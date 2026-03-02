SUSCRÍBETE
    Precios del petróleo se disparan a máximos de un año tras ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán

    El precio del barril saltaba por sobre los US$ 70 por barril tanto en Londres como Nueva York. Las miradas de los expertos se concentra en el tráfico de petroleros en el Estrecho de Ormuz.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Robert King

    El petróleo registró un fuerte salto este lunes luego de que continuaran durante la noche los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, elevando la tensión en Medio Oriente y poniendo el foco en el suministro global de crudo.

    El barril de Brent alcanzó máximos en un año 7,6% hasta US$78,41, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos avanzó más de 7,4% hasta US$72,01, lo que también supone su nivel más alto desde enero 2025.

    En paralelo, las principales petroleras a nivel global operaron al alza. En el premercado en Nueva York, Exxon Mobil subía 4,1% y Chevron avanzaba 3,9%. En Europa, TotalEnergies ganaba 3,6%, mientras que Shell lo hacía en 2,2% y BP en 1,8%.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que la “ofensiva militar abrumadora”, que ha denominado Operación Epic Fury, continuará hasta que se cumplan los objetivos de Washington.

    Y que inicialmente se esperaba que durara un par de días, ahora los expertos prevén que podría extenderse varias semanas.

    Israel lanzó nuevos ataques contra Irán y contra objetivos de Hezbollah en Líbano la noche del domingo, luego de que Irán atacara blancos militares y de infraestructura en varios países de la región.

    FILE PHOTO: The Royal Dutch Shell logo is seen at a Shell petrol station in London, January 31, 2008. REUTERS/Toby Melville/File Photo Toby Melville

    En este contexto, el suministro global de crudo ha quedado bajo especial atención, en particular el estrecho de Ormuz, por donde transitan entre 13 y 15 millones de barriles diarios, equivalentes a cerca del 20% de la oferta mundial.

    La movida de la Opep

    Debido a las acciones bélicas en la zona más relevante del mundo para el mundo perolero, la OPEP+ anunció un aumento en la producción en 206 mil barriles por día.

    En el comunicado público, divulgado en la página web de la organización, no menciona explícitamente a Irán, sino que explica la medida en vista de las “perspectivas económicas mundiales estables y los sólidos fundamentos actuales del mercado, que se reflejan en los bajos niveles de las reservas de petróleo”.

    Amrita Sen, fundadora y directora de investigación de Energy Aspects, señaló a CNBC que espera que los precios del petróleo se mantengan en torno a los US$80 por algún tiempo.

    Indicó que considera poco probable un cierre total del estrecho de Ormuz, aunque advirtió que el mayor riesgo proviene de ataques puntuales a embarcaciones que cruzan la zona.

    Sube el precio del petróleo por ataque a Irán. En la imagen, ayatola Ali Jamnei. Foto: khamenei.ir

    En ese contexto, todas las miradas se centraron en el estrecho de Ormuz, por donde circula alrededor de una quinta parte del comercio mundial de petróleo por mar y el 20% del gas natural licuado por mar.

    La agencia Reuters consignaba que si bien esta vía marítima vital aún no ha sido bloqueada, los sitios web de seguimiento marítimo mostraron que los petroleros se acumulaban a ambos lados del estrecho, temerosos de un ataque o tal vez incapaces de obtener un seguro para el viaje.

    “El acontecimiento más inmediato y tangible que afecta a los mercados petroleros es la paralización efectiva del tráfico a través del estrecho de Ormuz, lo que impide que 15 millones de barriles diarios (bpd) de crudo lleguen a los mercados”, dijo Jorge León, director de análisis geopolítico de Rystad Energy.

    Sube el precio del petróleo por ataque a Irán Angus Mordant

    Sen sostuvo que Estados Unidos e Israel cuentan con poder militar superior para neutralizar la capacidad de Irán de cerrar completamente el paso, utilizado por productores como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Irán y Kuwait. Sin embargo, afirmó que los ataques individuales a buques son más difíciles de prevenir.

    “Esto es algo sobre lo que hemos advertido constantemente a nuestros clientes”, dijo.

    Tras el impacto a tres petroleros durante el fin de semana, las navieras están actuando con extrema cautela para transitar por el área. “Ese es el mayor problema en este momento: cómo los refinadores asiáticos obtienen los volúmenes desde Medio Oriente”, agregó.

    La analista indicó que Omán y ciertas redes en Emiratos Árabes Unidos pueden eludir el estrecho, mientras que Arabia Saudita cuenta con planes de contingencia para mover crudo a través del oleoducto Este-Oeste hacia el mar Rojo. No obstante, advirtió que “aunque se puedan trasladar 5 millones de barriles por otros métodos, cerca de 10 millones siguen atrapados”.

    Sen añadió que, en caso de que se vea afectada infraestructura energética, el precio del petróleo podría alcanzar los US$100. “Las apuestas son demasiado altas” en relación con eventuales ataques a instalaciones energéticas, afirmó.

