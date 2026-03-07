Inflación en 12 meses retrocede a 2,4%, pero expertos advierten por efecto del alza del petróleo

La inflación sorprendió positivamente este viernes. El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero tuvo una nula variación, ubicándose por debajo de las expectativas del mercado que estaban en 0,2%.

Con ese registro, los precios acumulan un avance de 0,4% entre enero y febrero, mientras que en 12 meses nuevamente su variación se desaceleró, pasando de 2,8% a 2,4% y ubicándose por debajo de la meta del Banco Central (BC) de 3%. Se trata, además, de su menor nivel desde agosto de 2020.

De acuerdo al INE, una de las divisiones que tuvo la mayor incidencia a la baja fue vivienda y servicios básicos (-0,4%), con un aporte de -0,081pp. Y en esa división, el producto que más pesó en la reducción de precios fue suministro de electricidad, con una caída de 1,7% y una incidencia de -0,059pp. De acuerdo a los expertos, esta baja se explica por las compensaciones a la baja en las tarifas eléctricas. Otro producto que tuvo una alta incidencia fue gastos comunes (-2,7%), con -0,040pp.

Como contrapartida, la división que más aportó al alza fue vestuario y calzado, que anotó aumentos mensuales en tres de sus cuatro clases. La más importante fue vestuario (3,2%), que incidió en 0,046pp., mientras que calzado (1,0%) contribuyó con 0,009pp.

Y como producto, la mayor incidencia la tuvo el pasaje de transporte en bus interurbano, que anotó un incremento mensual de 18,5%, aportando 0,060pp. La carne de vacuno, en tanto, registró un alza mensual de 1,5%, con una incidencia de 0,035pp. y una variación acumulada de 2% en lo que va del año.

Pero este buen inicio de 2026 de la inflación podría verse nuevamente empañado por un shock externo de oferta: el conflicto bélico que estalló hace una semana en Medio Oriente amenaza con estropear otra vez la permanencia de los precios en la meta de 3% del ente rector.

Santiago, 26 mayo 2022. Autoridades anunciaron la baja en el precio de la parafina pero no de las bencinas. Los combustibles siguen al alza en Chile. Marcelo Hernandez/Aton Chile MARCELO HERNANDEZ/ATONCHILE

Por el momento, los expertos ven un impacto acotado y circunscrito, principalmente, al segundo trimestre. Pero todo esto está sujeto a la extensión de la guerra, por lo que el efecto final se irá analizando día a día. Al respecto, ya hay voces que anticipan que este podría ser mayor al que se esperaba inicialmente, dado que la duración del conflicto podría superar las tres semanas.

En este sentido, el aumento que ha tenido el precio del petróleo es el principal factor de riesgo, considerando que tiene incidencia directa en el valor de las bencinas. Así, el WTI, que sirve de referencia para Chile, se cotizaba al cierre de esta edición en US$ 87,7, con fuerte alza de 8,2% respecto a la sesión previa. Con este resultado, el barril que se transa en Nueva York acumula un salto de 31,7% en estos primeros cinco días. En el mismo lapso, el petróleo Brent suma un incremento de 24% y al cierre de esta edición se situaba en niveles no vistos desde octubre de 2023.

El otro factor que ha tenido una fuerte evolución alcista es el dólar. En la semana tuvo una subida de 6,67% alcanzando un valor cercano a los $930, siendo este su mayor nivel desde diciembre de 2025.

Incertidumbre

Entre los economistas, ya hay algunos que están elevando sus proyecciones de IPC para marzo y abril. Uno de ellos es Felipe Alarcón, de Euroamerica, quien señala que “estamos subiendo nuestra estimación de marzo de 0,4% a 0,55% y de abril de 0,22% a 0,34%”, y por lo mismo, anticipa que el mayor impacto se verá en el segundo trimestre. Además, bajo este nuevo escenario, subió su proyección desde 2,8% a 3,2% para el cierre de 2026.

Alejandro Fernández, economista de Gemines consultores, dice que en “el caso de los combustibles el traspaso es inmediato. En el del tipo de cambio depende de cuánto suba y de si se sostiene claramente por arriba del nivel de enero-febrero, pero definitivamente se va a notar en el segundo trimestre y, en alguna medida, también en marzo”.

Santiago 15 de febrero de 2024 Fotografias referenciares del Dolar. Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

Patricio Ramírez, coordinador del Observatorio Económico Social Universidad de La Frontera, entrega otra mirada al traspaso en los precios locales. Si bien señala que el principal canal de transmisión hacia la inflación chilena es el precio del petróleo, “esto podría generar presiones al alza en IPC de marzo o abril. Pero la cadena sigue, al ser el combustible un insumo y costo de otros bienes y servicios, se puede esperar alzas por ejemplo en transporte y logística, lo que a su vez impactaría en precios finales de bienes como alimentos y otros que requieren de distribución”.

Mientras que Sergio Lehmann, economista jefe de Bci, prevé que “debido al incremento en el precio del petróleo, y su consiguiente impacto en gasolinas, vemos una décima de mayor inflación en marzo y abril”.

Para esos meses espera un alza de 0,5% y 0,3%, respectivamente. Sin embargo, Lehmann afirma que “el conflicto, aunque se prolongaría por algunas semanas, sería transitorio. Eso llevaría a alguna reversión en los precios de combustibles. De cualquier manera, hemos revisado ligeramente nuestra proyección de inflación a fin de año, y la situamos en 2,9% anual”.

Nathan Pincheira, economista jefe de Fynsa, subraya que el efecto “se vería reflejado en marzo y abril con una incidencia de entre 0,2 a 0,3 puntos porcentuales en los dos meses sumados, lo que dejaría el IPC para esos meses en 0,5% y 0,4% respectivamente”.

Valentina Apablaza, economista del OCEC-UDP, plantea que por el momento “anticipamos un impacto acotado del conflicto entre EE.UU. e Irán en el IPC, que se verá reflejado principalmente vía un alza del componente energético y en menor medida vía precios de productos importados”. En concreto, estima “un impacto que no supere los 0,1-0,2 puntos porcentuales adicionales a la variación mensual proyectada previo al conflicto para el mes de marzo, que sería de 0,6%”.

En Scotiabank mencionan que “los riesgos inflacionarios desde el escenario internacional son significativos y podrían inyectar inflación volátil durante todo el primer semestre, principalmente a través de aumentos en precios de combustibles”.

Dado este nuevo escenario de mayor incertidumbre, va tomando fuerza la visión de que el BC mantenga la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 4,75% este mes, a la espera de mayor información sobre el escenario internacional y su impacto en la economía chilena.

“Estimamos que el BC no recortará la Tasa de Política Monetaria en la reunión de marzo, reevaluando la decisión en abril, siempre que exista mayor claridad respecto de la duración e intensidad del conflicto y su impacto en los precios energéticos y efectos de segunda vuelta”, señalan en Santander.

Misma visión entrega el análisis de Coopeuch, quienes argumentan que “de mantenerse o elevarse las tensiones de cara a la RPM de marzo, el BC mostraría cautela, manteniendo la TPM en 4,5%, a la espera de mayor información sobre la evolución de la inflación”.P