Trump advierte a Irán que su próximo líder supremo “no durará mucho” si no tiene el apoyo de EE.UU.

Trump advierte a Irán que su próximo líder supremo “no durará mucho” si es que no tiene el apoyo de los Estados Unidos

El presidente Donald Trump advirtió este domingo que el próximo líder de Irán “no durará mucho” si es que no cuenta con el beneplácito de los Estados Unidos.

Las declaraciones del mandatario surgen luego de que, este domingo, desde la Asamblea de Expertos de Irán informaran que ya habrían decidido al próximo sucesor del ayatolá Ali Jamenei, asesinado la semana pasada tras un ataque militar de Israel en conjunto a Estados Unidos.

“ Va a tener que recibir nuestra aprobación. Si eso no ocurre, no va a durar mucho ”, advirtió este domingo Trump en una entrevista con la cadena ABC en Estados Unidos.

“Lo que queremos es asegurarnos de que no tenemos que volver a ocuparnos de Irán cada diez años, cuando yo no esté, para repetir lo mismo o permitir que se hagan con un arma nuclear”, explicó durante la entrevista el mandatario.

Por otro lado, consultado por el medio antes mencionado sobre si aceptaría a un líder vinculado al círculo de Jamenei, declaró: “Lo haría. Si escogieron un buen líder, lo haría. Hay muchas personas calificadas para ello.

Además, Trump señaló que Irán estaba planificando tomarse todo Medio Oriente, hecho que habría conseguido frenar.

“Son un tigre de papel. Ellos no lo eran hace una semana, te digo. Pensaban atacar, su plan era atacar todo Medio Oriente, tomar todo Medio Oriente”, señaló al respecto.