Sin favoritos claros, cardenales intensifican reuniones a 48 horas de inicio del cónclave

Los humores cambiantes del clima en Roma, que transita entre el sol y unas nubes amenazantes que adelantan lluvia para esta semana, también se repiten por estos días entre los cardenales reunidos en el Vaticano para elegir al sucesor del Papa Francisco. Tras más de una semana de congregaciones generales, donde se han abordado los problemas que afectan a la Iglesia católica y se ha intentado ir definiendo el identikit del futuro pontífice, todavía no hay nombres claros que reúnan el favoritismo de la mayoría de los 133 cardenales que entrarán el miércoles próximo a la Capilla Sixtina. “No hemos logrado descubrir lo que el Señor ha elegido”, comentó al diario italiano La Repubblica el arzobispo de Argel, Jean-Paul Vesco.

Esta imagen, difundida por la Oficina de Prensa, muestra los capelos de los cardenales en la Capilla Sixtina antes del inicio del cónclave en el Vaticano el 12 de marzo de 2013. Foto: AFP -

Un tema que preocupa, porque ayer culminó el periodo de nueve días en el que se celebran igual número de misas en honor al pontífice fallecido y el precónclave ingresó en tierra derecha. Quedan poco más de 48 horas para que se pronuncie el tradicional ¡extra omnes!, y los purpurados se encierren bajo la mirada de los frescos de Miguel Ángel. La última eucaristía en honor a Francisco fue presidida por el cardenal francés, nacido en Marrakesh, Dominique Mamberti, quien es además el protodiácono de la Iglesia católica, cargo que lo convertirá en el hombre que esta vez anuncie al mundo el nombre del nuevo Papa. La misa, realizada en la Basílica de San Pedro, fue concelebrada por los 200 cardenales ya presentes en Roma.

En su homilía el cardenal recordó que estuvo junto al Papa el día antes de su muerte, cuando apareció ante los fieles reunidos en la Plaza San Pedro y pronunció la bendición urbi et orbi que puso fin a las celebraciones de Semana Santa. “Estaba cerca de él el día de Pascua, en la logia de las bendiciones de esta Basílica”, relató, “testigo de su sufrimiento, pero también de su valentía y de su determinación”. En la prédica, Mamberti también recordó a Juan Pablo II y Benedicto XVI. Ambos son hoy los principales referentes de los cardenales críticos del pontificado de Bergoglio y que aspiran a que su sucesor reconduzca a la Iglesia por la senda de sus predecesores. Sus críticas se han escuchado con especial fuerza y en forma inédita en estos días.

La semana pasada, tanto el cardenal alemán Gerhard Muller como el italiano Bienamino Stella, considerado el principal impulsor del nombre de Pietro Parolin para suceder a Francisco, hicieron duras declaraciones contra Francisco. El primero cuestionó su estilo centralista en la toma de decisiones y deslizó críticas a cierto populismo del Papa argentino, mientras que Stella habló directamente de “confusión y caos” durante el reciente pontificado. Los dichos del cardenal italiano fueron parte de su presentación en las congregaciones generales. Si bien no es obligatorio que todos los cardenales hablen en estas reuniones, hay una alta demanda por intervenir, por lo que el decano Giovanni Battista Re pidió no extenderse más de cinco minutos.

Esta imagen, difundida por la Oficina de Prensa, muestra a los cardenales haciendo fila en la Capilla Sixtina para jurar sobre la Biblia que jamás revelarán los secretos de sus deliberaciones antes del inicio del cónclave en el Vaticano el 12 de marzo de 2013. Foto: AFP -

Solo el viernes pasado, según informó la sala de prensa del Vaticano, intervinieron más de 50 cardenales y varios más esperan hablar en los dos días que quedan antes de que se inicie el cónclave. Por ello, también se confirmó que hoy lunes los prelados tendrán jornada doble y habrá intervenciones durante la mañana, a partir de las 9.00 como en la tarde, desde las 17.00, y no se descarta que el martes suceda lo mismo. Lo habitual es que las presentaciones de los cardenales se extiendan solo durante la mañana, sin embargo, la gran cantidad de cardenales que conforman hoy el colegio cardenalicio y la demanda por hablar obligó a extender los encuentros. Además, varios no han respetado el límite de tiempo y otros han intervenido dos veces.

“Es justo que sea así, tenemos que confrontar las ideas sobre el futuro de la Iglesia”, dijo al diario La Repubblica el cardenal Fernando Filoni, prefecto emérito de la Congregación para la Evangelización. Según él, “son muchos todavía los que tienen que hablar”. Habría al menos otros 50 purpurados que aún no han tomado la palabra y que también desean intervenir. Todo ello da cuenta del clima de efervescencia que se vive por estos días entre los cardenales, muchos de los cuales, si bien insisten en que no será un cónclave largo —dos o tres días máximo, comentó el viernes un cardenal español—, no parece haber surgido aún un claro favorito. Ayer la prensa italiana sumó a la lista de cartas en ascenso al español Ángel Fernández Artime.

Mientras los cardenales siguen debatiendo antes de que se cumpla la fecha para iniciar el cónclave, ya se encuentran en Roma 131 de los 133 cardenales que participarán en la cita de la Capilla Sixtina. El serbio Vinko Pulijc —uno de los pocos cardenales electores creado por Juan Pablo II—, que inicialmente se había anunciado que no iría al cónclave por problemas de salud, ya está en Roma, aunque aún no hay claridad si entrará a la Sixtina o votará desde Santa Marta, como se especuló la semana pasada. Los dos purpurados que aún no llegan lo harían entre hoy lunes y el martes. Solo el español Antonio Cañizares y el keniano John Njue estarán ausentes.