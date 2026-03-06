SUSCRÍBETE
    Temor en mercados: petróleo anota mayor alza diaria desde que estalló guerra en Irán y el Ipsa pasa a negativo en el año

    La incertidumbre se dejó sentir a nivel global por la escalada del conflicto bélico y la presión sobre los precios producto del alza del petróleo. En Chile, el dólar subió $17,95, a $915,70.

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena
    Un trabajador retira escombros de edificios en Teherán, Irán, el 4 de marzo de 2026. Foto: Xinhua Shaati

    Los mercados volvieron a vivir una jornada llena de temores ante el recrudecimiento del conflicto en Irán, con el alza en los precios del petróleo y las consecuencias para la inflación a nivel global, lo que terminó por lastrar a los activos de mayor riesgo.

    Al cierre de esta edición, el crudo WTI -de referencia para EE.UU. y Chile- anotaba un salto de 6,8% hasta los US$79,72, mientras que el Brent -de referencia para Europa- trepaba 7,53%, a US$80,28 por barril.

    Para ambos casos se trata de precios no vistos desde mediados de 2024, y son las mayores alza diarias en la semana desde que estallara la guerra en Medio Oriente.

    El alza se produce a pesar de que el martes el presidente de EE.UU., Donald Trump, había comunicado que la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC) pondría a disposición de los buques que transporten petróleo por el estrecho de Ormuz, seguros y garantías “a un precio muy razonable” para asegurar la continuidad del flujo energético por el Golfo Pérsico. Además de ello, Trump aseguró que de ser necesario ”la Armada de los Estados Unidos empezará a escoltar" a los buques petroleros.

    Sin embargo, el incremento en los niveles de riesgo ya se empieza a sentir en los precios del transporte. Según un reporte de Moody’s, el conflicto ha provocado la paralización del tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz, el cual representa el 20% del suministro global de petróleo, y “ha impulsado las tarifas promedio al contado de los buques superpetroleros a máximos históricos, por encima de los US$350.000/día desde US$200.000/día”.

    Sin embargo, indicó que “estas tarifas son teóricas, porque se han registrado muy pocas reservas de buques petroleros en los últimos días”, y apuntó que su escenario base es que “el conflicto será relativamente breve —probablemente cuestión de semanas— y que la navegación a través del estrecho de Ormuz se reanudará a gran escala. En este escenario, los inventarios de los principales importadores de petróleo y productos derivados mitigarán un breve período de suministro bajo o nulo. Eso probablemente implicaría que las tarifas de los petroleros regresaran a niveles más normales con relativa rapidez".

    Pero al conflicto en Irán se sumaron nuevas noticias que bajaron las expectativas de los inversionistas. China comunicó que su meta de crecimiento para este 2026 será de 4,5%, por debajo de la meta de 5% de 2025. Hay que recordar que el gigante asiático es el principal socio comercial de Chile y mayor comprador de cobre del mundo.

    Con este telón de fondo, el índice del dólar, que mide la divisa frente a sus pares, subía 0,51% al cierre de esta edición, a 99,27 puntos.

    El fortalecimiento global de la divisa volvió a presionar al peso chileno. En la sesión el dólar en Chile subió $17,95 respecto al cierre de este miércoles en la Bolsa Electrónica de Chile (BEC) y llegó a un valor de $915,70 unidad, su mayor valor desde el 17 de diciembre de 2025 ($917,6) y cerca de máximos del día ($915,70).

    En el aumento del dólar también influyó la caída de 0,92% del precio del cobre, el cual llegó a US$5,82 la libra en la Bolsa de Metales de Londres.

    Las bolsas

    Ante el fortalecimiento del dólar y el alza del petróleo, los mercados accionarios se vieron fuertemente golpeados.

    En EE.UU., el Dow Jones cayó 1,61%, su mayor baja desde que empezó el conflicto el fin de semana pasado. En tanto, el tecnológico Nasdaq perdió 0,26% y el S&P500 retroceció 0,57%.

    El desempeño de los mercados en EE.UU. impactó el retorno del Ipsa en Chile, que reportó una caída de 1,86%.

    Con esto, el principal selectivo accionario del país registra una baja de 1,7%, tiñéndose ahora de rojo en lo que va de 2026, muy lejos de las ganancias de 56% de 2025.

    “El Ipsa cayó más que los principales índices de EE.UU., que hoy fueron afectados por datos macro precisamente de EE.UU., donde destacaron los Costos Laborales Unitarios del 4T25 que registraron un alza de 2,8% (vs 2,0%e y -1,8% anterior) lo que reduce las probabilidades de baja de tasas ante un escenario de eventual mayor inflación, en un contexto de guerra que sigue impulsando el precio del petróleo”, dijo Guillermo Araya, de Renta 4.

    A esto se suma que el fuerte aumento en el precio del petróleo también contribuye a enfríar las expectativas para un recorte por parte de la Reserva Federal.

    Según Hugo Osorio, director de inversiones de Portfolio Capital, aquellas economías que son importadoras netas de petróleo se verán perjudicadas por el conflicto, por lo que es “esperable que el dólar se fortalezca y por tanto es esperable que los activos en EE.UU. renten mejor que en el resto de los mercados. Si es que a comienzos de año quien lideró el retorno del mercado fueron los emergentes, Europa y Japón, es probable que eso cambie y que ahora sea EE.UU. el nuevo líder. En este contexto el Ipsa se debiera ver particularmente presionado”.

