    Crisis en el Estrecho de Ormuz obliga a Kuwait a reducir producción mientras el petróleo registra histórica alza semanal

    La disrupción del transporte marítimo impulsó un alza histórica en los precios del petróleo, mientras analistas advierten que los recortes de producción podrían superar los 4 millones de barriles diarios si la ruta permanece cerrada.

    David Nogales 
    David Nogales
    Qué pasó con Kuwait y el petróleo por guerra en Medio Oriente

    La interrupción del tránsito de petroleros en el Golfo Pérsico comenzó a impactar la producción de crudo en Medio Oriente. Kuwait informó este sábado que redujo su producción y su capacidad de refinación debido a que los buques no pueden atravesar el Golfo Pérsico ante amenazas de Irán.

    El gobierno del país árabe señaló que el recorte es una “medida de precaución” que será “revisada a medida que evolucione la situación”, aunque no precisó cuántos barriles diarios dejó de producir. Kuwait es el quinto mayor productor de la OPEP y en enero registró una producción cercana a 2,6 millones de barriles por día.

    La estatal Kuwait Petroleum Corporation indicó que “permanece totalmente preparada para restablecer los niveles de producción una vez que las condiciones lo permitan”.

    La interrupción del transporte marítimo ocurre en medio de una fuerte escalada en los precios del crudo. Esta semana el petróleo subió cerca de 35%, luego de que la guerra con Irán provocara una disrupción relevante en el suministro energético global.

    ANGUS MORDANT

    Los petroleros dejaron de transitar por el estratégico Estrecho de Ormuz ante el temor de ataques iraníes.

    El estrecho es la única vía de entrada y salida del Golfo Pérsico y por él se exporta cerca del 20% del consumo mundial de petróleo. Los productores árabes del Golfo, como Kuwait, dependen de esta ruta para enviar su producción al exterior.

    La paralización del transporte está provocando una acumulación de crudo en la región. Sin capacidad para despachar los barriles, los países productores se ven obligados a reducir la extracción cuando se agotan los espacios de almacenamiento. Irak ya recortó 1,5 millones de barriles diarios debido a la falta de capacidad de almacenamiento, según informaron funcionarios iraquíes a Reuters.

    “El mercado está pasando de valorar un riesgo geopolítico puro a lidiar con una interrupción operativa tangible”, afirmó Natasha Kaneva, jefa de investigación global de materias primas de JPMorgan, en una nota enviada a clientes el viernes, en declaraciones que recoge CNBC.

    Richard Carson

    Kaneva advirtió previamente que los países del Golfo podrían agotar su capacidad de almacenamiento y detener la producción si la guerra entre Estados Unidos e Irán se extiende por más de tres semanas. En ese escenario, el precio del crudo Brent podría superar los US$100 por barril.

    JPMorgan estima que los recortes de producción podrían superar los 4 millones de barriles diarios hacia fines de la próxima semana si el Estrecho de Ormuz permanece cerrado.

    En los mercados, el petróleo registró el mayor avance semanal de su historia en el comercio de futuros. El Brent subió 8,52%, equivalente a US$7,28, para cerrar en US$92,69 por barril, mientras que el WTI avanzó 12,21%, o US$9,89, hasta US$90,90.

    En términos semanales, el crudo estadounidense se disparó 35,63%, el mayor incremento desde que existe el contrato de futuros en 1983. El Brent, en tanto, avanzó 28%, su mayor alza semanal desde abril de 2020.

    El conflicto también ha afectado el suministro mundial de gas natural. Qatar suspendió el lunes la producción de gas natural licuado (GNL) tras ataques de Irán. Cerca del 20% de las exportaciones globales de GNL provienen de ese país.

    El GNL es gas natural enfriado hasta estado líquido para ser transportado en buques y exportado a distintos mercados, donde se utiliza principalmente para la generación eléctrica y la calefacción doméstica.

    Más sobre:PetróleoCrudoEnergíaEstrecho de OrmuzIránMedio OrienteKuwait

