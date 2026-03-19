Trump advierte a Irán con destruir planta de gas que comparte con Qatar si vuelve a atacar a las instalaciones que dependen de Doha
El republicano sostuvo el país árabe no tuvo participación en la ofensiva y que de recibir una nueva agresión "destruirá por completo el yacimiento de South Pars con una potencia sin precedentes para Irán".
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este miércoles a Irán con destruir completamente la planta de gas South Pars -que gestiona de manera compartida con Qatar-, en caso de que Teherán vuelva a atacar la parte de este complejo que depende del país árabe.
De acuerdo con Trump, la ofensiva de Teherán se dio luego de que Israel “enfadado por lo que ocurre en Medio Oriente” atacara parte de las instalaciones en suelo iraní, lo que ocurrió sin el conocimiento de Washington ni de Doha.
Y en este sentido, Trump prometió que “Israel no volverá a atacar el campo de gas South Pars”, aunque amenazó con destruirlo si Irán vuelve a atacar “a un país inocente”, después de que Teherán tomara represalias por el bombardeo israelí lanzando misiles contra el complejo de gas natural licuado (GNL) de Ras Lafan, en Qatar.
La amenaza del republicano fue compartida a través de su red Truth Social, donde señaló que “Israel atacó violentamente una importante instalación conocida como el yacimiento de gas de South Pars en Irán. Solo una pequeña parte del yacimiento resultó afectada”.
En esa línea, aseguró que Estados Unidos “desconocía por completo” este ataque, y que Qatar no “tuvo ninguna participación, ni sospechaba que iba a ocurrir”.
El republicano narró que, tras los ataques de Israel, Irán atacó a Qatar, ya que “desconocía este hecho y cualquier otro dato relevante”.
Asi, Trump comprometió que Jerusalén no volverá atacar este yacimiento de South Pars, el cual calificó “de vital importancia y valor”.
Sin embargo, también advirtió que el funcionamiento del lugar, depende “a menos que Irán, imprudentemente, decida atacar a un país inocente, en este caso Qatar”, afirmó el inquilino de la Casa Blanca.
En caso de un nuevo ataque a Qatar, Trump amenazó que “Estados Unidos, con o sin la ayuda o el consentimiento de Israel, destruirá por completo el yacimiento de South Pars con una potencia sin precedentes para Irán".
Trump sostuvo que “no quiero autorizar este nivel de violencia y destrucción debido a las consecuencias a largo plazo que tendrá para el futuro de Irán, pero si la planta de GNL de Qatar vuelve a ser atacada, no dudaré en hacerlo”.
Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo.
