    Rusia anuncia la toma de dos localidades en Sumi y Donetsk

    El Ministerio de Defensa ruso ha indicado en un comunicado que las ciudades tomadas por las fuerzas rusas son Pokrovka, en Sumi, y Minkovka, en Donetsk.

    Europa Press

    Las autoridades de Rusia han anunciado este lunes la toma de otras dos localidades de las provincias de Sumi y Donetsk, en el este de Ucrania, en el marco de la invasión del territorio, desatada a finales de febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

    El Ministerio de Defensa ruso ha indicado en un comunicado que las ciudades tomadas por las fuerzas rusas son Pokrovka, en Sumi, y Minkovka, en Donetsk.

    “Como resultado de la acción decisiva de las tropas rusas, el Grupo Norte ha liberado Pokrovka”, ha aseverado.

    Por su parte, el Grupo Sur ha sido el encargado de “liberar la ciudad de Minkovka” gracias a sus operaciones militares, tal y como ha detallado.

    Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en el este de Ucrania, si bien el epicentro de los progresos se sitúa en Donetsk. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.

