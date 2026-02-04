SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Rubio dice que conversaciones con Teherán deben abordar el programa de misiles balísticos iraní

    El secretario de Estado de EE.UU. afirmó que el diálogo bilateral -que fue confirmado por Irán- también debe considerar temas como el patrocinio de Teherán a organizaciones terroristas y el trato a su propia población.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, se refirió a las negociaciones con Irán.

    El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó este miércoles que para que las conversaciones entre Washington y Teherán sean “significativas” se deberían abordar puntos clave, como el programa de misiles balísticos iraní.

    “Creo que para que las conversaciones realmente conduzcan a algo significativo, deberán incluir ciertos aspectos, como el alcance de sus misiles balísticos, su patrocinio a organizaciones terroristas en la región, el programa nuclear y el trato a su propia población”, expresó en declaraciones a la prensa.

    Rubio señaló que la Administración Trump está dispuesta a “hablar, reunirse y dialogar con cualquier persona del mundo”. “No consideramos las reuniones como una concesión ni una legitimación mínima (de ningún régimen)”, indicó.

    En este sentido, reiteró que Washington está abierto a llevar a cabo negociaciones, incluso si se celebran en un formato directo. “Creíamos que teníamos un foro de discusión acordado en Turquía. Ayer vi informaciones contradictorias del lado iraní que decían que no se había acordado eso, pero aún así se trabaja en ello”, subrayó.

    Irán confirma negociaciones

    Las palabras de Rubio se dan en paralelo a una información de la agencia de noticias iraní Tasnim, que señaló esta jornada que se efectuarán negociaciones indirectas entre las partes en la capital de Omán, Mascate.

    Una información que durante la tarde fue confirmada por el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, en un un breve mensaje que publicó en redes sociales.

    “Está previsto que las conversaciones nucleares con Estados Unidos se celebren en Mascate alrededor de las 10 de la mañana del viernes”, escribió en su publicación en su cuenta de la red X.

    El canciller iraní además aprovechó en el texto de agradecer a sus homólogos de Omán “por haber hecho todos los arreglos necesarios” para llevar a cabo las negociaciones, si bien no detalló quién estará presente en esta nueva ronda.

    Se espera que las delegaciones estén encabezadas por el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, y por el propio titular de Exteriores iraní.

    Cabe recordar que en las últimas semanas han aumentado las amenazas a Teherán del presidente de EE.UU., Donald Trump, sobre un eventual ataque militar a la nación de Oriente Medio y ha insistido en las exigencias para que Irán abandone totalmente su programa nuclear y balístico.

    A lo anterior se suma el despliegue naval de la Marina estadounidense en la región, la cual este martes derribó un dron iraní que se aproximó a uno de sus portaaviones de forma “agresiva” en aguas del mar Arábigo.

    Más sobre:Estados UnidosIránSecretario de EstadoMarco RubioConversacionesMisilesAbbas AraqchiMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Marta Larraechea es ingresada a urgencia tras emergencia cardiaca

    A24 consigue los derechos de La masacre de Texas y prepara nueva serie sobre la franquicia

    Utilidades de Cenco Malls suben en 2025 impulsadas por las expansiones de sus activos

    Titular de megalínea Kimal-Lo Aguirre por liberación de predios: “Ojalá lleguemos a acuerdos con todos los propietarios”

    Qué traen y cuándo se estrenan las nuevas cintas de Chris Pratt, Ryan Reynolds y John Cena

    Prisión preventiva para imputado por homicidio frustrado en Valdivia: víctima fue atacada con un machete

    Lo más leído

    1.
    La Fiscalía Militar de Brasil pide la expulsión de Bolsonaro y otros altos cargos de las Fuerzas Armadas

    La Fiscalía Militar de Brasil pide la expulsión de Bolsonaro y otros altos cargos de las Fuerzas Armadas

    2.
    El concierto alternativo que el movimiento MAGA prepara para competir con el show de Bad Bunny en el Super Bowl

    El concierto alternativo que el movimiento MAGA prepara para competir con el show de Bad Bunny en el Super Bowl

    3.
    Fracasa alto al fuego negociado por Trump entre Rusia y Ucrania: Moscú ataca con drones y misiles a Kiev

    Fracasa alto al fuego negociado por Trump entre Rusia y Ucrania: Moscú ataca con drones y misiles a Kiev

    4.
    Petro afirma que Trump descartó el uso de sanciones tras reunión clave en la Casa Blanca

    Petro afirma que Trump descartó el uso de sanciones tras reunión clave en la Casa Blanca

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Estos son los mejores teléfonos flagship de 2025

    Estos son los mejores teléfonos flagship de 2025

    En qué comunas de la Región Metropolitana caerá lluvia hoy, según el tiempo

    En qué comunas de la Región Metropolitana caerá lluvia hoy, según el tiempo

    Qué se sabe del dron de Irán que fue derribado tras acercarse al portaaviones USS Abraham Lincoln de EEUU

    Qué se sabe del dron de Irán que fue derribado tras acercarse al portaaviones USS Abraham Lincoln de EEUU

    Servicios

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    SOAP 2026: ¿Dónde encontrar el Seguro Obligatorio más barato?

    SOAP 2026: ¿Dónde encontrar el Seguro Obligatorio más barato?

    Marta Larraechea es ingresada a urgencia tras emergencia cardiaca
    Chile

    Marta Larraechea es ingresada a urgencia tras emergencia cardiaca

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    Prisión preventiva para imputado por homicidio frustrado en Valdivia: víctima fue atacada con un machete

    Utilidades de Cenco Malls suben en 2025 impulsadas por las expansiones de sus activos
    Negocios

    Utilidades de Cenco Malls suben en 2025 impulsadas por las expansiones de sus activos

    Titular de megalínea Kimal-Lo Aguirre por liberación de predios: “Ojalá lleguemos a acuerdos con todos los propietarios”

    Equipos del ministro de Hacienda, Nicolás Grau, y su sucesor, Jorge Quiroz, se reúnen para el cambio de mando

    Cómo la NASA se prepara para el primer viaje a la Luna desde 1972
    Tendencias

    Cómo la NASA se prepara para el primer viaje a la Luna desde 1972

    Cómo ciudadanos de Kenia son atraídos con empleo a Rusia y luego enviados a la guerra en Ucrania, según reportes

    El mensaje del hijo de Nicolás Maduro, tras un mes de su captura

    Lautaro Pastrán en su presentación en Colo Colo: “El objetivo es ser campeón, pero como mínimo clasificar a la Libertadores”
    El Deportivo

    Lautaro Pastrán en su presentación en Colo Colo: “El objetivo es ser campeón, pero como mínimo clasificar a la Libertadores”

    “Lo respeto, pero no vengo a reemplazarlo”: Álvaro Madrid se desmarca de Esteban Pavez en su presentación en Colo Colo

    “No están las condiciones de seguridad”: Delegado Presidencial del Biobío justifica el rechazo al duelo entre Huachipato y la U

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”
    Tecnología

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Apple Music enciende la previa del Super Bowl LX con una experiencia inmersiva dedicada a Bad Bunny

    A la espera de GTA VI: 7 joyas de mundo abierto disponibles en PlayStation Plus para jugar ahora mismo

    A24 consigue los derechos de La masacre de Texas y prepara nueva serie sobre la franquicia
    Cultura y entretención

    A24 consigue los derechos de La masacre de Texas y prepara nueva serie sobre la franquicia

    Qué traen y cuándo se estrenan las nuevas cintas de Chris Pratt, Ryan Reynolds y John Cena

    “Un nuevo clásico nivel dios”, las primeras reacciones a Cumbres Borrascosas de Jacob Elordi y Margot Robbie

    Rubio dice que conversaciones con Teherán deben abordar el programa de misiles balísticos iraní
    Mundo

    Rubio dice que conversaciones con Teherán deben abordar el programa de misiles balísticos iraní

    Irán y Estados Unidos pactan abrir negociaciones nucleares en Omán

    El concierto alternativo que el movimiento MAGA prepara para competir con el show de Bad Bunny en el Super Bowl

    Mirada Paula: Acercar el oficio de chinchinera a la infancia
    Paula

    Mirada Paula: Acercar el oficio de chinchinera a la infancia

    Dip de queso de cabra con tomate deshidratado y albahaca

    Hablemos de amor: mi abuelo me escogió