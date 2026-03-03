Escalada bélica en Medio Oriente dispara el precio del gas y el petróleo llega a máximos desde mediados de 2024

Los precios de la energía registran un repunte agresivo este martes, impulsados por la intensificación de las hostilidades en Medio Oriente.

La ofensiva aérea de Israel y Estados Unidos sobre objetivos iraníes, junto con reportes de ataques con drones contra la embajada estadounidense en Riad, han generado un clima de incertidumbre global que empuja los valores de los hidrocarburos a niveles no vistos en meses.

Crudo en máximos de 2024

En la Bolsa Mercantil de Nueva York, el petróleo WTI mostró un salto del 6,46%, situándose en US$ 75,83 por barril, su nivel más alto desde principios de enero de 2025. Por su parte, el crudo Brent —referencia para el mercado europeo— escaló un 6,28% hasta los US$ 83,16, alcanzando máximos que no se registraban desde julio de 2024.

Precio del gas y petróleo tras ataque contra Irán Vasily Fedosenko

La preocupación de los analistas radica en la logística del suministro. Tony Sycamore, analista de mercado de IG, señaló en una nota reproducida por Reuters que:

“Sin una rápida desescalada a la vista, con el estrecho de Ormuz efectivamente cerrado e Irán mostrando voluntad de atacar la infraestructura energética en la región , los riesgos al alza persisten y crecen cuanto más se prolongue el conflicto”.

Las industrias expuestas a los precios del crudo, como las líneas aéreas y los viajes , sufrieron un revés por segundo día consecutivo. Delta y Royal Caribbean cayeron alrededor de un 3% cada una, consigna Reuters.

Mucho dependerá del precio del petróleo”, dijo un grupo de estrategas liderado por Jim Reid, de Deutsche Bank. “Cualquier repunte sostenido desencadenaría sin duda un movimiento de risk-off más significativo.”

Crisis en el mercado del gas

A pesar de la volatilidad del petróleo, el mercado del gas natural ha sufrido el golpe más severo. El contrato TTF (Países Bajos), referencia clave para Europa, llegó a dispararse más de un 33% durante la mañana.

De acuerdo a EuropaPress, este repunte responde directamente a la amenaza de la Guardia Revolucionaria iraní de bloquear el tránsito de buques por el Estrecho de Ormuz, una arteria vital para el comercio mundial de energía.

En términos numéricos, el precio del gas en Europa se cotizaba en torno a los 57,596 euros por megawatt hora (MWh) cerca de las 10:40 horas.

No obstante, la volatilidad alcanzó un punto crítico al tocar los 59,165 euros, lo que representa un incremento del 36,8% en comparación con los 43,25 euros registrados al cierre del lunes.

Las aseguradoras en el Estrecho de Ormuz

El estrecho de Ormuz acapara toda la atención de los analistas. En un día típico, buques que transportan petróleo crudo equivalente a aproximadamente una quinta parte de la demanda mundial navegan por el Estrecho, junto con petroleros que transportan diésel, gasolina y otros combustibles a los principales mercados asiáticos, como China e India.

La vía fluvial también transporta alrededor del 20% del gas natural licuado del mundo.

De acuerdo a CNBC, ahora los buques cisterna y portacontenedores están evitando la vía fluvial porque las aseguradoras han cancelado su cobertura para los buques .

Las preocupaciones sobre el tránsito por la vía fluvial están aumentando ya que los medios iraníes informaron el lunes que un alto funcionario de la Guardia Revolucionaria de Irán dijo que el Estrecho de Ormuz está cerrado y que Irán disparará contra cualquier barco que intente pasar.