arreglos necesarios” para llevar a cabo las negociaciones, si bien no detalló quién estará presente en esta nueva ronda.

Se espera que las delegaciones estén encabezadas por el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, y por el propio titular de Exteriores iraní.

Cabe recordar que en las últimas semanas han aumentado las amenazas a Teherán del presidente de EE.UU., Donald Trump, sobre un eventual ataque militar a la nación de Oriente Medio y ha insistido en las exigencias para que Irán abandone totalmente su programa nuclear y balístico.

A lo anterior se suma el despliegue naval de la Marina estadounidense en la región, la cual este martes derribó un dron iraní que se aproximó a uno de sus portaaviones de forma “agresiva” en aguas del mar Arábigo.