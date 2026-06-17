SUSCRÍBETE 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Suiza desplegará 2.000 militares e impondrá restricciones aéreas para la firma del acuerdo entre Estados Unidos e Irán

    Las autoridades han señalado que la restricción aérea es "una medida necesaria para garantizar la seguridad del encuentro", que contará con la presencia de “altos cargos” de Estados Unidos, Irán, Pakistán y Qatar.

    Por 
    Europa Press
    Banderas de Irán y Estados Unidos. Foto: setav.org/archivo.

    Las autoridades de Suiza han anunciado este miércoles el despliegue de 2.000 militares y la imposición de restricciones aéreas en torno a la localidad de Burgenstock, a orillas del lago Lucerna, de cara a la ceremonia prevista este viernes para la firma del memorando de entendimiento alcanzado entre Estados Unidos e Irán.

    Así, ha resaltado que el despliegue de seguridad aprobado por el Consejo Federal “es parte de un servicio de asistencia para apoyar a las autoridades civiles”, antes de resaltar que “este despliegue es subsidiario y complementa las medidas de seguridad” ya planificadas por las autoridades locales.

    El Ejecutivo ha manifestado que las autoridades del cantón de Nidwalden han pedido “apoyo federal” de cara al acto, antes de especificar que estos 2.000 militares “apoyarán a la Policía cantonal de Nidwalden, en particular mediante tareas de protección de bienes, vigilancia, reconocimiento, transporte y logística”.

    Por otra parte, ha indicado que se impondrán “restricciones temporales” en el espacio aéreo en torno a Burgenstock, algo que ha descrito como “una medida necesaria para garantizar la seguridad del encuentro”, que contará con la presencia de “altos cargos” de Estados Unidos, Irán, Pakistán y Qatar.

    “Suiza está obligada a garantizar la protección de las personas amparadas por el Derecho Internacional”, ha dicho en un comunicado, en el que ha detallado que estas restricciones estarán en pie entre el 18 y el 20 de junio y se aplicarán en un radio de 46 kilómetros desde la montaña de Burgenstock.

    “En línea con su misión principal, la Fuerza Aérea suiza proporcionará vigilancia aérea y una mayor vigilancia del espacio aéreo”, ha zanjado, en el marco de los preparativos para la firma del citado documento, primer paso de cara al fin del conflicto abierto en Oriente Próximo por la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

    Pakistán, que ha ejercido labores de mediación, anunció el domingo un memorando de entendimiento entre Washington y Teherán --confirmado por ambas partes-- para poner fin a la guerra abierta en Oriente Próximo a causa de la citada ofensiva, iniciada en medio de negociaciones entre Estados Unidos e Irán para alcanzar un nuevo acuerdo nuclear.

    Las partes han confirmado que el viernes se celebrará en Suiza la firma del memorando de entendimiento, tras lo que se abrirá un proceso de 60 días para negociar los detalles de un acuerdo de paz definitivo, entre advertencias de Irán sobre los ataques de Israel contra Líbano, que considera como una violación de lo pactado con Washington.

    Más sobre:IránEstados UnidosAcuerdoSuiza

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Andrea Mejía, escritora colombiana: “Entre Rulfo y García Márquez se puede lograr una especie de equlibrio”

    Quesille llama a no adelantarse a “imputar” delitos en caso de niños haitianos y advierte que si se confirman la Defensoría podría intervenir

    Argentina y Perú disparan sus exportaciones a China y EE.UU., mientras Chile crece bajo el promedio regional

    La hora de la verdad: Tricel fija audiencia para zanjar destitución del gobernador Orrego tras requerimiento opositor

    Cámara de Diputados aprueba comisión investigadora por caso de niños haitianos

    Ministro Rabat defiende Registro Nacional de Vándalos y descarta “sesgo de clase”

    Lo más leído

    1.
    Incendio consume antigua propiedad en Alemania ligada a la familia del Presidente Kast

    Incendio consume antigua propiedad en Alemania ligada a la familia del Presidente Kast

    2.
    Irán insiste ante Rusia que Estados Unidos es “responsable” del cumplimiento del acuerdo también en Líbano

    Irán insiste ante Rusia que Estados Unidos es “responsable” del cumplimiento del acuerdo también en Líbano

    3.
    Acuerdo entre Washington y Teherán contemplaría fondo privado de US$300 mil millones para impulsar inversiones y reconstrucción económica de Irán

    Acuerdo entre Washington y Teherán contemplaría fondo privado de US$300 mil millones para impulsar inversiones y reconstrucción económica de Irán

    4.
    Termina el conteo de votos del Congreso bicameral en Perú y partidos alistan alianzas

    Termina el conteo de votos del Congreso bicameral en Perú y partidos alistan alianzas

    5.
    Condenan a cuatro años de cárcel a Eduardo Bolsonaro por solicitar ayuda estadounidense en el juicio contra su padre

    Condenan a cuatro años de cárcel a Eduardo Bolsonaro por solicitar ayuda estadounidense en el juicio contra su padre

    6.
    El “apoyo total” de Trump a De la Espriella: ¿qué suma y qué resta a la campaña del balotaje en Colombia?

    El “apoyo total” de Trump a De la Espriella: ¿qué suma y qué resta a la campaña del balotaje en Colombia?

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es el trastorno de compra compulsiva y cómo tratarlo, según una especialista

    Qué es el trastorno de compra compulsiva y cómo tratarlo, según una especialista

    ¿Quién ganará el Mundial 2026? Un algoritmo lo simuló 100.000 veces y tiene una respuesta

    ¿Quién ganará el Mundial 2026? Un algoritmo lo simuló 100.000 veces y tiene una respuesta

    La soledad de las piscinas de Hockney (un obituario)
    Paula

    La soledad de las piscinas de Hockney (un obituario)

    Soy oftalmólogo y esto es lo que dice la ciencia sobre los filtros de luz azul en los lentes

    Soy oftalmólogo y esto es lo que dice la ciencia sobre los filtros de luz azul en los lentes

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Ghana vs. Panamá en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Ghana vs. Panamá en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Inglaterra vs. Croacia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Inglaterra vs. Croacia en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Portugal vs. Congo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Portugal vs. Congo en TV y streaming

    Quesille llama a no adelantarse a “imputar” delitos en caso de niños haitianos y advierte que si se confirman la Defensoría podría intervenir
    Chile

    Quesille llama a no adelantarse a “imputar” delitos en caso de niños haitianos y advierte que si se confirman la Defensoría podría intervenir

    La hora de la verdad: Tricel fija audiencia para zanjar destitución del gobernador Orrego tras requerimiento opositor

    Cámara de Diputados aprueba comisión investigadora por caso de niños haitianos

    El incierto futuro de los actores de cine
    Negocios

    El incierto futuro de los actores de cine

    Argentina y Perú disparan sus exportaciones a China y EE.UU., mientras Chile crece bajo el promedio regional

    El dólar busca registrar su mayor racha de retrocesos en más de dos años a la espera de las señales de la Fed

    ¿Sirve suplementarse con vitamina C para evitar resfríos en el invierno? Esto responde un médico
    Tendencias

    ¿Sirve suplementarse con vitamina C para evitar resfríos en el invierno? Esto responde un médico

    Cómo tener más paciencia en situaciones estresantes de la vida cotidiana, según un experto

    Probabilidad de tormentas eléctricas, de arena y llovizna: el revuelto pronóstico para Chile en los próximos días

    La advertencia de histórico de Croacia: “A este equipo le puede faltar físico, hay jugadores que ya tienen cierta edad”
    El Deportivo

    La advertencia de histórico de Croacia: “A este equipo le puede faltar físico, hay jugadores que ya tienen cierta edad”

    El estreno de Portugal de Cristiano y un partidazo de Inglaterra y Croacia: quién juega este miércoles y quiénes transmiten

    Luís Boa Morte, cuarto con Portugal en Alemania 2006: “Somos uno de los favoritos; no veo puntos flacos en esta selección”

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados
    Tecnología

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    Andrea Mejía, escritora colombiana: “Entre Rulfo y García Márquez se puede lograr una especie de equlibrio”
    Cultura y entretención

    Andrea Mejía, escritora colombiana: “Entre Rulfo y García Márquez se puede lograr una especie de equlibrio”

    La escritora argentina Paula Klein gana el Premio Lumen de novela 2026

    La actriz Kelly Reilly y la exitosa nueva vida de Yellowstone: “Beth y yo somos animales muy diferentes”

    Suiza desplegará 2.000 militares e impondrá restricciones aéreas para la firma del acuerdo entre Estados Unidos e Irán
    Mundo

    Suiza desplegará 2.000 militares e impondrá restricciones aéreas para la firma del acuerdo entre Estados Unidos e Irán

    El “apoyo total” de Trump a De la Espriella: ¿qué suma y qué resta a la campaña del balotaje en Colombia?

    Irán insiste ante Rusia que Estados Unidos es “responsable” del cumplimiento del acuerdo también en Líbano

    Hablemos de amor: una enfermedad y el valor del pensamiento crítico
    Paula

    Hablemos de amor: una enfermedad y el valor del pensamiento crítico

    La soledad de las piscinas de Hockney (un obituario)

    El papel de la melatonina durante la menopausia