SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Tribunal español rechaza recursos y confirma procesamiento de hermano de Pedro Sánchez por prevaricación y tráfico de influencias

El músico habría sido contratado en un trabajo de coordinador cultural, cargo que habría sido diseñado para él y sus “exclusivas preferencias personales”.

Bastián DíazPor 
Bastián Díaz
David Sánchez a la salida de la Audiencia de Badajoz. Foto: Archivo

Desde Extremadura aparece un nuevo flanco en las acusaciones que vienen enfrentando los familiares de Pedro Sánchez: siempre de la mano de la organización “Manos Limpias”, y también, esta vez, con muchos problemas para probar lo que se imputa. Este martes, en la Audiencia de Badajoz, desestimaron un recurso para detener un procesamiento contra David Sánchez, el hermano del presidente del gobierno español, confirmando así que en las próximas semanas el músico estará en el banquillo.

Esto, ya que se le acusa de prevaricación administrativa y tráfico de influencias al hermano de Sánchez, que fue contratado en la Diputación de Badajoz como coordinador cultural. Esto, porque el músico habría sido fichado por el presidente socialista de la diputación, en un momento en que Pedro Sánchez ya era presidente del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

David Sánchez a la salida de la Audiencia de Badajoz. Foto: Archivo

La decisión de investigar ocurre luego de que la Fiscalía se opusiera, ya que la causa se sustentaba “únicamente en conjeturas”: las acusaciones se basaban en lo indicado por la organización Manos Limpias, y otras personas del ámbito de la ultra derecha, del Partido Popular (PP) y de Vox. En mayo pasado, la agrupación había pedido que se impusiera a David Sánchez y a Miguel Gallardo, presidente del PSOE en Extremadura, tres años de cárcel cada uno.

La acusación contra el hermano de Pedro Sánchez se inscribió en mayo de 2024, con la denuncia de Manos Limpias. Ahí, acusaban a David Sánchez de no acudir a su puesto de trabajo como coordinador de conservatorios, ni realizar sus funciones asignadas, e incluso de residir en Portugal para no pagar impuestos en España, además de poseer un patrimonio de dos millones de euros, desproporcionado para su sueldo.

Sin embargo, un poco después la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, respaldada por la entidad financiera donde el hermano de Sánchez tiene depositada acciones, descartó el supuesto enriquecimiento ilícito. Finalmente, la propia jueza concluyó que tampoco existía ningún delito fiscal.

La misma magistrada, no obstante, habría abierto otras investigaciones judiciales, tras supuestamente encontrar una contratación irregular de un extrabajador de La Moncloa, amigo de David Sánchez. El último documento emitido por aquella instancia señala la existencia de “indicios” de que “David Sánchez Pérez-Castejón, teniendo conocimiento previo de que el Puesto de Coordinador de las Actividades de los Conservatorios se había creado para él, se presentó a la convocatoria e hizo la entrevista para simular la legalidad formal del procedimiento, siendo el principal beneficiario del mismo”.

Pedro Sánchez junto a su esposa Begoña Gómez en Donostia. Foto: Archivo Vincent West

Así, el documento señala que respecto al delito de prevaricación, habría “falta de una explicación mínimamente verosímil” por parte de los investigados sobre la forma en que el hermano de Sánchez conoció la publicación de las bases del puesto. Por la parte del delito de tráfico de influencias, la Audiencia Provincial reitera la existencia de indicios para confirmar esa “influencia y prevalencia” que exige el tipo con la finalidad de conseguir un beneficio, teniendo en cuenta que David Sánchez pudo adaptar el puesto a sus preferencias personales.

Frente a esta situación, la presidenta de la Comunidad de Madrid, la opositora Isabel Díaz Ayuso, aseguró que “los escándalos tienen el tamaño que le conviene”, espetándole al PSOE en tener estas situaciones de corrupción. Al mismo tiempo, considerando la persecución judicial de delitos de su pareja, Alberto González Amador, Ayuso insinuó que La Moncloa intenta tapar el impacto de las investigaciones al entorno del presidente del gobierno con este otro caso: “Siempre hay algo parejo, es como un espejo”.

“Será muy atractivo mediáticamente, pero no puedo decir nada más”, indicó la líder en Madrid, señalando que el gobierno “enreda y controla” portadas y tertulias, para que el caso de su pareja pese más que los casos alrededor de Sánchez. Esto, considerando que ya el líder socialista tendría “tres frentes abiertos”: el de la cúpula del PSOE, el de su esposa y el de su hermano, aunque los últimos no tienen tanta base como el primero.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en Madrid. Foto: Archivo Carlos Luján - Europa Press

Desde el Congreso, las portavoz del PP, Ester Muñoz, se refirió a la decisión de la Audiencia de investigar a David Sánchez, asegurando que “cualquier gobierno” dimitiría inmediatamente en un caso similar. “Ya no es una jueza, no es un juicio prospectivo, ya no es lawfare. Su hermano está procesado por tráfico de influencias y prevaricación. Es algo inaudito, en cualquier democracia de nuestro entorno supondría la inmediata caída del gobierno”, sentenció en una conferencia de prensa.

“Los chanchullos de la familia de Sánchez están en los tribunales, el hermano del presidente del gobierno está en los tribunales, ahora hay que saber si es verdad que vivía en La Moncloa escondido con su domicilio fiscal registrado en Portugal, donde tributaba, en lugar de en España”, recordó Muñoz.

Desde el gobierno, la portavoz Pilar Alegría se refirió a la decisión del tribunal con un sencillo: “Respeto. Máximo respeto”. A su parecer, en la administración tienen “toda la confianza en que la verdad se abra camino y ponga las cuestiones en su sitio” en el transcurso del juicio.

Por su parte, el portavoz del PSOE en el Congreso de Diputados, Patxi López, se refirió al momento en que ocurre esta decisión, asegurando “lo curioso” de que coincida con el juicio a la pareja de Díaz Ayuso. “Una vez más es curioso cuando se produce. Cuando hay alguien del PP en apuros sale alguien a encausar en base a bulos a alguien del PSOE”, aseguró.

Más sobre:EspañaPedro SánchezMundoPSOEPPCorrupción

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Orrego presenta contestación ante el Tricel: texto de 221 páginas rebate punto por punto requerimiento de destitución

Presidente de Polonia dice ante la ONU estar “preparado” para la defensa del territorio tras violación del espacio aéreo de drones rusos

Próximo secretario general de la ONU: un cargo donde las mujeres corren como favoritas

Subsecretaria de RR.EE. releva apoyo internacional a candidatura de Bachelet: “Hemos recibido muchas manifestaciones de interés”

Boric anuncia postulación de Bachelet a la Secretaría General de la ONU

Resultados de canales de TV: TVN, CHV y Canal 13 recortan pérdidas, Mega sigue ganando y otros dos sorprenden

Lo más leído

1.
La mitad de los migrantes con empleo en Chile son venezolanos y la mayoría trabaja en el comercio

La mitad de los migrantes con empleo en Chile son venezolanos y la mayoría trabaja en el comercio

2.
El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

3.
Villalobos se queda sin vacaciones en Costa Rica: Corte de Santiago revoca permiso del general (r) acusado por fraude

Villalobos se queda sin vacaciones en Costa Rica: Corte de Santiago revoca permiso del general (r) acusado por fraude

4.
SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo 5,1 percibido en regiones de Los Ríos y Los Lagos

SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo 5,1 percibido en regiones de Los Ríos y Los Lagos

5.
Sin presentar estudios concluyentes: Trump vincula consumo de paracetamol durante el embarazo con el autismo

Sin presentar estudios concluyentes: Trump vincula consumo de paracetamol durante el embarazo con el autismo

Portada del dia

Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cómo es el entrenamiento militar de civiles en Venezuela que Maduro ordenó para responder a las “amenazas” de EEUU

Cómo es el entrenamiento militar de civiles en Venezuela que Maduro ordenó para responder a las “amenazas” de EEUU

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Esta es la empresa que hará posible que TikTok pueda seguirse utilizando en EE.UU.

Esta es la empresa que hará posible que TikTok pueda seguirse utilizando en EE.UU.

Servicios

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Hasta cuándo hay plazo para pagar la tercera cuota de las contribuciones

Hasta cuándo hay plazo para pagar la tercera cuota de las contribuciones

A qué hora y dónde ver a Alexis Sánchez por el partido de Sevilla vs. Villarreal en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Alexis Sánchez por el partido de Sevilla vs. Villarreal en TV y streaming

Orrego presenta contestación ante el Tricel: texto de 221 páginas rebate punto por punto requerimiento de destitución
Chile

Orrego presenta contestación ante el Tricel: texto de 221 páginas rebate punto por punto requerimiento de destitución

Presidente de Polonia dice ante la ONU estar “preparado” para la defensa del territorio tras violación del espacio aéreo de drones rusos

Próximo secretario general de la ONU: un cargo donde las mujeres corren como favoritas

Resultados de canales de TV: TVN, CHV y Canal 13 recortan pérdidas, Mega sigue ganando y otros dos sorprenden
Negocios

Resultados de canales de TV: TVN, CHV y Canal 13 recortan pérdidas, Mega sigue ganando y otros dos sorprenden

BCG: Medios de pago en Chile subirán a un ritmo de 8% anual y en América Latina crecerán al doble que el mundo

Casi 14 mil subsidios a la tasa para compra de viviendas nuevas ya han sido aprobados por bancos y solicitudes siguen subiendo

Esta es la empresa que hará posible que TikTok pueda seguirse utilizando en EE.UU.
Tendencias

Esta es la empresa que hará posible que TikTok pueda seguirse utilizando en EE.UU.

Cómo es el entrenamiento militar de civiles en Venezuela que Maduro ordenó para responder a las “amenazas” de EEUU

Qué es la leucovorina, el medicamento que podría tratar el autismo, según Estados Unidos

Sevilla de Sánchez y Suazo no puede ante Villarreal y pierde como local en un partido increíble
El Deportivo

Sevilla de Sánchez y Suazo no puede ante Villarreal y pierde como local en un partido increíble

Repasa la caída en casa del Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo ante Villarreal

Dónde y a qué hora ver a Palmeiras vs. River Plate por la Copa Libertadores

Tendrá 6 sedes y 11 días de actividades: así será la XXIII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile
Finde

Tendrá 6 sedes y 11 días de actividades: así será la XXIII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile

Pedro Aznar en el Teatro Municipal de Las Condes: los detalles de sus tres presentaciones

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

La Casa de los Espíritus confirma su estreno y libera nuevas imágenes
Cultura y entretención

La Casa de los Espíritus confirma su estreno y libera nuevas imágenes

Muere a los 87 años la emblemática actriz Claudia Cardinale, icono del cine italiano

“NINA”: Llega a Teatro UC obra estrenada hace casi un siglo que aborda la reivindicación de la mujer

Tribunal español rechaza recursos y confirma procesamiento de hermano de Pedro Sánchez por prevaricación y tráfico de influencias
Mundo

Tribunal español rechaza recursos y confirma procesamiento de hermano de Pedro Sánchez por prevaricación y tráfico de influencias

Trump se reúne con Milei y le entrega fuerte apoyo: “Tiene mi respaldo completo y total para su reelección”

Trump afirma que ahora cree que Ucrania puede recuperar todo el territorio perdido ante Rusia

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición
Paula

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición

Hablemos de amor: el abuso de mi psicólogo

La tasación de los cuidados: ¿cómo se mide en dinero el trabajo de cuidar?