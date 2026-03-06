SUSCRÍBETE
    Precios del petróleo vuelven a dispararse y Qatar advierte sobre posible detención de los envíos en “cuestión de días”

    El crudo WTI que sirve de referencia para Chile acumula un salto de más de 32% en estos cinco días de la semana.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    En cuánto está el precio del petróleo hoy Andres Perez

    Los precios del petróleo subían la mañana de este viernes mientras los inversionistas continúan evaluando el impacto de la guerra entre Estados Unidos e Irán sobre los mercados energéticos globales.

    El crudo Brent de referencia para Europa avanzaba 4,5% hasta US$89,23 por barril, alcanzando un nuevo máximo de 52 semanas y niveles no vistos en casi dos años.

    En paralelo, los futuros del West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos subían 6,3% hasta US$ 86,06, su nivel más alto desde abril de 2024, de acuerdo a los registros de Tradingview.

    Con este resultado, el crudo que sirve de referencia para Chile acumula un salto de más de 32% en estos cinco días de la semana.

    Precios del petróleo vuelven a dispararse y Qatar advierte sobre posible detención de los envíos en “cuestión de días”

    Durante la noche, los precios registraron una breve caída mientras el mercado continuaba evaluando el efecto del conflicto sobre el suministro global de energía.

    Con el avance de esta semana, el crudo se encamina a registrar su mayor alza semanal desde la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania a comienzos de 2022.

    En cuánto está el precio del petróleo hoy ANGUS MORDANT

    El repunte ocurre mientras el enfrentamiento entre Washington y Teherán se extiende por Medio Oriente, afectando la producción energética y reduciendo casi por completo el tránsito en el Estrecho de Ormuz, una ruta clave para el transporte de petróleo.

    Atención al suministro de petróleo

    En ese contexto, el Financial Times informó que el ministro de Energía de Qatar advirtió que la guerra en la región podría llevar a los exportadores del Golfo a detener los envíos “en cuestión de días”.

    Saad al-Kaabi señaló al medio que el precio del crudo podría alcanzar los US$150 por barril en las próximas semanas si los petroleros no logran atravesar el Estrecho de Ormuz.

    Los precios también reaccionaron a noticias provenientes de Estados Unidos, reporta CNBC.

    Durante la noche retrocedieron momentáneamente luego de que Washington otorgara una exención de 30 días a India —tercer mayor importador de petróleo del mundo— para reanudar compras de crudo ruso. Previamente, el país había enfrentado aranceles “de penalización” de 25% por adquirir petróleo ruso, los que fueron retirados el mes pasado.

    En cuánto está el precio del petróleo hoy -

    El retroceso también se produjo tras un reporte de la agencia Reuters, que citó a un funcionario de la Casa Blanca, según el cual el Departamento del Tesoro evalúa anunciar medidas para contener el alza de los precios de la energía, incluyendo eventuales intervenciones en el mercado de futuros del petróleo.

    El conflicto entre Irán y Estados Unidos entró este viernes en su séptimo día. En una conferencia de prensa realizada ayer, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, afirmó que Estados Unidos “recién ha comenzado a luchar”.

    “Irán espera que no podamos sostener esto, lo que es un error de cálculo muy grave”, dijo a periodistas.

    “No hay escasez de voluntad estadounidense… Si creen que ya han visto algo, esperen. La cantidad de poder de combate que sigue llegando y que podremos proyectar sobre Irán es múltiple de lo que es ahora”.

    En medio del debate sobre el impacto económico del encarecimiento de la energía, Atakan Bakiskan, economista jefe para Estados Unidos en Berenberg, sostuvo que un aumento del precio de la energía podría tener efectos mixtos sobre la inflación.

    “Obviamente, un mayor precio de la energía empuja mecánicamente al alza la inflación general medida por el IPC”, dijo en el programa Squawk Box Europe de CNBC.

    Sin embargo, añadió que el encarecimiento del combustible reduce el poder adquisitivo de los consumidores y podría afectar su demanda por otros bienes, lo que eventualmente podría moderar la inflación subyacente.

