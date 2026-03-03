¿A cuánto llegaría el petróleo si se prolonga el conflicto en Medio Oriente? Las proyecciones de US$ 100 el barril ahora se quedan cortas

El ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán provocó un shock en los mercados, particularmente en el del petróleo y el gas que han visto violentas alzas en los últimos dos días.

Y no es para menos. Irán es un actor relevante en el mercado de la energía y está ubicado en una zona estratégica ya que sus costas dan justo al estrecho de Ormuz, que es por donde transitan los megabuques petroleros que abastecen al mundo del preciado oro negro.

Los precios reaccionaron inmediatamente al alza y aunque ayer el salto inicial se moderó, en la jornada de hoy pisaron el acelerador.

A esta hora, el crudo WTI que se cotiza en Nueva York y sirve de referencia para Chile muestra un alza de más de 8% hasta los US$ 84,31, su nivel más alto desde julio del año pasado ; mientras, el Brent de referencia para Europa -y cotiza en Londres- se transa en torno a los US$ 76,83, un máximo de enero de este año , equivalente un alza de 7,82%.

El petróleo es un termómetro de la geopolítica y reacciona en consecuencia al conflicto creciente. En pocas palabras, las implicaciones de este conflicto para la economía mundial dependen del flujo de petróleo y gas a través del estrecho de Ormuz.

Y al calor de las hostilidades, Irán dijo que cerró el estrecho, con amenazas de atentar contra cualquier barco que intente pasar.

“El estrecho (de Ormuz) está cerrado. Si alguien intenta pasar, los héroes de la Guardia Revolucionaria y la armada regular incendiarán esos barcos”, afirmó Ebrahim Jabari, asesor principal del comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, en declaraciones divulgadas por medios estatales.

Pero el cierre no es lo que más asusta a los mercados, sino los graves daños que podrían sufrir las infraestructuras clave de petróleo y gas de la región.

“Con el tiempo, el riesgo de que se produzca tal interrupción parece disminuir. Reconociendo la dinámica y la incertidumbre de la situación, nuestra hipótesis de base es el patrón habitual de un aumento breve pero más intenso de los precios del petróleo y el gas”, dijo Norbert Rücker, del banco Julius Baer.

El día del ataque, las proyecciones para el precio del crudo -muy relevante para Chile toda vez que importa más del 90% de lo que consume y es relevante para la inflación- apuntaban a que el barril podría llegar a los US$ 100 en el corto plazo. Eran estimaciones pre apertura de los mercados.

Se disparan las proyecciones en un recrudecimiento del conflicto

Sin embargo, en las últimas horas esas previsiones han empezado a quedarse cortas en función del aumento de as hostilidades en Medio Oriente, con ataques y movimiento de tropas en otros países como El Líbano.

Qué pasará con el precio del petróleo ANGUS MORDANT

Citi, por ejemplo, estimó que hay un 20% de probabilidades de que el barril pueda llegar hasta los US$ 120 si es que el conflicto en la agitada zona de Medio Oriente deriva en algunas interrupciones significativas del suministro.

Estos precios se conseguirían si el flujo de millones de barriles diarios se ve interrumpido por:

Daños a la infraestructura : Ataques sostenidos a activos petroleros regionales, similares a lo ocurrido en Abqaiq en 2019.

Bloqueo del estrecho de Ormuz : Restricciones al tránsito por problemas de seguros o ataques directos en este punto neurálgico.

Conflicto de baja intensidad: Una guerra prolongada que afecte intermitentemente la producción y el suministro.

Qué pasará con el precio del petróleo Carlos Garcia Rawlins

“Nuestra estimación se basa en la respuesta histórica de los precios a interrupciones reales desde la primera Guerra del Golfo”, detalló la entidad estadounidense, resaltando que las exportaciones iraníes se verán “significativamente afectadas”.

Con todo, Citi asigna una probabilidad de 60% a su “escenario base”, que calcula el precio del barril en torno a los US$ 80 o US$ 90 durante la próxima semana. Esta previsión incorpora una prima de riesgo geopolítico ante la advertencia de Israel de que las operaciones se intensificarán en los próximos días.

Qué pasará con el precio del petróleo Angus Mordant

Pero incluso el cálculo de Citi podría quedarse corta. XTB proyectó tres escenarios posibles para el mercado del petróleo y en el más pesimista de ellos, el 3, el precio del barril podría incluso situarse en los US$ 140, es decir, el doble de lo que estaba el viernes, antes del ataque contra Therán.

Escenario 1: desescalada en una semana y reapertura práctica del estrecho de Ormuz

Desescalada en una semana, reapertura práctica del paso y retorno de una navegación predecible, con cobertura de seguros más disponible y caída de los sobrecostos de flete. En ese caso, el Brent tiende a retroceder hacia un rango de entre US$ 65 y US$ 80 el barril , con rebotes puntuales ante titulares aislados que no cambien la operativa.

Escenario 2: conflicto prolongado con fricción persistente, sin cierre efectivo

Conflicto prolongado con fricción persistente, sin cierre efectivo de Ormuz, aunque con episodios repetidos que encarecen y ralentizan el transporte. En este régimen, el Brent encaja mejor en un rango de entre US$ 80 y US$ 100 el barril , con peaks hacia US$ 105 - US$ 110 cuando se acumulan eventos operativos y se estrechan los diferenciales de corto plazo.

Escenario 3: disrupción severa y sostenida, con interrupciones que vuelven inviable el tránsito

Disrupción severa y sostenida en Ormuz, con interrupciones repetidas que vuelven inviable el tránsito comercial durante varios días seguidos, junto con ataques a embarcaciones o daños en terminales y puertos. El Brent puede operar entre US$ 100 y US$ 130 el barril por semanas, con cola hacia US$ 140 si la disrupción se prolonga y la pérdida de flujo se vuelve persistente.

Qué pasará con el precio del petróleo Richard Carson

Impacto en Chile

En Chile, la primera mirada de los expertos fue de cautela en relación al impacto inicial de los precios del crudo. Efectivamente se prevé un efecto en el precio de las bencinas (empujado además por el fuerte salto del dólar que superaba los $ 900 al cierre de esta edición), pero ven un efecto acotado en la inflación.

No obstante, en un escenario en que el precio llega a US$ 100 la situación sería miy diferente para la economía local.

Gustavo Díaz, economista del Instituto Libertad, dijo a Pulso que si el precio del petróleo subiera a US$110 el efecto sería una combinación de más inflación y menor crecimiento.

Qué pasará con el precio del petróleo Andres Perez

“El efecto final dependerá de la persistencia del shock. La inflación anual podría aumentar entre 0,5 y 1 punto porcentual anual, debido al encarecimiento directo de combustibles y al traspaso a costos de transporte y producción. Un aumento de 20–30% en el precio internacional del crudo podría agregar entre 0,4 y 0,8 puntos porcentuales adicionales a la inflación anual en un horizonte de 3 a 6 meses”, dijo el experto.

Al mismo tiempo, Díaz estimó que el crecimiento podría reducirse entre 0,2 y 0,6 puntos porcentuales, ya que hogares y empresas enfrentarían mayores costos.

Qué pasará con el precio del petróleo

Pablo Müller, académico de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma, dijo que si el barril superara los US$ 100 por barril, el efecto inmediato en Chile se transmitiría por la vía de mayores costos de importación energética.

“Desde una perspectiva macroeconómica, un escenario prolongado de petróleo elevado encarecería la estructura de costos de empresas y hogares, erosionando ingreso disponible y márgenes productivos. Sectores intensivos en energía y logística serían especialmente afectados. El Banco Central enfrentaría una disyuntiva entre contener presiones inflacionarias y no profundizar la desaceleración”, afirmó el experto.