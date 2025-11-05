Trump achaca las derrotas electorales republicanas al “shutdown” y arremete contra los demócratas

El presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump en una recepción en el Salón Este de la Casa Blanca, el 14 de junio de 2025. Foto: Casa Blanca/Andrea Hanks

“Anoche (martes), como saben, no se esperaba una victoria. Fueron zonas muy demócratas, pero no creo que haya sido bueno para los republicanos. De hecho, no creo que haya sido bueno para nadie. Pero tuvimos una noche interesante y aprendimos mucho”, dijo Donald Trump en una reunión ante senadores de su partido en la Casa Blanca.

“Creo que si leen las encuestas, el cierre del gobierno fue un factor negativo importante para los republicanos, y dicen que el hecho de que yo no estuviera en la boleta electoral fue el factor más determinante", reiteró Trump, quien volvió a culpar a los demócratas de la paralización federal (“shutdown”).

Además de vincularlo con las derrotas republicanas en las elecciones locales del martes, Trump afirmó que el cierre del gobierno en curso está afectando al mercado de valores, así como a las aerolíneas y a los beneficios alimentarios SNAP para los estadounidenses de bajos ingresos.

Trump culpó a los demócratas “kamikaze” por el cierre del gobierno, ahora el más largo en la historia de Estados Unidos, que superó el récord de 35 días establecido durante su primer mandato.

“Acabo de regresar de Japón”, sostuvo el mandatario. “Hablé sobre los pilotos kamikaze. Creo que estos tipos son kamikaze. Derribarán al país si tienen que hacerlo”, aseguró.

Durante el desayuno de trabajo, Trump volvió a abogar por la eliminación del bloqueo parlamentario, conocido como filibusterismo, una medida legislativa que acabaría con normas del Senado de larga data para facilitar que la mayoría apruebe leyes a toda prisa.

“Trump no estaba en la papeleta y el cierre del gobierno fueron las dos razones por la que los republicanos perdieron las elecciones esta noche (martes), de acuerdo con los analistas electorales”, había indicado Trump previamente una publicación en la red social Truth escrita en mayúsculas.

Demócratas “kamikazes”

Trump habló sobre las contiendas por las gobernaciones de Virginia y Nueva Jersey, donde ganaron por amplio margen las demócratas Abigail Spanberger y Mikie Sherrill. Además, Zohran Mamdani hizo historia al ser el primer musulmán y la persona más joven en ser elegida como alcalde de Nueva York.

A eso se añadió, el contundente apoyo al plan demócrata de redistribuir el mapa electoral de California en busca de más escaños legislativos para ese partido. La medida opositora tiene lugar tras iniciativas similares en estados dominados por republicanos, que quieren dar ventaja a su formación.

Zohran Mamdani hizo historia al ser el primer musulmán y la persona más joven en ser elegida como alcalde de Nueva York. Foto: Archivo MICHAEL M. SANTIAGO

Trump, que ya había reconocido la derrota republicana el mismo martes, advirtió que analizará los resultados electorales y su relación con el cierre del gobierno. En ese sentido, el presidente calificó a la oposición de “kamikazes” y afirmó que, aunque “es totalmente su culpa”, no cree que se les “esté culpando como merecen”.

“Este es oficialmente el cierre más largo en la historia de Estados Unidos. Los demócratas radicales en el Senado no han mostrado ningún interés en reabrir el gobierno, y no creo que actúen pronto”, añadió.

La mayoría republicana en la Cámara Alta necesita al menos siete votos de la oposición para aprobar una propuesta que financiaría temporalmente el gobierno en lo que continúan las negociaciones.

Los demócratas, por su parte, condicionan ese apoyo a la extensión de los subsidios al programa sanitario Obamacare.